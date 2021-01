Víctor Grífols mete 60 millones más en su inmobiliaria tras el parón en el Ibex

Grifols se ha consolidado (y estancado) en el Ibex 35. La compañía de hemoderivados capitaliza ligeramente por encima de los 10.000 millones de euros, nivel muy similar al que cerró 2018 y que evidencia que la cotizada se ha tomado una larga pausa tras el rally bursátil que vivió en los ejercicios anteriores. De ahí que el presidente de la compañía y uno de sus mayores accionistas, Víctor Grífols Roura, haya decidido poner el punto de mira en otros negocios o sectores que pueden aportar más rentabilidad, como es el inmobiliario.

El empresario catalán decidió relanzar a finales del verano su inmobiliaria dedicada al alquiler, Padolç SL, con la inyección de 21 millones de euros. No obstante, ha decidido poner otra marcha más y hace un par de semanas optó por dotar de más músculo financiero a la firma con otros 60,1 millones más, lo que deja las aportaciones (monetarias y de activos) en casi 86,3 millones de euros, según consta en el Registro Mercantil.

Padolç SL contaba, a cierre de 2018 (último ejercicio presentado), con distintos activos financieros en su balance. Por un lado, tenía inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo por importe de 176.583,00 euros; inversiones financieras a largo plazo por 221.346,57 euros, efectivo por 27.034,28 euros y, sobre todo, inversiones financieras a corto plazo por 5,25 millones de euros y créditos por operaciones comerciales (clientes y deudores varios) por 940.018,46 euros. De hecho, el total de su activo ascendía a cerca de 7,85 millones de euros, que se habrá incrementado notablemente tras las aportaciones realizadas en los últimos meses.

Las inyecciones de liquidez de Víctor Grífols en Padolç SL confirman su apuesta por la compañía. No obstante, no han sido los únicos cambios notificados al Registro Mercantil ya que el pasado ejercicio decidió dotar a la compañía de un consejo de administración de su plena confianza. Su mujer, Marta Deu, ejerce como presidenta y CEO mientras que sus tres hijos, Víctor David y Óscar, son consejeros. De hecho, el primero forma también parte del Consejo de Administración de Grifols: es consejero delegado solidario ejecutivo desde el 1 de enero de 2017 y formó parte del equipo que analizó y ejecutó la integración de Alpha Therapeutics, Talecris Biotherapeutics y de la división de diagnóstico transfusional de Novartis tras sus adquisiciones por la catalana.

Esta apuesta de Víctor Grífols por su inmobiliaria dedicada al alquiler se ha producido tras el impacto de la Covid-19, que ha asestado un duro golpe a dicho mercado. No obstante, las previsiones son algo más halagüeñas que hace algunos meses ya que CaixaBank Research prevé que el mercado de alquiler se vea menos penalizado. ¿El motivo? El aporte de una mayor demanda como consecuencia de las personas que tienen dificultades para acometer la compra de una vivienda. No obstante, en lo que coinciden la mayoría de expertos es que la recuperación en los precios no llegará, hasta al menos, el segundo semestre de este año.

En Madrid y Barcelona, las dos grandes ciudades de España, ya son varios los meses en los que el precio del alquiler ha empezado a caer, después de haber alcanzado precios máximos durante los años de la burbuja inmobiliaria. "En 2019 y principios de 2020 vimos cómo en estas ciudades el precio del alquiler había alcanzado máximos y nunca habíamos registrado precios tan caros en estas ciudades. Era, por tanto, de esperar que los precios tendieran a la baja después de haber tocado techo", según señala Anaïs López, directora de Comunicación de Fotocasa.

Esta apuesta de Víctor Grífols se produce en un momento en el que la evolución en bolsa de Grifols, su gran participada y en la que su familia es máximo accionista, se ha estancando. Aun así, la compañía dedicada a la recolección de plasma goza del beneplácito de los bancos de inversión, que aconsejan 'comprar' sus títulos tanto del Ibex 35 como del Mercado Continuo al otorgarle un potencial alcista cercano al 40%. De hecho, en sus últimos resultados sorprendió positivamente debido al crecimiento orgánico de sus ingresos, su rentabilidad sólida y su flujo libre de caja récord. "En vista de estos resultados, creemos que nuestras previsiones para el cuarto trimestre podrían quedarse cortas y batir a las del consenso de mercado en un 3% en beneficio operativo (ebitda)", según señalaron los expertos de Banco Santander.