El rey de los musicales en Madrid manda a casa al 60% de su plantilla por el virus

"El Gobierno ha decretado la suspensión de todos los eventos culturales, de ocio y similares de más de 1.000 personas en la Comunidad Autónoma de Madrid. En cumplimiento de esta normativa, se suspenden todas las funciones programadas desde el día 10 y hasta el 25 de marzo. En las próximas 48 horas recibirá más información de cómo realizar el cambio de sus localidades". Este es el anuncio oficial de la empresa Stage Entertaiment, la compañía líder en musicales en Europa y responsable de espectáculos como 'Cabaret', 'El Fantasma de la Ópera', 'Cats', 'La Bella y la Bestia', 'Mamma Mía!', 'El Guardaespaldas', 'Chicago', 'Los Miserables' o 'Anastasia'.

La lista es larga pero Stage Entertaiment, la mayor productora teatral de España, es conocida especialmente por el musical 'El Rey León', que este 2020 se embarcó en su novena temporada tras atraer a 4,5 millones de espectadores en sus más de 3.500 funciones. Esta es una cara de la moneda: el Teatro Lope de Vega y el Teatro Coliseum en Madrid cerrados a cal y canto. La otra: el despido temporal de más de 200 trabajadores, incluido actores, muchos de ellos vinculados a la empresa desde que 'El Rey León' aterrizó en España en 2011. "Solo está trabajando la cúpula directiva y unos pocos más", asegura a La Información un mando intermedio que pide permanecer en el anonimato.

Esta empresa, como muchas otras compañías españolas, ha decidido aplicar un Expediente Temporal de Regulación de Empleo, una medida a la que cabe acogerse en situaciones excepcionales y que se extiende en plena crisis global del coronavirus.

Los trabajadores de Stage continúan vinculados a la empresa pero no cobran, no generan derecho a pagas extra ni vacaciones durante el tiempo que permanezcan fuera de su puesto de trabajo. La empresa les ha asegurado que habrá 'flexibilidad' en cuanto al paro, ahora que el Gobierno estudia medidas como que en el caso de suspensiones temporales de empleo el tiempo del paro consumido por los trabajadores no se tenga en cuenta en su cómputo global.

Este diario ha intentado ponerse en contacto con Stage para obtener detalles del ERTE sin obtener respuesta. En el Registro Mercantil de esta compañía se detalla que cuenta con 105 trabajadores fijos y 176 temporales. En general, los trabajadores afectados se encuentran "profundamente decepcionados" con la empresa. "Es una empresa en números verdes. Musicales como 'El Rey León' son un éxito absoluto. Esperábamos que aguantase el chaparrón", declaran.

De Rockspring Property al dueño de Vogue

Lo cierto es que las cifras de la compañía son muy positivas. Desde 2016, la firma y la gestora de fondos de inversión Rockspring Property Investment Managers son dueñas de los teatros Coliseum y Lope de Vega, ubicados en la Gran Vía de Madrid, que compraron por 58 millones de euros a la SGAE. La compañía, que reporta al Registro Mercantil más de 30 millones de euros en activo, tiene una matriz accionarial en Países Bajos: StageEntretaiment B.V.

Mira también Los agentes sociales piden a Moncloa un fondo para resarcir los ERTE por el virus

En el ejercicio cerrado a 31 de julio de 2019, contabiliza unas ventas de 66,6 millones de euros. Es decir, ha obtenido un beneficio antes de impuestos de 17,5 millones de euros, lo que supone una rentabilidad bruta sobre ventas del 26%. En su memoria interna, habla del éxito de sus musicales y está más que seguro de la continuidad de los mismos. "Cabe destacar en este sentido el gran éxito de taquilla de 'El Rey León', que mantiene un nivel de ocupación cercano al 100%. Más de 4,5 millones de espectadores han visitado el show desde su estreno en octubre del 2011, de los cuales 606.000 lo han hecho en esta octava temporada", detallan.

Tampoco tiene dudas con su otro musical en cartel: 'Anastasia'. "Se estrenó el 25 de septiembre de 2018 en el Teatro Coliseum de Madrid, finalizando la temporada el 14 de julio de 2019. En este periodo el show tuvo unos resultados muy positivos con 361.000 espectadores, consiguiendo un 79% de ocupación, lo cual ha significado prorrogar otra temporada, iniciándose el 15 de agosto de 2019 asegurando su continuidad en años venideros". Precisamente por esta razón los trabajadores no entienden que se aplique un ERTE a la plantilla.

Cartel de Anastasia / D.R.

Como curiosidad, en las cuentas de la compañía se detalla que uno de los accionistas mayoritarios de la misma es el veterano magnate de los negocios Donald Edward Newhouse. El neoyorquino es propietario de Advance Publications, fundada por su difunto padre en 1922, cuyas propiedades incluyen Condé Nast (editor de revistas de prestigio como 'Vogue', 'Vanity Fair' y 'The New Yorker'), docenas de periódicos en todo Estados Unidos (incluidos 'The Star-Ledger', 'The Plain Dealer' y 'The Oregonian'), la compañía de cable Bright House Networks y una participación de control en Discovery Communications.