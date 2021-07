El consejo de Euskaltel da el siguiente paso tras apoyar la opa de MásMóvil. 

Nuevo paso. El Consejo de Administración de Euskaltel ha valorado la oferta pública de adquisición voluntaria de la totalidad de sus acciones por parte de MásMóvil, tras haber sido autorizada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el pasado 5 de julio. En una comunicación a la CNMV, el Consejo de Administración de Euskaltel ha expuesto haber aprobado este lunes por unanimidad de sus miembros el informe en relación con la opa de la operadora efectuada por MásMóvil. En el informe, el órgano citado manifiesta su decisión de aceptar la oferta.

La oferta, presentada a través de Kaixo Telecom el pasado 31 de marzo, se dirige al 100% del capital social de Euskaltel a un precio de 11 euros por acción tras el ajuste de precio inicial de 11,17 euros realizado a raíz del dividendo repartido por la compañía vasca.

El capital social de Euskaltel está compuesto por 178.645.360 acciones, admitidas a negociación en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia e integradas en el Sistema de Interconexión Bursátil. Entre las acciones a las que se dirige la oferta se incluyen 93.466.717 acciones de Euskaltel, representativas del 52,32 % de su capital social, que sus accionistas Zegona Communications, Kutxabank, y Alba Europe, que se han comprometido irrevocablemente a vender en la oferta.

El informe a la CNMV adjunta dos análisis de la operación elaborados por JP Morgan y Citi que la respaldan. Asimismo, la sociedad afirma en el folleto que espera mantener los puestos de trabajo del Grupo Euskaltel, sin perjuicio de las eventuales variaciones derivadas de la evolución del negocio y que no prevé realizar cambios materiales en las condiciones laborales de los trabajadores.

Sin intención de ejecutar el ERE

Además, se ha comprometido a no ejecutar un expediente regulador de empleo (ERE) en Euskaltel durante, al menos, cinco años y tampoco tiene intención de ejecutar un expediente regulador de empleo (ERE) en sus centros de trabajo ubicados en Asturias y Galicia.

Sin embargo, junto a ese informe se añade la opinión de la representación legal de los trabajadores de Euskaltel, tal y como avanzó La Información, que aprecia "cierta indefinición, cuando no confusión" en lo relativo al empleo, en las referencias a Euskaltel o el conjunto del Grupo Euskaltel, incluyendo en las mismas a R Cable y Telecable. Para la representación social, "resulta inadmisible que el compromiso de no ejecución de ERE no incluya a las plantillas de Asturias y Galicia".