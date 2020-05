Calviño da vía libre al ICO para contratar ayuda externa en la gestión de créditos

A las vueltas con los avales del ICO. El banco público adscrito al Ministerio de Asuntos Económicos, encabezado por Nadia Calviño, es la institución que administra los, por ahora, 84.500 millones de euros de garantías públicas que se han puesto a disposición de la banca para proveer de liquidez a empresas, autónomos y pymes que lo necesiten como consecuencia de la situación sobrevenida de la Covid-19. Tras las quejas suscitadas por los solicitantes de estos créditos y los colapsos que se produjeron al inicio de la tramitación, el ministerio ha permitido que este organismo busque ayuda externa para llevar a cabo la gestión y el seguimiento de estos avales.

Para ello, podrán realizar nuevas contrataciones o ampliar los ya existentes aprovechando el artículo 120 de la Ley de Contratos del Sector Público que permite "actuar de manera inmediata a causa de acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan grave peligro o de necesidades que afecten a la defensa nacional". A través de esta excepción, se le exime de la obligación de tramitar el expediente siempre y cuando el plazo de ejecución del contrato no comience después de un mes de su firma. Además, para este caso concreto, se añade un requisito más: tendrá un límite máximo de un millón de euros.

Por tanto, en caso de que el ICO recurra a este beneficio otorgado por el Ministerio de Asuntos Económicos, podrá hacerse con ayuda de una empresa externa mediante un procedimiento directo, es decir, sin pasar antes de adjudicarlo por el proceso de licitación que se lleva habitualmente a través de la Plataforma de Contratos del Sector Público al poder utilizar la emergencia de la situación en la que nos encontramos.

Los créditos con avales del ICO comenzaron a comercializarse oficialmente a principios del pasado mes de abril tras varios problemas a la hora de firmar los convenios con las entidades financieras y pese a que algunas de ellas ofrecían desde antes de esta fecha créditos puente con condiciones muy similares. En esas primeras semanas de concesión de las "ayudas", según han sido calificadas por diferentes miembros del Ejecutivo de Pedro Sánchez, la liquidez tardó en fluir como consecuencia de "problemas de entendimiento, burocráticos y cierto colapso", reconocen fuentes del sector financiero.

A medida que iban pasando las semanas, el atasco inicial se iba diluyendo poco a poco, pese a que los solicitantes aún denuncian que el dinero tarda en llegar varias semanas. "Más de 1 millón de autónomos han solicitado financiación de líneas ICO y apenas ha llegado a un 40% por ahora", decía Lorenzo Amor, presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) esta misma semana. "Ahora está fluyendo bien el crédito", afirman desde una de las entidades financieras del Ibex.

Y lo cierto es que, según los últimos datos facilitados por el Ministerio de Asuntos Económicos, hasta el pasado domingo se habían aprobado 394.543 operaciones de financiación, con un importe avalado de 38.631 millones de euros. Cabe recordar, que según explicó hace apenas unas semanas Jaime Guardiola, CEO de Sabadell, "el dinero llega al autónomo cuando el banco tiene la autorización del ICO", por lo que debe analizarse cada una de las operaciones.

Cuando un cliente solicita uno de estos préstamos y una vez que tenga el visto bueno del banco la información se envía al ICO, es esta institución la que da una segunda luz verde y libera los avales. En ese momento cada entidad verifica la información y pone el dinero a disposición del solicitante. De ahí muchos de los retrasos que se denuncian estos días. Hay que tener en cuenta un dato, la plantilla media del Instituto de Crédito Oficial (ICO) en 2019 se situó en 310 empleados.

La banca y los empresarios pide más avales

La medida estrella del Ejecutivo de Pedro Sánchez, los 100.000 millones en avales del ICO, aún no ha sido desbloqueada por completo, pero la banca y los empresarios ya piden más garantías públicas ante la existencia de demanda embalsada. "Con el porcentaje que nos corresponde no nos da, tenemos muchas más peticiones que son viables y no hay avales suficientes", confirman desde una de los grandes bancos españoles, una idea que comparten la mayoría de ellos.

En este mismo sentido se manifestaba hace solo unos días Cepyme, la Confederación Española de la Pequeña y Mediana empresa, que consideraba necesario duplicar los 100.000 millones iniciales para poder llegar a cubrir las necesidades de liquidez. Pese a todo ello, el goberandor del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, recordarba hace unos días en su comparencencia ante la comisión de Asuntos Económicos de Congreso de los Diputados, que España había otrogado ya garantías por más de 2,2 puntos de PIB, mientras otros países europeos se situaban en un 1%, en el caso de Alemania; el 1,4% en Italia y el 2,3% en Francia.