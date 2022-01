Los 'proxy' castigarán a las cotizadas si no presentan sólidos planes climáticos

Los grandes asesores ya tienen ultimadas sus nuevas políticas de voto para 2022. El tema medioambiental es clave en la agenda de todos, según los distintos documentos consultados. Saben que es una prioridad cada vez mayor para los inversores y por ello este asunto, que se erige en piedra de toque del futuro de las sociedades, será fundamental a la hora de emitir sus recomendaciones previas a la nueva ronda de juntas de accionistas que está por llegar. Serán castigadas todas aquellas empresas cuyo consejo de administración no presente un plan de acción climático.

Las cotizadas no están acostumbradas a sentir la presión de los dueños de su capital en estos encuentros anuales, puesto que habitualmente han delegado el voto en el Consejo. No obstante, la nueva normativa sobre el fomento de la implicación a largo plazo de los accionistas, incluido en el proyecto que modifica la Ley de Sociedades, está a punto de cambiar el escenario. La posición del inversor dará así una vuelta de tuerca este 2022, por lo que teniendo en cuenta las nuevas inquietudes, resulta indispensable que las compañías presenten planes adecuados por voluntad propia para evitar la hostilidad.

La firma ISS considera que las empresas con altas emisiones deben evaluar, mitigar e informar sobre sus riesgos y objetivos relacionados con el cambio climático. Se posicionará en contra de votar la reelección de directivos de relevancia en empresas que generen emisiones altas y no hayan realizado una divulgación apropiada sobre su posición, incluyendo metas cuantitativas de reducción de los gases de efecto invernadero. Los planes se evaluarán caso por caso, teniendo en cuenta la calidad, el rigor o la existencia de verificaciones externas.

Glass Lewis, por su parte, también es de la opinión de que los consejos de administración deben contar con unos profesionales capaces de realizar una exhaustiva supervisión de todos y cada uno de los riesgos para sus operaciones, entre los que ahora se deben incluir indudablemente los de naturaleza ambiental y social. La firma dará un rotundo 'no' al presidente de una sociedad de elevada capitalización, del Ibex 35 en el caso de España, que no proporcione información explícita sobre el papel del consejo en la vigilancia del impacto de las cuestiones medioambientales.

Las empresas deben cumplir este año con el objetivo de lograr una representación femenina del 40% en los consejos

Corporance trabaja en los últimos detalles de su nueva política junto a la red 'proxy' europea a la que pertenece, coordinada por Proxinvest. En cualquier caso, sus prioridades igualmente irán encabezadas por la necesidad de que las cotizadas presenten planes de acción climáticos, aunque también quiere poner un énfasis especial en los sociales. Durante este 2022, las cotizadas deberán cumplir con el objetivo de representación femenina del 40% en la cúpula, según el Código de Buen Gobierno de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La incorporación de las mujeres a la administración del Ibex 35 avanza cada año, pero el camino todavía es largo. Hay cotizadas que no rebasan ni el 30% a cierre de 2021.

Pero no solo el cambio climático y los asuntos sociales serán protagonistas, los asesores de voto revisarán con lupa otros aspectos que tradicionalmente han estado en el foco. Del consenso se desprende que otro de los asuntos cruciales son las políticas de remuneraciones, que deben explicarse de forma coherente. Es necesario que estén alineadas las cantidades previstas a entregar a los máximos ejecutivos con el desempeño de la empresa y los intereses de los accionistas.

El escenario de restricciones a los dividendos que se ha vivido desde que estalló la pandemia no será tan importante en esta ocasión. Este año 2022 llegará acompañado de una 'lluvia' de millones de euros. Prácticamente la totalidad de las compañías cotizadas ha retomado sus planes de retribución al accionista, ya sea bien a través de efectivo o bien de recompras de acciones, por lo que ya no será tan relevante. No dejarán de lado, en cambio, los planes de sucesión de las distintas empresas, sobre todo entre aquellas en los que la presidencia parece perpetuarse para siempre y no cuentan con un Plan B, así como entre las que existe una investigación abierta.