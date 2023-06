Corredor descarta una fusión entre Red Eléctrica y Enagás como único operador.

"No tenemos sobre la mesa ni siquiera un estudio preliminar sobre una hipotética fusión con Enagás", así de tajante se ha mostrado la presidenta de Redeia, Beatriz Corredor, ante la posibilidad de que los operadores del sistema eléctrico (Red Eléctrica) y gasista se erijan en una sola compañía. La idea de imitar el modelo portugués, bajo la empresa Redes Energéticas Nacionais, no es nueva y colea desde hace años, pero no entra en los planes de ninguna de las dos sociedades.

Corredor, que ha contestado así a una pregunta de un accionista en la junta general celebrada este martes en Madrid, ha afirmado que no hay "ningún movimiento" en este sentido por parte del legislador ni de la propia Red Eléctrica. "Si es que se planteara, el consejo de administración de las dos compañías tomarían la decisión que en su caso les correspondiera", ha apuntado. En 2003, el Gobierno de José María Aznar ya negó la unión y habló de otras fórmulas de cooperación, como una posible participación accionarial cruzada, mientras que tres años más tarde Enagás también desechó al entender que "no aportaría ningún tipo de sinergias". La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) mantiene una porcentaje de participación en Redeia del 20%, al tiempo que en Enagás posee el 5%.

Redeia, en el que también se integran Reintel, Hispasat, Redinter y Elewit, está inmersa en un plan estratégico con 4.800 millones de euros de inversión hasta 2025 para acelerar la transición ecológica en España. Esta cifra supone un incremento del 10% de las inversiones de filial Red Eléctrica (3.700 millones de euros). Por su parte, bajo el Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica, que contará con una inversión de 7.000 millones de euros hasta 2026, tiene la misión de mejorar 8.000 kilómetros de redes eléctricas, instalar 2.700 kilómetros de nuevas líneas y 700 kilómetros de conexiones submarinas.

Interconexión con Francia

Destacan los nuevos proyectos con Francia a través de un cable submarino por el Golfo de Vizcaya, la interconexión norte con Portugal entre Galicia y el Minho luso y los transpirenaicos Navarra-Landes y Aragón-Pirineos Atlánticos. El enlace España-Francia por el Golfo de Vizcaya es la primera interconexión eléctrica submarina con el país vecino. Según consta en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), esta nueva infraestructura permitirá aumentar la capacidad de interconexión con Francia desde los 2.800 MW actuales a los 5.000 MW.

A principios de marzo, la Comisión Nacional de la Competencia (CNMC) y la autoridad reguladora francesa -la Commission de Régulation de l'Énergie (CRE)- adoptaron una decisión para revisar el reparto de la financiación del proyecto de interconexión tras encarecerse 1.000 millones más de lo previsto, hasta los 2.800 millones de euros. El coste del proyecto se dividirá inicialmente al 50% entre REE y el gestor francés de redes eléctricas RTE. Sin embargo, los sobrecostes previstos por encima de 2.390 millones de euros y hasta 2.700 millones de euros serán soportados en un 62,5% por la compañía española y en un 37,5%, por la francesa.

La Unión Europea (UE) recomendó a todos los países alcanzar en 2020 un mínimo de un 10% de ratio de interconexión, es decir, que la capacidad de interconexión represente el 10% de la potencia de generación instalada en el país. Actualmente, el mínimo establecido para 2030 es del 15%. . Sin embargo, la interconexión eléctrica que permite intercambiar energía a España con el resto de los Estados miembro, excepto Portugal, se realiza a través de Francia y apenas alcanza el 3%. Incluso contando con la nueva interconexión, se queda en un escaso 6%.

La junta general de accionistas de Redeia ha aprobado las cuentas de 2022 y la aplicación a dividendos del grupo, que pasa por pagar la cantidad bruta de 1 euro por acción, el próximo 3 de julio, descontando de su importe la cantidad bruta de 0,2727 euros por acción, pagados a cuenta del dividendo en enero. Asimismo, ha dado luz verde a la reelección como consejero independiente de José Juan Ruiz Gómez, así como a la remuneración del consejo de administración y al Informe Anual sobre Remuneraciones de los consejeros 2022.