No es solo Tesla: las empresas ya tienen más de 105.000 bitcoins en tesorería

El Bitcoin vuelve a ser el activo de moda. La famosa criptomoneda ha vivido un gran rally bursátil en las últimas semanas y su precio ha marcado nuevos máximos históricos al batir los 45.000 dólares. Numerosos son los hechos que han contribuido a esta buena evolución y el último ha sido propiciado por Elon Musk. El fundador de Tesla ha anunciado que el fabricante de coches eléctricos ha comprado 1.500 millones de dólares (1.250 millones de euros) en bitcoins, según la documentación que presentó el directivo a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) y cuya operación se realizó en Japón.

Esta irrupción de Tesla con la compra de bitcoins es la primera que realiza la empresa fundada por Elon Musk. No obstante, otras lo realizaron mucho antes y, por ende, a unos precios muy inferiores, reportándoles jugosas plusvalías. De hecho, y según los registros de bitcointreasuries.org, hay hasta 19 compañías de un lado y otro del Atlántico que han optado por tomar la decisión mucho antes que el famoso empresario y, por tanto, están sacando rentabilidad a esta decisión. En total, y sin tener en cuenta la compra del fabricante de coches eléctricos, dichas cotizadas cuentan con unos 105.000 bitcoins que, a precios de mercado, ascienden a cerca de 5.000 millones de dólares. La mayoría esgrime que es una manera de sacar rentabilidad a un dinero que en el banco (e inactivo) no les reporta ningún interés.

El mayor tenedor de bitcoins como tesorería es MicroStrategy. La tecnológica estadounidense que ofrece software a distintas empresas cuenta con 71.079 bitcoins tras invertir 250 millones de dólares el pasado mes de agosto y otros 175 millones en septiembre de 2020. Esta apuesta ha hecho que numerosos inversores decidan invertir en la compañía para tener exposición a la criptomoneda y su precio de cotización se ha disparado cerca de un 600% en los últimos doce meses, es decir, ha multiplicado por casi siete veces su tamaño y ya capitaliza unos 10.000 millones de dólares. De hecho, este lunes y tras el fuerte rebote del precio de la divisa digital, se disparó cerca de un 25% en el parqué.

Emérito Quintana, asesor del fondo Numantia, es uno de los que ha invertido en la compañía debido a que no puede comprar directamente bitcoins por cuestión de regulación. El experto destaca la evolución de MicroStrategy (tiene invertido un 5,6% de su cartera) y la ventaja que ofrece el poder 'comprar' bitcoins. "Creemos que es una buena protección, un seguro en forma de oro digital, una semilla para el futuro. Es el activo más escaso, superior al oro en casi todos los aspectos, y el sistema más antifrágil que he estudiado hasta la fecha. No tiene competencia". De hecho, el experto también ha invertido en Tesla desde hace años y tiene, a cierre de 2020, un 4,06% del patrimonio del fondo.

Otras compañías con gran cantidad de bitcoins en su tesorería son la canadiense Galaxy Digital Holdings y la estadounidense Marathon Patent Group. La primera es una cotizada que opera en la industria de los activos digitales y la tecnología blockchain mientras que la segunda, tenedora de patentes, ha irrumpido en las divisas digitales durante este arranque de año. El 25 de enero se hizo con 4.813 bitcoins porque "creemos que mantener nuestras reservas en divisas digitales será mejor estrategia a largo plazo que mantenerlas en dólares", según manifestó Merrick Okamoto, presidente y CEO de la empresa.

El resto de empresas que han invertido en la mayor criptomoneda son las estadounidenses Square (4.709 bitcoins), Riot Blockchain (1.175), Coin Citadel (513), Argo Blockchain (209) y FRMO (63) mientras que en Canadá están Hut 8 Mining (2.851), Voyager Digital (1.239), Cypherpunk Holdings (292), BIGG Digital Assets (239) Hive Blockchain (211), Fortress Blockchain (163), Bitfarms Limited (150) y Neptune Digital (75); siendo DigitalX (215) la única australiana. En Europa también hay compañías con criptoactivos en sus balances como son la alemana Advanced Bitcoin Technologies, que invirtió en el primer trimestre de 2018 tras hacerse con 254 bitcoins; o la británica Mode Global Holdings que se hizo con 85 el año pasado.

Edoardo Fusco, analista de mercado de eToro, destacó tras la irrupción de Tesla que, sobre todo, "Musk acepta como medio de pago por la compra y venta de vehículos. La noticia provocó que la criptodivisa, y el sector en general, subiera más, con el bitcoin cotizando cerca de los 48.000 dólares. No hace falta subrayar el impacto de la noticia: la elección de PayPal de aceptar el bitcoin como medio de pago desencadenó el repunte en los últimos meses, pero esta noticia parece allanar el camino para nuevos incrementos en los criptoactivos, con el camino hacia su adopción progresiva hacia las transacciones comerciales a nivel global".

Este ascenso meteórico del Bitcoin y el resto de divisas digitales ha hecho que tanto la CNMV como el Banco de España hayan lanzado una nueva alerta sobre los riesgos "regulatorios". Ambos supervisores consideran que las criptomonedas siguen siendo instrumentos complejos y no adecuados para pequeños ahorradores y muy especulativos. "No existe todavía en la Unión Europea un marco que regule los criptoactivos como el Bitcoin, y que proporcione garantías y protección similares a las aplicables a los productos financiero".