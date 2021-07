Cuatro lotes de flan La Fageda: bajo lupa junto con Nestlé por el óxido de etileno.

La Facua-Consumidores en Acción ha informado de que cuatro lotes de flan de vainilla de la marca La Fageda están también afectados por la alerta alimentaria por posible contaminación con el cancerígeno óxido de etileno en el aditivo estabilizante E410 (también llamado goma de garrofín o algarroba). Estos productos se suman a las al menos 50 variedades de helados de Nestlé (fabricados por Froneri) que Facua ha dado a conocer esta semana, cuatro de las cuales son de la marca IFA Eliges (Grupo IFA), y los ocho tipos de helados de Mars que ha hecho públicos esta multinacional (comercializados en España por Frigo).

Los lotes afectados del flan de vainilla de La Fageda son los correspondientes a las fechas de consumo preferente 290721, 060821, 070821 y 110821, según esta organización. La Fageda se presenta como un "Centro Especial de Empleo sin ánimo de lucro gestionado por una fundación" e indica que comercializa sus productos en Cataluña. La Facua asegura en un comunicado que ha tenido conocimiento de esta retirada, en un primer momento, tras contactar con la cadena de distribución Lidl para requerirle información acerca de si tenía algún producto afectado entre los que comercializa.

Posteriormente, La Fageda se ha puesto en contacto con la asociación para informarle de los lotes afectados que había procedido a retirar del mercado. En un comunicado difundido en su web, La Fageda afirma que "el motivo de la retirada se debe a la alerta alimentaria que recientemente hemos recibido fabricantes alimentarios vinculada a la presencia no deseada de óxido de etileno en niveles superiores a los legalmente permitidos, en una serie de aditivos alimentarios".

Asimismo, señala que "las analíticas que hemos encargado a laboratorios externos acreditados han dado negativo al no detectar la presencia de óxido de etileno en los productos marca La Fageda. "Aunque no se ha detectado presencia de óxido de etileno en nuestros productos y como máxima medida de precaución", La Fageda ha señalado en su comunicado que la Agencia de Salud Pública de Cataluña ha decidido ordenar la retirada de todos aquellos alimentos que "contengan ingredientes que, poco o mucho, hayan estado en contacto con el óxido de etileno, aunque no se haya detectado su presencia en el producto terminado".

La Facua lleva días instando a la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) del Ministerio de Consumo a que publique la lista de helados y demás productos alimentarios contaminados. La asociación considera lamentable que, hasta la fecha, el organismo sólo haya incluido en su web sendos enlaces a los contenidos de las páginas de Mars y Nestlé relativos a la alerta, sin recoger, por el momento, mención alguna a los cuatro lotes de flanes de vainilla La Fageda afectados.