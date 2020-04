Respiradores vía crowdfunding: "Lo más importante era traerlos a España rápido"

"Para muchas personas, disponer de un respirador es la diferencia entre la vida y la muerte". Ante la crisis del Covid-19, un grupo de pequeños empresarios de la Comunidad de Madrid se puso de acuerdo para tratar de ayudar a sanitarios y enfermos con cualquier actividad o proyecto que estuviera al alcance de su mano. Conectados gracias al grupo de emprendedores EO Madrid; al principio tuvieron el impulso de sumarse a la búsqueda y captura de mascarillas, pero finalmente se decidieron por tratar de conseguir respiradores. A fecha de hoy, el grupo ya ha repartido hasta 56 en hospitales de Madrid, Parla, Segovia, Móstoles, Getafe y Alcázar de San Juan entre otras localidades. Los primeros 11 los pagaron de su bolsillo. A partir de ahí, la solidaridad de la gente hizo el resto.

Uno de los promotores de 'Respiradores - Fighting Covid 19' es Eduardo Fernández. Él es el fundador de la empresa informática Shuttlecloud y reconoce que "a pesar de que hace unas semanas no tenía ni idea de respiradores, ahora se ha convertido en todo un experto". Explica que a raíz de la conversación con un "un familiar médico" se dio cuenta de la importancia de conseguir ese tipo de maquinaria. Casualidades de la vida, la familia de su pareja se dedica a la comercialización de productos sanitarios así que pudo obtener fácilmente los contactos apropiados para tejer una red que los conectara directamente con posibles proveedores.

David Carrero, otro de los empresarios que forman parte de la iniciativa, concreta que "además de las 56 máquinas que ya están en posesión de distintos hospitales de Madrid, existen otras 26 que están en camino". El primero de todos los hospitales que se benefició de las donaciones fue el Gregorio Marañón, que pudo montar otra Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de 21 camas gracias a ellas. Carrero, que también se dedica a la tecnología con su startup tecnológica Stackscale, reflexiona que lo más importante era la rapidez. "Si no conseguíamos que llegaran rápido a España, todo esto no tenía ningún sentido. La gente los necesita ya".

300.000 euros en el crowdfunding

Los precios de los respiradores de segunda mano se sitúan, hoy por hoy, entre los 5.000 y los 30.000 euros, según el propio David Carrero. "De media", concreta, "cada uno ronda los 17.000 o 18.000 euros". Para ellos es fundamental que las máquinas sean de primer nivel y, sobre todo, coordinarse con los hospitales con tal de que cada centro médico reciba los aparatos de las marcas que utilizan en su día a día para poder ponerlos en funcionamiento inmediatamente.

Tras la primera donación –en la que los propios empresarios invirtieron 56.000 euros–, se dieron cuenta de que la necesidad de respiradores en los hospitales era tal que la iniciativa no podía evaporarse con aquellas 11 máquinas. Por eso decidieron abrir un crowdfunding para que todo el que quisiera pudiera aportar su grano de arena: ya han recaudado 300.000 euros. Carrero apunta que han recibido donaciones desde los cinco hasta los 20.000 euros y que todas ellas son muy importantes: "Mucha gente me dice que, en este momento, no le va nada bien económicamente y no puede donar. Yo les digo que no se preocupen y que compartan en redes sociales el proyecto. Eso también suma".

Una iniciativa solidaria que funciona como una 'startup'

Para Eduardo Fernández, David Carrero y compañía , la única manera de conseguir los respiradores con la celeridad que requiere la situación que atraviesa el país es actuar como si la iniciativa que tienen entre manos se tratara de una verdadera empresa. Por eso han puesto sus aptitudes al servicio de la causa. La experiencia en sus respectivas 'startups' les permitió encontrar rápidamente los países donde podían conseguir "respiradores de segunda mano, pero en perfecto estado" y también asegurarse un grupo de sanitarios capaces de verificar la calidad de las máquinas.

En pocos días, tuvieron una red perfectamente compacta con la que poder empezar a trabajar. Ellos solo tienen palabras de agradecimiento para Protección Civil, Policía Nacional y Guardia Civil, que les ha puesto las cosas muy fáciles y "se ha implicado mucho" en la iniciativa. Iberia, por su parte, ha hecho posible el transporte de los respiradores de forma totalmente desinteresada. Con sus empresas a medio gas por culpa del frenazo económico que ha provocado la crisis del Covid-19, estos empresarios han optado por no quedarse de brazos cruzados y aprovechar su experiencia y sus contactos para echar una mano: "Si con nuestra ayuda se puede salvar una persona, ya estamos contentos".