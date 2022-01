Correos pone en la mesa 1.200 millones para ganar en la última milla a Amazon

El Grupo Correos está dispuesto a dar un vuelco radical a su negocio y emprender una profunda transformación y diversificación que dé respuesta a la actual demanda de servicios de los ciudadanos, centrada en la paquetería y a la entrega rápida y eficaz de mercancía de todo tipo y tamaño, una decisión que acabará arrinconando al tradicional negocio postal, y que tiene enfrente a Amazon o AliExpress, unas veces aliados y otras claros competidores. La espectacular estructura de la empresa pública participada en un 51% por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), con 2.400 oficinas, 33.000 repartidores, más de 13.000 vehículos, numerosos centros logísticos, dinero público de respaldo e importantes alianzas financieras y con aseguradoras, desde el Banco Santander a Mapfre, pasando por Bankinter.

El desembarco de Amazon en España, ha contribuido a dar este giro, que empezó a producirse hace apenas dos años y al principio de manera tímida, pero al que en el futuro se contribuirá con una lluvia de millones. Así, la empresa pública ha recurrido al Sistema Dinámico de Adquisición, un proceso totalmente electrónico, que permite gestionar cientos de contratos de duración limitada y repetitivos y de todas las cuantías para convertirse en el Amazon público español o al menos ganar la 'última milla' al gigante estadounidense. De esta forma, el pasado 7 de enero, la Plataforma de Contratación Pública publicitaba la licitación de un contrato valorado en 194,5 millones, el tercero más cuantioso hasta la fecha del Grupo Correos, para dar cobertura tecnológica, de gestión y de consultaría a distintas actividades "que permitan dar respuesta a las necesidades de Negocio" y la integración de productos comerciales y soluciones de mercado en el entorno corporativo del Grupo.

Unos meses antes se formalizaban otros dos macrocontratos. En el más reciente, Correos Express, filial de paquetería urgente de Correos, ponía sobre la mesa un contrato valorado en 506,3 millones de euros, por el procedimiento electrónico y abierto, para la recogida, transporte y distribución de paquetería en 'última milla', clave en el comercio electrónico, tanto propio como ajeno, y que servirá para garantizar la entrega rápida, la principal apuesta de Amazon. En abril de 2021, se empezaba a adjudicar a cientos de empresas el mayor contrato del Grupo hasta ahora -513 millones- con el objetivo de que cualquier transportista pueda facilitar sus servicio, para cubrir todas las rutas que no sean de 'última milla'. Correos distribuyó cerca de 135 millones de paquetes en 2021.

Digitalización, 'ecommerce', centros logísticos, internacionalización... Correos busca nuevas actividades en un modelo similar al de Amazon o AliExpress

¿Pero puede Correos, con una plantilla de 56.000 trabajadores, convertirse en un Amazon público? El Grupo ya ha emprendido iniciativas en todas las áreas en la que trabaja la multinacional estadounidense, en algunas de manera más modesta, como el desarrollo de una gran plataforma de comercio electrónico, aunque puede convertirse en un proyecto totalmente abierto a terceros y en otras de manera mucho más decidida, como empezar a gestionar cada vez más centros logísticos o Correos Express, el servicio de mensajería urgente que trata plantar cara a los gigantes de la distribución, y la internalización de su actividad -en principio Portugal y Asia-.

El pasado abril, el líder de Más País, Íñigo Errejón, planteaba la necesidad de una ley, que pretende llevar al Congreso de los Diputados, para crear una plataforma estatal de venta online y de distribución, una especie de Amazon público y español, a partir de la estructura de Correos y Telégrafos, que además tuviera en cuenta a las pequeñas empresas, presionadas, según él, por el gigante estadounidense. Diez meses después, la propuesta de Errejón, posiblemente sin saberlo, comienza a dar pasos muy firmes en algunas de las múltiples patas del negocio, mientras en otras son algo más lentos.

