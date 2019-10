Cristiano regresa a España 'camuflado' entre empresas que lideran sus íntimos

Cristiano Ronaldo nunca ha perdido de vista sus negocios empresariales en España, aunque ahora juegue en la Juventus. Y para ello no deja de tirar de su círculo de íntimos. Ahora le ha tocado el turno a Miguel Paixao, que junto con José Semedo, Ricardo Refuge, Manuel Ricardo Castanho y Jorge Mendes forman el núcleo duro de portugueses cercanos al astro del balón. Desde ayer miércoles Paixao figura como presidente de la nueva sociedad Pestana CR7 Madrid S.L, una entidad que se dedicará a gestionar su establecimiento hotelero en la capital, ubicado en la Gran Vía y pendiente de inauguración este 2019.

Paixao es el amigo futbolista. Se conocieron de adolescentes, cuando ambos soñaban con ser grandes jugadores de élite; los dos compartían habitación en una modesta pensión en Lisboa y ahí se forjó una amistad inquebrantable. Los dos querían jugar en el Real Madrid, un sueño que solo consiguió Ronaldo, que acabó contratando a Paixao para las labores de expansión de su marca CR7. Ahora, este exjugador del Sporting de Lisboa es la cabeza visible de la empresa que gestiona los hoteles de lujo que Cristiano posee con el Grupo Pestana, en la actualidad el mayor grupo de turismo y ocio portugués.

En esta sociedad recién constituida no aparece, de momento, ni Cristiano Ronaldo ni el Grupo Pestana, socios a partes iguales en estos negocios hoteleros en Madrid. En la actualidad solo están abiertos dos establecimientos con la marca Pestana CR7, situados en Funchal y Lisboa. La previsión es abrir otros tres establecimientos en 2019. El primero será el de Madrid (164 habitaciones); el segundo se situará en Nueva York (185), y el tercero en Marrakech (164). En París prevé abrir en 2021 un hotel de cuatro estrellas con 210 habitaciones, para lo que tendrá que invertir 60 millones.

Mira también Esto es lo que gana Cristiano en Instagram... y es más que en la Juventus

La idea de poner a sus amigos al frente de sus negocios en España es un esquema que ya siguió el futbolista luso con la única sociedad que tenía hasta la fecha en España: Dutton Investe S.L, la entidad gestora del avión Gulfstream 200 valorado en 19 millones de euros, que anteriormente perteneció a Indra. La sociedad que se mantiene cada ejercicio en números rojos por el alto coste de mantenimiento del aeroplano sigue su marcha con la mano derecha de Cristiano como gestor, el mencionado Manuel Ricardo Castanho, también exfutbolista.

Su pareja, al frente de su empresa capital

Y hay más. Repitió esquema también con su negocio de implantes capilares. En Insparya Hair Medical Clinic S.L. que es la sociedad que gestiona la clínica Insparya con sede en la calle Joaquín Costa de Madrid, no aparece Cristiano Ronaldo ni un amigo exfutbolista. Esta vez le toca el turno a la madre de su hija Alana, Georgina Rodríguez. La exdependienta figura como socia del negocio, junto con un empresario luso, una actividad que se publicita como propia del futbolista.

El centro, de 2.500 m2, albergará a 150 profesionales y podrá realizar 18 trasplantes diarios, según sus previsiones. El desembolso inicial en I+D ha sido modesto, un millón de euros, pero el astro del balón pretende convertirlo en líder mundial del sector en dos años con la inyección de otros 25 millones en I+D durante los tres o cuatro próximos años.

Mira también Así es la mansión de lujo que Cristiano ha comprado en Estepona por 1,4 millones

Los motivos de esta táctica societaria se nos escapan; quizá el reciente varapalo recibido por parte de la Agencia Tributaria española podría haber causado un 'efecto huida mercantil' en el deportista portugués. Hay varios motivos por los que el equipo jurídico que asesora hábilmente a este deportista de élite le podría haber aconsejado cesar como administrador único de su empresa de aviones y haber constituido nuevas sociedades a través de su red de conocidos.

Los peligros de tener sociedades en España

La Ley de Sociedades de Capital, en su artículo 23, detalla que no pueden ocupar el cargo de administradores de alguna sociedad quienes haya incurrido en algún delito socioeconómico, en los que se incluyen los delitos fiscales por los que Ronaldo fue condenado. Este medio no ha podido comprobar que la condena del pasado enero al futbolista provocase el cambio de administrador de la sociedad que gestiona el avión pero, si nos atenemos a la legalidad más estricta, Ronaldo no podría ser el administrador único de ninguna sociedad en España.

El deportista luso fue condenado el pasado 22 de enero a 23 meses de cárcel y una multa de 18,8 millones de euros en virtud del pacto al que llegó con la Fiscalía y Hacienda, por el que reconoció haber cometido cuatro delitos fiscales entre 2011 y 2014. Al no tener antecedentes penales y estar de acuerdo todas las acusaciones, la pena no implicó su entrada en la cárcel.

Una de esas condiciones es que el jugador no debe volver a incurrir en algún delito o ser condenado por un juzgado, dado que la ley le obligaría, de forma automática, a cumplir las dos penas: primero la que tiene pendiente y condicionada de casi dos años de prisión y, después, la que le corresponda por el otro delito, según explican fuentes jurídicas expertas en Derecho Procesal Penal.