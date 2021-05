Cuándo se cerrará la fusión de Unicaja y Liberbank y cómo afectará al cliente

Tras la fusión de Caixabank y Bankia y a la espera de culminar la integración tecnológica que se prevé para finales de este año, la mirada de las uniones bancarias está ahora puesta en Unicaja y Liberbank. Precisamente, la compañía de Manuel Menéndez ha sido la encargada de presentar este miércoles uno de sus últimos resultados en solitario. Así, a las puertas de la fusión, ha anunciado un incremento del 16% su beneficio neto en el primer trimestre de 2021, hasta los 23 millones de euros.

El pasado 31 de marzo las juntas generales extraordinarias de accionistas de Unicaja Banco y Liberbank aprobaron la fusión por la que la primera entidad absorberá a la segunda, un respaldo que supone "un avance decisivo en la operación de la que resultará el quinto banco español por volumen de activos".

Ahora, ambas entidades están a la espera de recibir luz verde por parte de las autorizaciones regulatorias preceptivas, lo cual se espera que suceda a finales de este segundo trimestre o principios del tercero de este año.

Cómo afecta una fusión

Por lo general, tras este tipo de uniones, las entidades resultantes acostumbran a homogeneizar las condiciones de sus productos, así como sus tarifas, pero no se trata de un proceso inmediato.

En el caso de modificarse las condiciones de algunos productos, con el fin de unificar la oferta actual de Unicaja y Liberbank, las entidades avisarían con dos meses de antelación. Es el margen que, se supone, tendría el cliente para aceptar los nuevos requisitos o cambiar de banco.

Los clientes de Liberbank, que sería la absorbida, experimentarían más cambios, ya que el IBAN de las cuentas podría cambiar, algo que, en cualquier caso, no supondría ningún perjuicio para los usuarios.

Si la fusión resulta favorable, las hipotecas o los préstamos no se verían afectados. Los titulares mantendrán las condiciones, ya que se trata de contratos con una duración definida, por lo que no podrían modificarse de forma unilateral.

Los requisitos para bonificar el tipo de interés de los créditos también serían los mismos tras la fusión (si una hipoteca rebaja el interés en un punto porcentual al domiciliar la nómina, tras la unión, esto no cambiaría). No obstante, las condiciones particulares de los productos vinculados sí podrían verse alteradas si no aparecen fijadas en las escrituras. Por ejemplo, las primas de los seguros podrían ser diferentes tras la renovación, se podrían incluir nuevas comisiones en tarjetas, etc.