"Puede perder mucho prestigio y todo el dinero, pero al Barça no le pasará nada"

La deuda de 1.173 millones de euros que arrastra el F.C. Barcelona no será el fin de uno de los clubes más laureados de la historia. Ni económicamente, ni deportivamente, la delicada situación que sufre la entidad catalana va a tener consecuencias lo suficientemente graves como para que cambie de modelo empresarial o vaya a sufrir consecuencias que puedan poner en duda su viabilidad. En definitiva, "no le pasará nada porque su marca vale tanto que no se puede cuantificar". Así lo señala José Luis Fernández, director de la Cátedra Iberdrola de Ética Económica y Empresarial en la Universidad Pontificia Comillas-ICADE, que además está especializado en la situación de los clubes españoles. Una experiencia que le permite asegurar que, a pesar de lo que califica como "la gestión más irresponsable" que recuerda, el valor intangible del Barça hace que esté por encima de cifras recogidas en libros de contabilidad. Por lo que "siempre tendrá quien acuda a rescatarle".

Fernández ha estudiado la situación de las sociedades deportivas y anónimas que conforman el mapa del fútbol profesional español. De ese análisis surgió el libro 'Fútbol responsable. Guía práctica para implantar la RSE en los clubes españoles', del que es coautor junto a Rául López Martínez, en el que advierte de que falta más "gestión responsable" en el deporte a este nivel, donde aún faltan más análisis de riesgo y una atención escrupulosa al cumplimiento de la legislación que puedan servir de ejemplo en la sociedad. Aspectos que, según su análisis, el Barça no cumple viendo las cifras de su memoria económica o contratos de casi 75 millones anuales como el de su estrella, Lionel Messi. Lo que ha llevado al club a un escenario límite sin precedentes. Y que, según Fernández, "es todo un ejemplo de irresponsabilidad que, si llega a pasar en una empresa normal, ya estarían en quiebra".

"Es el resultado de una gestión tremendamente irresponsable e imprudente, además de poco seria. Han jugado a ganar mucho dinero sin considerar los riesgos financieros, y en cualquier escuela de negocios se receta justo lo contrario. Solo se puede entender cuando se gestiona la entidad como si no fuera una empresa, sino como fuera otra cosa", explica el profesor. Como destaca, el régimen especial que disfruta el Barça por ser un club deportivo propiedad de sus socios le permite "no rendir cuentas" como sí ocurriría en el caso de que fuera una Sociedad Anónima Deportiva (SAD). Por lo que estima que se trata del mejor ejemplo de "malas prácticas financieras, que además suponen un daño reputacional para su entidad y para todo el fútbol español". Unas consecuencias que no afectarán a la supervivencia, pero que sí sufrirán los propios socios y los aficionados, señala.

Para Fernández, las salidas del F.C. Barcelona son numerosas. La más fácil es la de capitalizar sus activos a través de la venta de jugadores valiosos que tiene en la plantilla del primer equipo de fútbol. Lo cual facilitaría afrontar las deudas a corto plazo, que superan los 700 millones de euros. Una cifra muy alta que ha puesto fin a la buena evolución de los clubes españoles, que en los últimos años "habían solucionado sus grandes problemas de falta de liquidez y de pago de impuestos". "Aunque nada tan serio como esto había ocurrido antes", dice el catedrático, que recuerda que el fútbol se mueve entre "la economía, la empresa y la adhesión de los aficionados". Esta última es la que más puede ayudar a un equipo a que supere los baches que se le pongan por delante. Pero estos pueden caer en el desapego "si no hay una buena gestión que les permita mantener su idiosincrasia, y que esté basada en la ética".

Aun con todos estos problemas que afronta o puede sufrir el club, la fuerza que tienen su marca y su historia hacen que "valga más de lo que cuestan 50 contratos de Messi". "El Barça tiene un fondo de comercio, el valor de marca, que vale mucho más. No habrá dificultades para que fondos extranjeros o bancos españoles les echen una mano, y cobrándoles barato. No habrá problema", insiste Fernández, que descarta todas las especulaciones sobre un futuro sombrío para el equipo de Barcelona. También cree que tendrá fácil llevar a cabo renegociaciones de su deuda o de las 'senior notes' que suscribió con fondos estadounidenses. "Va a pagar lo que debe, habrá quitas, le darán ventajas... Y si la cosa se complicara, habrá cola para rescatarlo", apunta el catedrático, que insiste en que "esto no supone que no se deba tomar nota, porque perjudica a España. Y a Cataluña".

Sobre el contrato multimillonario de Messi, Fernández recuerda que "la ley de Sociedades de Capital impide la discrecionalidad de pagar 555 millones a un solo empleado sin valorar que pueden venir imponderables que pueden comprometer al club". "Esto ha ocurrido porque no hay fiscalización. Es una falta de profesionalidad tremenda", explica el profesor de ICADE. Lo que sí admite es que un empleado "puede ganar el 14% del presupuesto total, pero siempre que se explique y se valoren los riesgos, y saber que si sale mal hay que gestionarlo". Algo de lo que responsabiliza a la Junta Directiva que presidía Josep María Bartomeu, "que es quien da el dinero". Aunque sí lamenta "la codicia de quienes negocian por tantísimo dinero, cuando hay otros colectivos que cobran cuatro duros". "¿Qué echamos en falta para pagar tanto por el espectáculo?", se pregunta.

En lo que tampoco sale bien parado el F.C. Barcelona es en la comparación con los otros dos clubes, el Real Madrid y el Athletic de Bilbao. "Los entornos culturales son distintos. Pero visto lo visto, imagino que el Real Madrid tiene un ajuste contable y un rigor financiero que no se ha visto en el Barça, que estaba a otras guerras", dice en referencia a la cuestión política en la que se implicó la entidad con el procés de fondo. Pero aunque uno tenga unos problemas económicos considerables y el otro pueda sobrellevarlos, el poder de la "marca Barça estará por encima de todo lo demás". Las consecuencias se verán en los posibles fracasos deportivos y la pérdida de prestigio e imagen, señala Fernández. Lo que no evitará que un transatlántico deportivo como este sobreviva. "Perder reputación es lamentable. Pero seguirá vivo", sentencia.