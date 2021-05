El consejo de Indra tensa la cuerda antes de nombrar presidente al hombre de Illa

Todo un ‘tira y afloja’ en el seno de la Comisión de Nombramientos del consejo de administración de la tecnológica española Indra. La elección de Marc Murtra, persona del entorno del Partido Socialista de Cataluña y cercano al exministro de Salud, como presidente ejecutivo de la compañía en sustitución de Fernando Abril-Martorell está generando tensiones entre la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) y los consejeros independientes que deben dar luz verde a este nuevo ‘premio’ del Gobierno de Pedro Sánchez al Partido Socialista de Cataluña (PSC). Esa falta de acuerdo ha obligado a posponer, al menos, hasta este martes la decisión final, mientras los inversores siguen castigando a la acción en bolsa.

El asunto va a requerir más debate. El que se mantuvo el lunes en la Comisión de Nombramientos no fue suficiente para llegar a un pacto y elevarlo al consejo de administración. Dicha comisión está presidida por Alberto Terol, vicepresidente del consejo y consejero independiente coordinador que es el encargado de pilotar la transición en la compañía. El representante de la Sepi es Antonio Cuevas, antiguo diputado del Congreso por el PSOE de Sevilla, que está obligado a convencer al resto de independientes (Ignacio Martín e Isabel Torremocha), todos ellos nombrados bajo el mandato de Abril-Martorell. El último sillón está ocupado por Santos Martínez-Conde, en representación de la familia March (Corporación Financiera Alba), como segundo accionista.

Ya hubo malestar el pasado viernes en el seno del consejo de administración por las formas en las que se llevó a cabo la salida de Abril-Martoreel, tal y como apuntó La Información. Pese a que la Sepi cuenta con el paquete accionarial más amplio -con más de un 18% de los títulos-, el máximo órgano de decisión de la cotizada está conformado por una mayoría de representantes independientes -siete frente a seis, entre los que hay ejecutivos, la Sepi y Corporación Alba- que han demostrado no estar por la labor de dar 'luz verde' a las primeras de cambio y que miran de reojo la reacción en bolsa tras la sacudida vivida el pasado viernes.

Hay que recordar que el tiempo es muy limitado si no quieren retrasar de nuevo la junta general de accionistas en la que se debería ratificar el nombramiento. El debate es a contrarreloj, sin apenas tiempo para digerirlo. La razón es que necesitan un mes de plazo para convocar esa junta después de haber aprobado el nombramiento de Murtra tanto en la Comisión de Nombramientos como en el consejo. En caso de que no se llegue a un acuerdo esta semana y no se publique el anuncio de convocatoria formal antes del viernes, habrá que volver a posponerla a julio.

Un gesto al PSC

Este es el estado de las cosas en el consejo de administración de cara a un nombramiento propuesto por el Gobierno en un claro 'premio' al Partido Socialista de Cataluña (PSC), liderado ahora por el exministro Savador Illa. Se trata del puesto de máxima responsabilidad en una empresa con capital estatal que se antoja estratégica para la recuperación económica y que depende de manera decisiva del presupuesto público. Murtra llegaría al puesto en un momento especialmente delicado tras la sacudida por la salida de Fernando Abril-Martorell -que había vivido diferentes desavenencia con el Ejecutivo de Sánchez- y entre algunas dudas sobre su capacidad para gestionar una multinacional de más de 45.000 empleados con una estructura muy compleja.

Sin experiencia al frente de una gran corporación, pero con conocimientos del mundo tecnológico y empresarial, el que está llamado a ser el nuevo presidente de la mayor empresa tecnológica con sello español ha estado centrado en los últimos años en la asesoría en operaciones corporativas relativamente pequeñas a través de la 'boutique' de M&A Crea Inversión y de la firma Closa Investment Bankers. Entre las transacciones firmadas se encuentran alguna adquisición de Gigas, rondas de financiación de empresas como el supermercado online con sede en Barcelona Ulabox o ventas como la del 'marketplace' de vinos Uvinum a Pernod Ricard. Desde principios de este año es miembro del Patronato de la Fundación de La Caixa, liderada por Isidro Fainé.

De la 'generación Blackberry'

Murtra (Reino Unido, 1972) es uno de los miembros de ese ‘equipo económico en la sombra’ del PSC junto a otros directivos como el propio Maurici Lucena, presidente de Aena y el que había sido elegido por el exministro para ser vicepresidente económico en caso de haber salido elegido presidente de la Generalitat. Es una persona especialmente cercana a Joan Clos, antiguo alcalde de Barcelona y ministro de Industria en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero -fue su jefe de gabinete-.

El directivo de origen británico formó parte, junto a otros como Jaume Collboni o Meritxell Batet, de lo que se vino a denominar como la ‘generación Blackberry’, en referencia al modelo de teléfono utilizado por los cargos de la Generalitat de Cataluña. Todos ellos menores de 40 años, trataron de ganar su sitio sin éxito tras la caída de José Montilla en las elecciones de 2010. Ya en los últimos meses, no ha dejado de hacer guiños a Illa, como el que llevó a cabo a finales del año pasado en su columna de La Vanguardia en la que glosaba lo que él entendía como méritos en su gestión de la pandemia.

Esta propuesta para nombrarlo es sólo un gesto más del Gobierno hacia el PSC. Hay que tener en cuenta que en los dos últimos años varios miembros del partido o empresarios cercanos a esa órbita han tomado el ‘bastón de mando’ de algunas de las empresas clave en las infraestructuras en España. El propio Lucena, que ocupó la portavocía de la formación en el Parlament y formó parte del equipo económico de Pedro Sánchez a finales de 2015, aterrizó en Aena en el año 2018. Ese mismo año accedió a la presidencia de Renfe, Isaías Táboas, quien fuera ‘mano derecha’ de José Montilla como ministro de Industria y presidente de la Generalitat. Más recientemente, hace apenas unos meses, otro de los miembros de ese ‘equipo en la sombra’ del PSC llegaba a una compañía pública. Jordi Hereu, antiguo primer edil de la Ciudad Condal, era nombrado presidente de Hispasat.