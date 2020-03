De Madrid a Roma por 10.000 euros: los vuelos en jet arrasan con el coronavirus

A última hora de la tarde del jueves aterrizó un Cessna en la zona 'executive' del hangar del Aeropuerto de Madrid-Barajas Adolfo Suárez. Un matrimonio había ido a recoger a uno de sus hijos que estudiaba en una universidad italiana, cerradas hasta mediados de marzo por el coronavirus. Habituales de primera clase en la aviación comercial, eligieron este medio transporte por seguridad. Su hijo no tiene ninguna enfermedad previa, pero la presión mediática les hizo extremar las medidas de seguridad para el traslado a España.

Cada trayecto era de dos horas de duración y el precio de los 60 minutos en estos aviones del segmento de lujo tipo Cessna, que son una gama media si uno lo compara con un Gulfstream, roza los 2.500 euros. "Casi 10.000 euros un Roma-Madrid. Parece descabellado, pero ha sido un dinero bien pagado. Un viaje muy seguro. La azafata con mascarilla, sin hacer colas para facturar y evitando así contagios", aseguran a este medio. La opción elegida por esta familia, que goza de un alto status económico pero que no es cliente de la avión ejecutiva, está siendo cada vez más habitual.

Y esto se refleja en las cifras de compañías como Gestair, que en España lidera este reducido mercado de los jets de lujo. Una compañía, recientemente propiedad del fondo de capital riesgo español GPF, que gestiona las horas libres de las aeronaves de las grandes fortunas españolas. Un fenómeno que está empezando a dispararse en Europa y que ya lo hace en Asia, foco del Covid-19 . MyJet Asia, con sede en Singapur, confirmó a la BBC que las solicitudes sobre jets privados han experimentado un aumento del 80% al 90% en el último mes.

Modelo Gulfstream G-650, como el del BBVA. / D.R.

Batacazo de la aviación comercial

El zarpazo que el coronavirus ha dado a la aviación comercial es evidente a estas alturas de esta crisis que arrancó siendo médica y ahora es también económica. Y no solo en China, donde el tráfico aéreo ha disminuido un 80%, según la web Flight Radar. La caída de la demanda en los viajes aéreos causada por el coronavirus ha dado la puntilla, por ejemplo, a la aerolínea británica Flybe, que atravesaba dificultades financieras y estaba inmersa en la búsqueda de un rescate público para seguir operando que finalmente no ha llegado. Flybe no era una aerolínea joven, tenía 41 años de vida y base en el aeropuerto de Exeter, en Devon, Inglaterra.

Mira también Norwegian se desploma casi un 30% en Bolsa ante la incertidumbre por el virus

En España ya hay algunos datos oficiales. Enaire, matriz de Aena, ha comunicado que comenzó el 2020 con una caída del 2,4% en vuelos gestionados. Esta caída responde a que todos los tipos de vuelos -internacionales, nacionales y sobrevuelos- han registrado descensos durante el mes de enero. Aún no hay datos de febrero, pero la senda está marcada.

¿Es más seguro volar en un jet ejecutivo?

Pero, ¿es realmente más seguro volar en un jet privado que en un avión comercial? La respuesta es sí. Simplemente porque hay menos gente en la cabina y es más sencillo organizar protocolos de seguridad. Lo explicó el director ejecutivo PrivateFly, Adam Twidel, a Reuters. "A bordo de un jet privado la tripulación de vuelo voluntaria y los pasajeros usan máscaras que deben ser cambiadas cada hora, y serán acompañados por una tripulación médica vestida con un equipo de protección completo. Después del vuelo, la tripulación obtiene tres semanas de baja pagada y deben permanecer cerca de su casa", detallan. Expertos del sector españoles cuentan a este medio que en España todavía no se ha llegado al detalle que indica Adam Twidel, pero hoy por hoy la gran ventaja es la reducción de la exposición.

"Nuestros pasajeros no comparten espacios comunes con otros pasajeros del aeropuerto. La reducción del tiempo, el dominio y control de tu agenda, implica la reducción de la exposición del contagio. Los accesos al avión aquí son privados. No esperas, te esperan. Estos aviones tienen mejor presurización, producen menor fatiga en el pasajero y la calidad del oxigeno es mayor en un avión ejecutivo. Además, se produce una renovación del aire con más frecuencia que en un avión comercial", apuntan a este medio. En concreto, con diez veces más frecuencia. En un avión tipo Gulfstream, los yates del cielo, la renovación del aire íntegra de todo el avión se produce cada 150 segundos. Eso sí, a en este modelo sale a 8.000 euros la hora.