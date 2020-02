El Mobile sufre por el coronavirus: LG y ZTE cancelan su presencia en Barcelona

LG Electronics y ZTE han anunciado este miércoles que cancela su exposición y participación en el Mobile World Congress (MWC) 2020 que se celebrará a finales de este mes en Barcelona como medida preventiva ante el brote de coronavirus.

En un comunicado, el fabricante surcoreano de productos electrónicos, LG, ha señalado que adopta esta medida "anteponiendo la seguridad y la salud de sus empleados, socios y clientes". En la misma línea, ha resaltado que de este modo "elimina por completo el riesgo de exponer" a sus empleados al virus en viajes internacionales. De hecho, el fabricante surcoreano ha recordado que esta actividad "se ha vuelto mucho más restrictiva" en la compañía "a medida que el virus continúa propagándose".

En la misma línea, ZTE confirmó al portal 'The Verge' que no asistirá al congreso por efectos secundarios relacionados con el coronavirus. Un portavoz contó que están teniendo problemas como retrasos para conseguir las visas, por lo que algunos miembros de la compañía no llegarían a tiempo.

LG ha adelantado que en lugar de acudir al MWC, que se celebrará del 24 al 27 de febrero en Barcelona y L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), celebrará próximamente otros actos para anunciar sus nuevos móviles del 2020. El fabricante de Corea del Sur ha trasladado un mensaje de agradecimiento a sus usuarios y al público por su comprensión "durante estos tiempos difíciles y desafiantes".

El Ministerio de Salud de China ha anunciado este martes que la cifra de muertos por el brote del nuevo coronavirus en el país ha aumentado a 490 y ya se han confirmado 24.324 personas infectadas. Las autoridades sanitarias han detallado que este martes se han producido 65 nuevas muertes, todas ellas en la provincia de Hubei, donde se encuentra la localidad de Wuhan, epicentro del brote, y 3.887 nuevos casos de infección.

Las detracciones se producen pese al anuncio de los organizadores de que el evento se desarrollará según lo previsto y la insistencias de que se adoptarán las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), del Gobierno chino y de las autoridades sanitarias estatales sobre el coronavirus. La entidad ha urgido a los expositores y asistentes a implementar guías y protocolos en línea con lo recomendado por la OMS para "contener y mitigar" cualquier posible contagio del virus.