Correos tiene sobre la mesa casi 200 millones para lograr su consolidación digital, clave para los futuros desarrollos de actividades, y la reformulación y diseño de plataformas ecommerce y apps del grupo. El pliego técnico, que se extiende durante 170 folios, divide estas necesidades en tres categorías, seis subcategorías y 12 subsubcategorías, que van desde la propuesta de nuevos negocios, al desarrollo de apps de comercio, proyectos tecnológicos, la integración de productos comerciales y soluciones de gestión y consultoría, entre otros. Todos estos servicios serán contratados durante los próximos cuatro años mediante un Sistema Dinámico de Adquisición.

Correos Market, piedra angular del 'ecommerce' de Correos, puede ser la clave de más iniciativas, respaldadas por la gran red logística de la empresa

La empresa pública puso en marcha a mediados de 2019, una plataforma online, que denominó Correos Market, a través de la cual los productores locales, pymes y autónomos podían enviar sus artículos a cualquier punto de España utilizando la extensa red de distribución de la empresa pública. El proyecto, que permite entrar a las empresas en otros 'marketplace' y crear tiendas online y apps y que ya cuenta con más de 1.200 afiliados, tenía como objetivo facilitar el desarrollo de la España vaciada y permitir la digitalización y comercio online de pequeños negocios.

Este impulso al 'ecommerce', que tiene como complemento los 4.300 buzones de paquetería CityPaq repartidos por todo el territorio nacional, tendrá un desarrollo importante en los próximos años, según consta en el pliego técnico, en el que se destaca la relación telemática del Grupo Correos con gran cantidad de entidades externas. "El crecimiento del comercio electrónico unido a necesidad de diversificación de nuestro negocio -mediante la creación de nuevos servicios a consumir por los clientes- hace necesario no sólo que los tiempos de respuesta ante posibles integraciones -terceros o con aplicativos internos- deban ser cada vez mejores y más eficaces", asegura.

Las empresas interesadas en desarrollar para Correos estos negocio, bajo el epígrafe, Soluciones Tecnológicas para Integraciones con Terceros, deberán acreditar el dominio y trabajos en aplicaciones como Magento, Prestashop, WooCommerce y Shopify, las cuatro soluciones principales de 'ecommerce'. En cuanto a la logística, Correos anunciaba hace solo unos días la puesta en marcha de un servicio logístico para una solución integral de comercio online, "con la preparación de los envíos, así como la realización de operaciones de valor añadido". La iniciativa ha ido acompañada con la apertura de dos nuevas plataformas logísticas, una en Illescas (Madrid) y otra en San Esteve Sesrovires (Barcelona).

El Grupo Correos está dispuesto a convertirse en el referente logístico español y según admite en el contrato va a aumentar el número de almacenes para el desarrollo de este negocio con la intención de gestionar más.Precisamente su competidor Amazon, que cuenta con una plantilla fija de 15.000 trabajadores, ha tomado impulso para poner en marcha nuevos centros logísticos, que sirven para impulsar la 'última milla' del proceso de pedidos, con la apertura de nuevas plataformas en Madrid capital, Móstoles y Coslada, y algunas, como la de Zaragoza, que empezará a funcionar este año. Por su parte, la empresa pública española también apuesta por la 'última milla', clave para el comercio online, que exige rapidez y nulos costes, o mínimos, a la hora de la entrega.

A la empresa pública que gestiona los cupones de la ONCE, actúa como oficina bancaria, ofrece queso, vino y miel en su Correos Market, vende seguros de Mapfre y se encarga de la tramitación de diversas tasas y abonos de las administraciones, que ya ha recibido algunos avisos de Competencia, que vigila sus ofertas comerciales a grandes clientes para impedir distorsiones en el sector, necesita apostar por nuevas actividades para sobrevivir dignamente y no atada a las subvenciones. La transformación y diversificación del negocio y la digitalización pueden ser claves para que la entidad no se convierta en un lastre.