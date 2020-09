La Covid-19 en Madrid hunde los hoteles a una ocupación inferior al 20%

Los hoteles en Madrid soportan una situación límite, la mayoría están cerrados y los que permanecen abiertos lo hacen con una ocupación mínima, a la espera de que las nuevas medidas que aplica la Comunidad de Madrid sirvan para contener la pandemia y recuperar la actividad turística. Durante el mes de agosto la ocupación hotelera en la capital fue la más baja de todas las Comunidades Autónomas (27,2%) y ahora en septiembre, tras los meses de verano y el agravamiento de la pandemia, la cifra empeora aún más, por debajo del 20%, según la Asociación Empresarial de Hoteles en Madrid (AEHM).

La caída de las cifras en el sector es estrepitosa, especialmente por el momento en el que se ha producido, la temporada estival. En las mismas fechas del año anterior la ocupación de los hoteles en la región madrileña era del 80% y "con toda la plantilla a pleno rendimiento". Tras el estado de alarma, el sector trató de adaptarse a la nueva normalidad, aunque no fue una recuperación completa. Los establecimientos que optaron por la reapertura, todavía quedan cerrados más del 70%, no lo hicieron al completo sino que únicamente cuentan con el 20-25% de su plantilla. El resto de empleados "continúan en ERTE por el bajo volumen de reserva", como afirma la AEHM.

La razón es la pandemia. Sin embargo, pese a que durante los meses de julio y agosto las posibilidades de movilidad fueron similares en las CCAA, la caída de Madrid fue especialmente notable en comparación con el resto. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el pasado mes de agosto, la Comunidad de Madrid fue la undécima CCAA por número de viajeros, 191.339 en total. Cataluña, Andalucía, Baleares y Comunidad Valenciana mantuvieron los primeros puestos, aunque con notables descensos, como en las estadísticas de años anteriores, mientras que Madrid bajó de la quinta posición, como había registrado en los últimos tres agostos, a la undécima.

El incremento sostenido de los contagios en las últimas semanas, este viernes sumó 1.001 nuevos casos en 24 horas, ahuyenta a los turistas, especialmente a los extranjeros. La Encuesta de Ocupación Hotelera que publica el INE revela en el último mes Madrid recibió a 144.500 turistas nacionales, frente a 46.839 turistas que residían en el extranjero.

En estos momentos, como confirma la AEHM, "la mayoría de las reservas las realizan personas que viajan por asuntos de negocios". No obstante, también registran cierto movimiento de turistas nacionales, aunque con una comportamiento diferente al habitual: "el nivel de reservas va cambiando de manera constante e incluso estamos viendo que se hacen reservas para ese mismo día".

La evidente bajada de la demanda ha impulsado a los establecimientos a buscar alternativas con las que atraer clientes, visto que las medidas de seguridad contra el virus no bastan. Las páginas webs de los hoteles que aún permanecen abiertos cuentan con diferentes ofertas, especialmente para los próximos festivos, en la Fiesta del Pilar y la festividad de Todos los Santos. Pese a coincidir con puente, la disponibilidad esas fechas es total y a precios por debajo de años anteriores. Además, las empresas hoteleras están ofreciendo a los clientes nuevas experiencias u ofertas gastronómicas, entre otras opciones.

Incertidumbre en los hoteles en zonas confinadas

A la complicada situación que vive la Comunidad, se suma la incertidumbre que generan las restricciones en 45 áreas de salud. Pese a que las limitaciones de movilidad no afectan a zonas especialmente turísticas, hay hoteles confinados donde las opciones para los clientes son inciertas. "La multa se la va a llevar, lo que no sé es si después de la multa le dejarán entrar, nosotros estamos abiertos", afirma un trabajador de un hotel afectado.

Por el contrario, un empleado de otro establecimiento donde las medidas ya llevan aplicadas una semana indica que "los clientes salen sin problema, no sé dónde irán pero no están teniendo problemas". Añade que durante estos días a él no le han requerido el justificante de su trabajo para acceder a la zona.

Pese a la ambigüedad en las respuestas de los responsables de establecimientos, la norma que entra en vigor el lunes en ocho nuevas áreas, y ya está presente en otras 37, especifica que la movilidad está restringida, no se puede entrar ni salir, salvo ciertas excepciones. En los permisos se incluyen, principalmente, la visita a centros, servicios y establecimientos sanitarios, el cumplimiento de obligaciones laborales, profesionales, empresariales o legales, la asistencia a centros docentes y educativos, para volver a la residencia habitual, para el cuidado de personas dependientes o para desplazarse a entidades financieras y de seguros.

No obstante, los turistas que finalmente vayan a hospedarse en esas zonas sí podrán moverse dentro de ellas siempre el origen y el destino no sea fuera del mismo. Además, los establecimientos, locales comerciales y servicios abiertos al público no podrán superar el 50% del aforo permitido y la hora límite para estar abiertos son las 22 horas, aunque los hoteles no cuentan con esa restricción horaria y permanecen "24 horas abiertos".

Incentivos al turismo en otros países europeos

Pese a que la situación hotelera en Madrid es especialmente complicada, no es la única región. El sector coincide en reconocer la dificultad de mantener su actividad mientras la pandemia continúe en expansión. Como medida de alivio para el sector, piden que el Gobierno central "active los ERTE en el sector hasta, al menos, Semana Santa de 2021, que se permita la entrada y salida de los trabajadores en función de la coyuntura turística y que podamos contar con una bonificación de la Seguridad Social de los trabajadores afectados".

Además, apuestan por "exenciones de impuestos o mayores bonificaciones fiscales" para reactivar la industria porque, señalan desde AEHM en apoyo a la reivindicación de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT), "las medidas que están aprobando hasta la fecha no están teniendo los resultados esperados".

Países europeos como Reino Unido o Alemania, han apostado por ayudas fiscales para proteger al sector. La Administración de Boris Johnson anunció una reducción del IVA al turismo, ocio y hostelería del 20% al 5%. La medida del 'premier' iba en la línea de lo aplicado por Alemania. La canciller Angela Merkel acordó bajar ese impuesto, no solo al turismo, del 19% al 16% hasta el final de año.