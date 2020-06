Solana y Piqué instan a la empresa a que impulse el I+D+i y proteja el planeta

Apostar del todo por la investigación y tener en cuenta el cambio climático. Esas son las dos principales recomendaciones que los exministros Javier Solana y Josep Piqué han hecho a las empresas españolas de cara al futuro para mejorar su posición en el mercado como la de España en general. Consejos que les han trasladado en la cumbre de la CEOE, que ha invitado a los dos políticos veteranos a hablar de geopolítica, donde han destacado el papel de China frente a Estados Unidos y cómo puede influir esta pugna en la evolución de las compañías. Una lucha en la que Europa, si no se moviliza, puede quedarse como un mero "actor secundario del que si se corta la escena la película se entiende igual", ha advertido el expresidente de Vueling.

Según ha señalado el exsecretario general de la OTAN, las inversiones que hagan las compañías para reactivar la economía tras la paralización de la actividad a causa del coronavirus tiene que tener como prioridad no ir en contra de los valores del cambio climático. "Si no somos capaces de arreglar esto, no seremos capaces de arreglar la pandemia. No nos olvidemos de que el cambio climático es fundamental y va a haber mucho dinero disponible para recuperar la empresa. Si seguimos haciendo inversiones con emisiones de CO2 crecientes, nos vamos a pegar un susto monumental", ha apuntado Solana, que ha avisado de que la mejora del clima a causa del confinamiento "se puede ir" en cuanto China se reactive del todo y si las empresas dan de lado esta cuestión.