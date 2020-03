Coca-Cola no cumplirá sus previsiones para 2020 y alerta de "impacto material" 

The Coca-Cola Company no espera cumplir sus objetivos de 2020 ante el impacto negativo en sus cuentas anuales de las medidas de contención aplicadas para frenar la propagación del coronavirus, así como de los movimientos recientes del tipo de cambio, advirtiendo de que el efecto negativo "podría ser material", según ha anunciado la multinacional. En este sentido, la compañía señala que en las últimas semanas se ha implementado un número creciente de medidas e iniciativas para frenar el contagio del virus, incluyendo la cancelación de espectáculos y eventos deportivos de masas, la reducción material de los viajes y las salidas a restaurantes, la adopción del distanciamiento social y el teletrabajo.

"Estas iniciativas, en combinación con los últimos movimientos de los tipos de cambio internacionales, tendrán un impacto negativo en nuestros resultados financieros y operativos y, de este modo, no esperamos alcanzar las previsiones previamente anunciadas", ha asumido la empresa. A medida que Covid-19 sigue propagándose y afectando de forma significativa varios mercados en todo el mundo, incluyendo Estados Unidos, la compañía ha puesto en marcha planes preparatorios en sus instalaciones para garantizar el mantenimiento de sus operaciones al mismo tiempo que adopta los pasos necesarios para velar por la salud y seguridad de los empleados, ha indicado el 'gigante de Atlanta', que ha pedido a una gran parte de su plantilla que trabaje de manera remota.

Asimismo, The Coca-Cola Company ha informado de que trabaja estrechamente con sus socios embotelladores en planes de contingencia para el mantenimiento del suministro, subrayando que, por el momento, no anticipa ninguna interrupción en el corto plazo en la producción. Hace un mes, The Coca-Cola Company había expresado su confianza en cumplir sus objetivos para el conjunto del ejercicio 2020, a pesar de anticipar un ligero impacto en sus resultados del primer trimestre por la epidemia de coronavirus en China, tercer mayor mercado por volumen de ventas para el gigante de Atlanta.

En este sentido, Coca-Cola estimaba entonces que el coronavirus restaría entre dos y tres puntos al crecimiento de sus volúmenes de ventas, mientras que recortaría entre uno y dos puntos al crecimiento orgánico de sus ingresos, con un impacto negativo de entre uno y dos peniques en su beneficio por acción del primer trimestre.

Sin embargo, este viernes la multinacional de Atlanta ha advertido de que la rapidez con que evoluciona la situación impide estimar de forma razonable en este momento "el impacto negativo en los resultados financieros y operativos" de la epidemia de Covid-19, aunque ha reconocido que "podría ser material".