Correos refuerza proveedores antes de la temporada alta de envíos navideños

El Grupo Correos ha suscrito un nuevo contrato de suministro de sobres y embalajes para adaptarse y hacer frente a la demanda de la temporada final del año. Desde la compañía aseguran que el abastecimiento ya se está llevando a cabo bajo este nuevo acuerdo, en vigor desde el mes pasado, aunque en algunas oficinas de Madrid se ha registrado durante noviembre falta de oferta de sobres y otro tipo de paquetes.

Algunas fuentes aseguran que en algunos centros el desabastecimiento se expande a otros productos que proceden de la celulosa, como cajas e incluso folios que los empleados necesitan para trabajar. Esto ha provocado que algunos clientes deban comprar los artículos en tiendas o bazares externos a la compañía, aunque la empresa explica a La Información que “cuando hay referencias de producto con bajo stock se ofrece a los clientes sobres o embalajes alternativos”.

Algunos trabajadores aseguran que el problema es consecuencia del parón en las exportaciones de celulosa de Rusia, por la Guerra en Ucrania, dada su gran industria maderera. Respecto a esto, se ha de tener en cuenta la huida de las grandes industrias papeleras desde que el país comenzó su invasión el pasado febrero y que tenían presencia en el mercado europeo y desarrollaban su actividad en el territorio ruso.

Por lo tanto, las consecuencias que la guerra ha tenido en el sector son evidentes, aunque el Gobierno ya intentara paliarlas desde finales de marzo, cuando consideró la fabricación de pasta papelera, papel y cartón como una actividad protegida por las medidas urgentes recogidas en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania.

De hecho, desde la Sección Sindical del Sindicato de Correos y Telégrafos de Madrid de la CGT, explican que el aumento de los costes del papel desde el conflicto bélico es innegable, aunque no aseguran que la falta de materiales sea consecuencia de ello. Por su parte, desde UGT aseguran que este problema se lleva arrastrando varias temporadas. “Quieren dar el ‘servicio de tienda’, pero no garantizan los medios ni los materiales”, declaran. No obstante, desde Correos aseguran que este problema no existe. Para el grupo se acercan fechas que son claves, porque se podría decir que la Navidad es su temporada alta, si bien trata de concienciar del uso de recursos de forma responsable.

La campaña para el Black Friday de la compañía pública, bajo el título "So, humanos, so", instaba a reflexionar sobre el envío de paquetes urgentes y su impacto medioambiental, ya que este tipo de entregas no optimizan las rutas ni tampoco los desplazamientos. La empresa aseguraba en dicha iniciativa que "No todo es urgente, pero cuidar el Planeta, sí".

Correos estima que “para este año, durante los escasos dos meses de campaña, se realizarán más de 100 millones de envíos, y hasta el 50% de los artículos se devuelven, lo que multiplica el impacto medioambiental”.