El Ibex 'cotizó' 8.300 millones en 2018: no cubre ni un mes de gasto en pensiones

Las grandes cotizadas españolas aportaron más de 8.300 millones de euros a las arcas públicas en concepto de cotizaciones a la Seguridad Social. Una suma, en los diferentes países en los que operan, que desglosan en las memorias consolidadas que han ido remitiendo en las últimas semanas a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y que aportan datos de plantillas que superan los 1,6 millones de personas. Con dos salvedades. La primera, Inditex, porque la dueña de Zara desvelará esa cifra en unas semanas, cuando haga público su informe anual completo del pasado ejercicio 2018. La segunda, Telefónica, que no indica ese dato en su informe consolidado de 2018.

Pero es importante poner esa cifra en relación con los gastos que tiene esta institución. Esa aportación global de las empresas del selectivo español no sería suficiente, por ejemplo, para abonar el gasto en pensiones en España durante un solo mes. En concreto, tomando como referencia el último dato del mes de marzo, ese gasto mensual en pensiones contributivas roza ya los 9.600 millones de euros, tras dispararse en los últimos tres meses más de un 7%.

Esos más de 8.300 millones de euros no permiten una comparación directa con las empresas que integraban el Ibex a finales de 2017, debido al carácter cambiante del selectivo. De hecho, en el último año, se han producido las marchas de Abertis, tras su compra por ACS y Atlantia; y de Dia, por la crisis que atraviesa el grupo de supermercados, y la incorporación de Cie Automotive y Ence. Con esas dos sociedades, si hubiesen estado en el Ibex al cierre de 2017, el conjunto de las 35 firmas habrían aportado en cotizaciones a la Seguridad Social 8.141 millones de euros, unos 200 millones menos que durante 2018.

En este particular ránking del Ibex, el 'número 1' en cotizaciones es el Banco Santander que, no casualmente, es la empresa con más empleados. A cierre de 2018, su plantilla alcanzaba las 202.713 personas y abonó en cotizaciones a la Seguridad Social 1.412 millones de euros (por detrás de los 1.440 millones de 2017). No es el único banco que recorta esta partida, también lo hacen BBVA (se queda en 722 millones) y Sabadell (239 millones). En cambio, Bankia y CaixaBank las aumentan, a 219 y 482 millones de euros, respectivamente.

El caso del sector bancario es significativo porque sus plantillas vuelven a vivir una fase de recortes, dado el proceso de integración en el que están inmersos. No sólo por la compra de Popular por Santander, tras la crisis de la entidad hace ahora dos años; también por el proceso de cierre de sucursales o el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en el que está inmerso CaixaBank.

Del resto de sectores destaca el de la construcción. ACS, la constructora de Florentino Pérez, superó los 1.000 millones de euros en cotizaciones durante 2018, lo que supone un aumento en esta partida de gasto de hasta 45 millones con respecto al mismo dato de 2017. En el lado contrario y dentro de las constructoras, se encuentra Acciona. La de José Manuel Entrecanales pagó a la Seguridad Social 250,6 millones de euros, poco más de tres millones menos que en el ejercicio anterior.

En el lado contrario, las que menos pagan, se sitúa Merlin Properties. La socimi que capitanea Ismael Clemente cerraba el año 2018 tras haber pagado en cotizaciones apenas 1,9 millones de euros, exactamente la misma cantidad que en 2017. Pero, ¿por qué? Al desgranar los datos de la compañía, se puede apreciar que solo cuenta con 176 empleados, ya que debido para la actividad que realiza no es necesaria una gran masa de trabajadores. Es por ello, que al relacionar ambos datos se obtiene una de las cifras unitarias más altas de todo el selectivo, 10.795 euros.

Pero el oro en este sentido no es para ellos, se lo lleva la otra socimi del Ibex 35. Colonial también se encuentra entre las firmas que menos han pagado. La de Juan José Bruguera ha 'cotizado' 6,9 millones de euros al sistema durante 2018, 400.000 más que en el ejercicio anterior. Esta compañía cuenta, según sus propios datos, con apenas 200 empleados, lo que supone una cifra de más de 34.000 euros por cada uno de ellos.

Las grandes empresas de nuestro país, aquellas que salen cada día al parqué del Ibex 35, han 'cotizado' 8.334 millones de euros durante 2018, apenas un 8,9% del total que recaudó la Seguridad social por cotizaciones empresariales (sin tener en cuenta la parte pagada por los trabajadores), según datos de la CEOE.