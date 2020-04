Trabajo pondrá la lupa en los clubes de fútbol que tengan ERTE y hagan fichajes

Los fichajes que realicen los clubes de fútbol que hayan presentado un ERTE por la crisis del coronavirus estarán muy vigilados. La Inspección de Trabajo estará muy atenta a las posibles inversiones millonarias que realicen los equipos que estén o hayan estado en un proceso temporal de regulación de empleo. Así lo aseguran fuentes cercanas a este tipo de procesos de inspección laboral a La Información, que destacan que las sociedades deportivas o anónimas con presencia en Primera o Segunda División estarán igual de controladas o más que el resto de empresas que hayan iniciado estos expedientes alegando causas de fuerza mayor por el Covid-19. Lo que puede traducirse en sanciones por incumplir las condiciones del ERTE o incluso provocar que desistan de incorporar a alguien a sus plantillas para evitar esa situación.

Según la explicación que ofrecen desde el derecho deportivo, uno o varios fichajes de jugadores profesionales que cuesten millones de euros en clubes con un ERTE se pueden equiparar por la Inspección a un reparto de dividendo de una firma que también haya realizado despidos o reducciones de jornada temporales con el aval del Ministerio de Trabajo. "Sería extraño que una empresa lo presente y a la vez se esté gastando millones en inversiones o repartiendo dividendos", reiteran. Hasta el momento, siete clubes de Primera División (Atlético de Madrid, FC Barcelona, Alavés, Espanyol, Osasuna, Sevilla y Valencia) y una decena de Segunda han solicitado al departamento que dirige Yolanda Díaz acogerse a la medida. El cual está por ver si se les acepta, dados sus altos presupuestos.

El fútbol profesional está entre los supuestos permitidos por Trabajo para acogerse a estos planes por cuestiones de fuerza mayor, debido a que su actividad entra dentro de las suspendidas por la aplicación del estado de alarma. Según las fuentes consultadas, los afectados por la mayoría de los expedientes temporales en este ámbito no son los jugadores, sino el resto del personal que trabaja para estos clubes. El organismo que velará porque se cumplan las condiciones para suspender temporalmente las condiciones de su plantilla será la Inspección de Trabajo. Una labor que completará con la revisión posterior de todos los procesos que sean aceptados por silencio administrativo, dada la avalancha de peticiones que tiene que aguantar en estos momentos el Departamento.

Ninguna norma lo impide

Desde un punto de vista puramente legal, a priori no hay ninguna norma laboral que regule los ERTE que impida que un club de fútbol o cualquier otra empresa haga las inversiones necesarias para llevar a cabo su actividad. Sobre todo por el hecho de que los expedientes temporales de empleo están pensados para eso, para mantener en funcionamiento a las empresas. Fuentes jurídicas habituadas a este tipo de situaciones advierten, no obstante, que en el caso de los clubes deportivos hay que tener siempre mucho cuidado con cada caso, dado que se pueden presentar los ERTE ya mencionados solo por el personal laboral y no por los deportistas, o por ambas partes. ´

El caso paradigmático es el del FC Barcelona, en el que los jugadores han optado por bajarse el salario, y el expediente se ha centrado en el resto del personal. ¿Quiere decir esto que podrían fichar sin problemas? Dos de los principales abogados inmersos en estos procesos aseguran que, aunque no haya impedimento legal, no está claro. Y señalan como muy probable que la Inspección analice a posteriori hasta las últimas consecuencias el ERTE que se ha concedido en plena pandemia, para buscar que no se produzcan situaciones injustas.

Mira también La imposible desescalada: pocas CCAA cumplen los requisitos para abrir la mano

Que estos expedientes en el mundo del fútbol sean por fuerza mayor implica, además de la reducción temporal del sueldo en el porcentaje y la proporción que se decida, la exoneración del pago de las cotizaciones a la Seguridad Social mientras dure el expediente. Eso son grandes cantidades de dinero que no se pagan al erario público, por lo que los asesores legales de los clubes alertan siempre a sus clientes de que cualquier error o fallo (con o sin intención) que se cometa ahora, puede pagarse muy caro en el análisis a posteriori que la Inspección va a realizar.

Desde la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) se ha advertido, además, que la mayor parte de los ERTE de clubes de fútbol se están haciendo en una proporción de 70/30. Se entiende que el 70% del trabajo lo realiza el personal laboral por todas las labores administrativas y burocráticas que se hacen siempre fuera del terreno de juego, y solo el 30% se achaca a la actividad deportiva de los jugadores. Algo que es muy peligroso y difícil de demostrar en un examen posterior si tenemos en cuenta que los futbolistas no solo juegan los partidos, sino que entrenan a diario y su actividad puede ser más amplia que ese 30%.

Otras fuentes del sector depotivo consultadas por esta redacción señalan que esta situación es inédita, ya que no se recordaba a equipos de Primera o Segunda solicitando medidas de este tipo. Lo que ha generado numerosas dudas en todo lo que rodea al mundo del fútbol, e incluso entre las propias instituciones que lo dirigen. Desde LaLiga, la patronal de los clubes que organiza las principales competiciones que dirige Javier Tebas, señalan que "el mercado de fichajes está cerrado por la FIFA" y que, por el momento, no saben qué ocurrirá con las compra-venta de jugadores de clubes con ERTE.

Mira también El mundo del deporte se apunta a los ERTE a pesar de vivir de las subvenciones

El lío de la legislación federativa

Junto a la cuestión legal del ámbito laboral, el caso de los clubes de fútbol con ERTE a causa del Covid-19 se lía más con las recomendaciones de la FIFA, de las que se ha hecho eco la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). A la vista de que el desescalaje y la vuelta a la actividad deportiva va a ser distinta en cada país europeo afectado, hasta el punto de que no es seguro ni siquiera que la ‘Champions’ se llegue a jugar en agosto, como está previsto, el organismo ha abierto la mano para adaptar los periodos de fichaje (ventanas) de nuevos jugadores, sin tener en cuenta cuestiones como la de que hay clubes en situaciones de ERTE muy precarias.

Más allá de la duda sobre si en el fútbol hay que aplicar la normativa laboral o la normativa federativa a la hora de hacer fichajes, los abogados consultados advierten que las reglas del organismo mundial que introduce en España la RFEF pueden complicar aún más la maraña de normas y los casos con posibles irregularidades jurídicas en los que los clubes pueden verse inmersos dentro de dos o tres meses.

Esta misma semana, el Consejo de Ministros ha endurecido las condiciones y las sanciones para que las empresas apliquen un ERTE fraudulento. En concreto, el decreto-ley publicado este miércoles en el BOE califica como falta "muy grave" que se efectúen "declaraciones, o facilitar, comunicar o consignar datos falsos o inexactos que den lugar a que las personas trabajadoras obtengan o disfruten indebidamente prestaciones". Lo que supondrá que estas firman tendrán que responder "directamente de la devolución de las cantidades indebidamente percibidas por la persona trabajadora, siempre que no concurra dolo o culpa de esta".