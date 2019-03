De Merlin a Colonial: la ciudad se inunda de 'coworking' pero con números rojos.

El 'coworking' -las oficinas compartidas y los espacios flexibles con todo tipo de facilidades- están de moda. En los últimos meses han sido varias las compañías que se han lanzado a este mercado en las grandes capitales y algunas las que se han atrevido a ir más allá y han plantado sus modernos despachos y salas de reuniones en otras ciudades como las capitales de provincia. Pero la mayoría de ellas tienen una cosa en común, desde su creación, aún no han conseguido dejar atrás los números rojos.

Las dos socimis del Ibex 35, Merlin y Colonial, cuentan con una vertiente que acapara esta parte del negocio de las oficinas. La compañía que dirige Ismael Clemente lo hace a través de Loom, marca recién integrada en la cotizada. Por su parte, la de Juan José Bruguera, está presente en este mercado a través de su firma Utopicus. Tampoco se quedan atrás Regus, que opera a través de Spaces, la multinacional Wework o la recién creada Monday by Urbania.

Empezando por las que pertenecen a las compañías más importantes, Loom cuenta en este momento con tres espacios de trabajo flexible ubicados en zonas muy céntricas de Madrid. Desde la Fábrica de Tapices -primero en el que implantó este negocio- a la calle Princesa 5, en total 3.500 metros cuadrados y 460 puestos de trabajo con una ocupación media del 80%.

Pero Merlin Properties no se va a conformar con estos espacios y se ha planteado alcanzar los 13.000 metros cuadrados en un año, con aperturas en Barcelona y Lisboa. El desembarco en Barcelona será a lo grande, tal y como apuntan desde la compañía, que llegará con tres plantas en la emblemática Torre Glòries, y otro espacio de 1.500 metros cuadrados en el World Trade Center de Cornellá. También contará con un singular espacio en el corazón del distrito tecnológico 22@, la 'casa' de las start ups en la Ciudad Condal.

Su máximo rival en el Ibex, Colonial, tampoco se queda atrás. Utopicus, que ya cuenta con seis espacios diferentes en el centro de la capital -Gran Vía 4, Colegiata 9, Orense 62, Príncipe de Vergara 112, Doctor Esquerdo 114 y Duque de Rivas 5-, cinco más en puntos estratégicos de Barcelona y uno en Alcobendas. Pero también quiere seguir creciendo. Por ello, invertirá 30 millones de euros hasta 2020 con el fin de aumentar el número de centros, destacando las siguientes aperturas en Castellana y el Paseo de la Habana.

En otro orden de cosas, también Regus, a través de Spaces, planea nuevas aperturas. A día de hoy, cuenta con siete espacios en Madrid y dos en la Ciudad Condal. Ahora, se instalará también en ciudades con el mercado menos copado como Gijón, Sevilla y Bilbao. Por su parte, la multinacional Wework también planea nuevas aperturas que se sumen a los cuatro espacios con los que ya cuenta en Madrid -dos en Castellana, uno en Goya y otro en Eloy Gonzalo- y los dos que tiene en Barcelona. Es precisamente allí donde planea la apertura de tres nuevos espacios.

La última en llegar, ha sido Monday by Urbania. La firma de 'coworking' de este grupo está presente en Barcelona. Con esta apertura, la empresa sumará tres espacios de oficinas en la capital catalana. Los dos 'coworkings' en funcionamiento cuentan con una superficie de 2.000 metros cuadrados y una capacidad para 200 personas, y están ubicados en la Barceloneta y en Avenida Tibidabo. Estos dos centros abrieron sus puertas en septiembre de 2018, dando el pistoletazo de salida a la actividad de la empresa en Barcelona, que ahora quiere ampliar su influencia en la capital catalana y en otras ciudades de la geografía española.

No escapan de los números rojos

Pero no hay forma de que despegue el negocio y muchas de las compañías no han podido salir de los números rojos. Por ejemplo, el rey de los 'coworkings' a nivel mundial, Wework, ha cerrado el ejercicio de 2018 con unas pérdidas de 1.930 millones de dólares, unos 1.706 millones de euros. Desde la compañía achacan estos números a la importancia que ha tenido para la compañía la expansión internacional. De hecho, si se atiende a las cifras de ingresos, la firma no va precisamente mal. En el último año, se han duplicado hasta los 1.820 millones de dólares.

Tampoco se salva de los números rojos la española Utopicus. De acuerdo con las cuentas que ha presentado la socimi Colonial a la CNMV, la parte que corresponde a sus espacios de 'coworking' ha perdido 2,7 millones de euros en 2018, mejorando la cifra desde los números rojos de 2,91 millones que cosecharon en 2017.

Un mercado que seguirá creciendo

A día de hoy, y según los datos de Merlin Properties, este tipo de espacios solo suponen un 1% del parque total de oficinas en nuestro país. En cambio, en ciudades como Londres o Ámsterdam en las que este tipo de zonas de trabajo está más asentada desde hace años, la cifra se eleva hasta una media que se sitúa entre el 4 o el 5%.

Es por ello que, desde Colonial, estiman que el porcentaje de espacios de trabajo de este tipo en nuestro país pueden aumentar hasta el 5% del total en Barcelona e incluso llegar al 10% en Madrid. Por ello, desde el sector, confirman que aún queda mucho camino por recorrer y millones por invertir para lograr que este negocio alcance el nivel óptimo.