Dancausa (Bankinter) pide evitar que España caiga en la 'cultura del subsidio'

La consejera delegada de Bankinter, María Dolores Dancausa, cree que España debe evitar a toda costa caer en la creencia generalizada de que son otros los que tienen la obligación de sacarnos las castañas del fuego. Es lo que ha denominado la 'cultura del subsidio', que implicaría no asumir la responsabilidad de trabajar para salir de la crisis, dejando en manos del exterior el futuro del país, asumiendo que son otros los que tienen la obligación de prestar su ayuda en beneficio de una causa propia.

"Todo el mundo pone la panacea en los fondos europeos", ha subrayado Dancausa durante la rueda de prensa posterior a la presentación de los resultados correspondientes al primer semestre de 2021. Aunque ha reconocido que ayudarán a transformar la economía, ha advertido de que no serán los que provoquen la transformación. "Nos pueden ayudar, pero seremos nosotros mismos lo que salgamos adelante", ha dicho. En esta línea, ha asegurado que en España hay "un montón de talento, gente que quiere salir adelante y empresas dejándose la piel". "Es un país enormemente dinámico e innovador. Las cosas van a ir a mejor, pero tendremos que convivir con las vacunas y el lío del Covid durante más tiempo", ha añadido.

La consejera delegada de Bankinter se ha mostrado en general optimista respecto a lo que deparará en el segundo semestre del año. Cree que la economía española proseguirá con la senda de recuperación, aunque también establece una actitud de prudencia. Para Dancausa, resulta crucial huir de los triunfalismos y del optimismo desbordante porque puede hacer que se baje la guardia. Esta situación supondría un riesgo ante una economía que se caracteriza por tener elementos de vulnerabilidad, como un desorbitado gasto público y un nivel de déficit que se sitúa entre los mayores de Europa. Esto, a su vez, produce unos niveles de deuda pública que ha calificado de "ciertamente peligrosos".

De nuevo, Dancausa ha aconsejado "no levantar las campanas al vuelo" porque aunque lo peor ha pasado, el país todavía se encuentra en una situación de riesgo, con la variante delta y "las que puedan venir". Eso sí, entiende que la situación actual es de mayor protección y, tras un año y medio de crisis sanitaria, la sociedad ha aprendido mucho sobre cómo gestionarla. "No hay razones para dejarnos llevar por el pesimismo, todo el mundo está luchando para superar la pandemia", ha remarcado.

Respecto al negocio, el director financiero de Bankinter, Jacobo Díaz, ve "muy difícil" transmitir una cifra concreta sobre cuándo Evo Banco empezará a aportar al grupo. Actualmente sigue representando unos costes muy superiores a los ingresos, pero estaría en la tendencia adecuada para que en 2023 llegue a una cifra de costes e ingresos que puedan ser exactamente la misma. También ha explicado por qué las provisiones han sido mucho menores que un año antes. Díaz ha dicho que el banco anticipó en el primer semestre de 2020 una dotación extra de 192 millones, por lo que no es necesario incrementarla. "El escenario incluso podría llevar a no necesitarlas en algún momento", ha indicado.

El director financiero ha señalado que, excluyendo las provisiones extra que no se han usado, el coste de riesgo del banco continúa muy parecido. