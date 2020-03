BBVA frena la negociación de su convenio como consecuencia del coronavirus

BBVA se ha visto obligado a paralizar la negociación del convenio de sus trabajadores ante la irrupción del coronavirus en España. La entidad bancaria que preside Carlos Torres pisó el freno la semana pasada en la negociación con los sindicatos tras las primeras recomendaciones de las autoridades sanitarias de evitar los viajes que no fuesen necesarios. Esta suspensión temporal fue acogida de forma positiva por los representantes de los trabajadores ante las causas por las que se está llevando a cabo.

"Al no poder viajar la hemos tenido que aplazar", confirman desde la entidad. Tras las férreas medidas impuestas este sábado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez para tratar de contener el virus que ya ha dejado más de 9.000 afectados y 300 fallecidos en España, fuentes sindicales señalan a La Información que no saben cuándo podrán volver a retomar las negociaciones. "De momento no tenemos constancia de cuándo nos vamos a poder sentar de nuevo", confirman.

Sea como fuere, el tema laboral, con permiso del 'caso Villarejo', fue uno de los más importantes que se trataron en la junta del pasado viernes en Bilbao. Una convocatoria de accionistas que también fue atípica como consecuencia del virus, ya que contó con solo unas 90 personas presentes y el consejo de administración dividido por la sala como medidas sanitarias. Pese a ello, los diferentes sindicatos presentes en la compañía acudieron a la reunión y pusieron sobre la mesa sus peticiones.

Una de las más destacadas tiene que ver con la diferencia salarial entre hombres y mujeres, algo que se pretende solucionar con el Plan de Igualdad. Pese a que se trata de un tema que fue un nexo entre los diferentes discursos de los representantes laborales, el portavoz de la Federación Intersindical Galega fue el más beligerante con este tema. Desde CIG indicaron que el salario medio de las mujeres es un 30% inferior al de los hombres que trabajan en la compañía y su portavoz señaló que "el techo no es de cristal, es de hormigón".

El conjunto de los representantes de los trabajadores pidieron entonces avanzar en igualdad, eliminando esta brecha y garantizando "verdaderas oportunidades de acceso" a puestos de responsabilidad dentro de la entidad. Todo ello, debe ser regulado por el Plan de Igualdad que continuará su negociación una vez que se solvente la situación de Alarma actual.

Pero más allá de esto todos los representantes de los trabajadores coincidían en una petición: la necesidad de actualizar las aportaciones a los planes de pensiones. Estas contribuciones que hace la compañía para la jubilación de sus trabajadores llevan congeladas en la mayor parte de los casos durante 25 años. En concreto, los representantes sindicales señalan que los afectados son dos tercios de la plantilla y piden una actualización de los mismos, pues ahora es de "apenas 540 euros", confirman.

También hubo tiempo para las críticas al convenio colectivo de banca para el que Torres señaló que se espera que concluya con un acuerdo satisfactorio para ambas partes. Pero sus respuestas no se quedaron ahí. El presidente de BBVA rechazó todas las críticas sindicales poniendo sobre la mesa que de acuerdo con varios estudios, el banco era uno de los mejores sitios para trabajar.

Mensaje de Torres y Genç por el coronavirus

Torres y Genç han querido enviar a la plantilla este lunes un mensaje claro sobre la situación que se está viviendo con el coronavirus. Para ello han aprovechado el blog interno 'The Pulse' para poner de manifiesto que "lo primero y fundamental, por encima de cualquier otra consideración" es la salud de los trabajadores y sus familias. Así, ha pedido que en estos momentos "extraordinarios y difíciles" se actúe "como un solo equipo".

"La única medida que se ha demostrado eficaz para contener la propagación exponencial del virus es que la población se quede en casa hasta que la situación remita. Es responsabilidad de todos nosotros ralentizar el contagio para no colapsar el sistema sanitario. En la medida de lo posible, debemos quedarnos en casa", señala la publicación. Por ello, la mayoría de los empleados de la entidad financiera se encuentra ya teletrabajando.

Del mismo modo, ha pedido a sus clientes que tampoco salgan de sus viviendas y que usen los canales digitales en la medida de lo posible. Pese a ello, las oficinas del banco permanecen abiertas, dado que en países como España los servicios financieros están considerados legalmente como "esenciales para la sociedad".