Creó una red social tras prohibirle usar Facebook, ahora vale más de 30 millones

Cada vez más niños hacen uso de la redes sociales, lo que preocupa a muchos padres por las posibles consecuencias. Algunos optan por prohibir a sus hijos hacer uso de las redes hasta una determinada edad, como fue el caso de Zach Marks, a quien su padre prohibió utilizar Facebook. Sin embargo, no se quedó con los brazos cruzados y con apenas 12 años creó Grom Social, el denominada 'Facebook para niños'. El negocio comenzó ha funcionar pronto y tiene un valor de mercado de más de 33 millones de dólares.

Zach Marks mostró interés por los ordenadores y la programación desde pequeño a lo que se unió su pasión por las redes sociales cuando las descubrió. Sin embargo, cuando tenía 11 años su padre mostró su preocupación por la exposición a contenido inapropiado y decidió que lo mejor para su edad era no tener cuenta en ninguna red social. "Un amigo me llamó y me dijo que Zach estaba en Facebook y que tenía alrededor de 700 amigos, estaba seguro de que conocía a menos de una décima parte de esa gente", explicó Darren Marks a The Sun. "¿Qué pasa si creo mi propio Facebook para niños?", retó Zach a su padre.

A pesar de que su padre no le tomó en serio, con la ayuda de un amigo de la familia, diseñó, una alternativa orientada a los niños y segura frente a la redes. El nombre 'Grom' hace referencia a un término que se utiliza en la jerga surfista, ya que Zach Marks es, además, un apasionado del surf. En apenas nueve días, más de 47.000 niños se registraron en la red y, tras publicarse en diversos medios, los registros se dispararon aún más.

“Nunca hubiera creído que mi hijo crease un negocio que apoye a toda la familia. Cambió nuestra vida, literalmente de la noche a la mañana", explicó su padre. Darren dejó su trabajo, vendieron la casa familiar y se mudaron a Silicon Valley. El resultado a dado sus frutos, la red social ya supera los 5 millones de usuarios y opera en más de 200 países. Tras crear la empresa matriz Grom Social Enterprises, la familia añadió un nuevo negocio, Top Draw Animation, una compañía que produce contenido animado en 2D para Grom Social.

La página web no solo ha cambiado la vida de Zach, también la de toda su familia, quienes en la actualidad viven de la misma marca. Zach es el segundo de los seis hermanos Marks, quienes ahora también comparten su vida a través de Instagram, donde tienen casi 11.000 seguidores, y Youtube, con también casi 11.000 suscriptores. Sarah y Darren Marks son los patriarcas de esta familia. Darren ejerce de presidente y director ejecutivo de la compañía y Sarah da consejos sobre salud y vida activa a través de Social Grom.