Fernández Verdes se doctora como hombre fuerte de ACS en la opa a Abertis

Es la operación corporativa más relevante de ACS en los últimos años y, sin embargo, el presidente de la constructora, Florentino Pérez, no tiene el protagonismo. Lo ha cedido a su segundo (y sucesor), Marcelino Fernández Verdes, consejero delegado también de Hochtief, la filial alemana a través de la que ha lanzado la oferta de compra sobre Abertis.



"Quiero hacer una referencia muy especial a Marcelino Fernández Verdes. En este ya largo camino, ha participado de forma decisiva asumiendo el protagonismo de forma brillante en la reestructuración de las filiales Hochtief y Cimic". Así destacaba Florentino Pérez el papel de su número dos durante la junta de accionistas del pasado mayo, en la que Fernández Verdes fue ratificado como consejero delegado de la constructora y sucesor. El directivo lleva el grueso de su carrera en el grupo, 35 años. "25 de los cuales trabajando juntos", recalcó Florentino.



"Es un directivo a su imagen y semejanza", indican desde una competidora de ACS. "Es igual de competitivo", añaden. Asturiano, nació en Oviedo en 1955, Fernández Verdes lleva en la constructora desde 1984. Comenzó en Dragados, donde llegó a ser presidente y consejero delegado. En su haber, cuadriplicó sus ingresos.



De ahí, dio el salto internacional. En 2012, Florentino lo colocó al frente de la alemana Hochtief y, dos años después, fue bastante más lejos. En marzo de 2014 fue nombrado consejero delegado de la filial australiana Leighton (hoy Cimic). Ahora preside tanto Hochtief como Cimic, además de la filial ACS Servicios y Concesiones. Y no ha dejado estos cargos tras ser nombrado consejero delegado de ACS esta primavera.



Retribución millonaria



Gracias a esas dos filiales, Fernández Verdes se ha convertido en uno de los directivos del Ibex mejor retribuidos. Por ejemplo, en la primera mitad de 2017, el consejo de administración de ACS percibió, en conjunto, 17,7 millones de euros. De ellos, 12,8 fueron retribución variable (10 millones más que el año anterior). Y buena parte de estos fueron para Fernández Verdes,



ACS no desglosa a la CNMV el salario semestral por directivos, pero reconoce que "el incremento de las retribuciones entre periodos se produce por la incorporación como consejero delegado de Marcelino Fernández Verdes incluyendo tanto las retribuciones fijas como presidente ejecutivo de Cimic y como CEO de Hochtief así como las retribuciones variables a largo plazo obtenidas de dichas sociedades como consecuencia fundamentalmente de la ejecución de sus derechos sobre la revalorización de las acciones de Cimic a los que tenía derecho desde su nombramiento en 2014 como Presidente y consejero delegado de la misma".

El presidente de ACS, Florentino Pérez.

Esta última no fue una retribución al uso. Fueron 1,2 millones de acciones de Cimic, pero sin entrega inmediata en títulos, sino en metálico; y con el compromiso de permanecer en la máxima dirección del grupo australiano hasta 2017. Y sigue en el cargo. Por eso está percibiendo ese bonus a lo largo de este año. La acción de Cimic supera en bolsa los 46,5 dólares, pero Fernández Verdes tiene limitado el cobro a un máximo de 32,29 dólares australianos por título. A este último precio, esos 1,2 millones de acciones valen más de 38 millones de dólares australianos (25,6 millones de euros).



Ha tenido más 'premios' a su gestión. El pasado año, Cimic le entregó un "bonus especial" de 3 millones de dólares australianos (2 millones de euros al cambio actual) por su "excepcional" desempeño en la reestructuración de la empresa, como reducir la deuda en 1.700 millones de dólares. En total, recibió de Cimic 3,5 millones de dólares.



En cuanto a Hochtief, percibió el pasado año 6,57 millones. Si sale adelante la opa sobre Abertis, el valor de la filial de ACS irá al alza. En la presentación de la oferta por la operadora de autopistas, que Fernández Verdes protagonizó en solitario, el directivo destacó que la nueva empresa podría pujar por proyectos de infraestructuras valorados en 200.000 millones de euros en las tres áreas donde operaría la nueva empresa: Europa, Estados Unidos y Australia. "Una compañía más otra compañía son más que dos compañías", destacó a los medios de comunicación durante la rueda de prensa en Alemania.



Florentino Pérez no ha puesto fecha a su sucesión. En mayo, en la junta, aseguró que estará "hasta que quieran los accionistas". Si sale adelante la integración de Abertis esa voluntad puede estar más cerca.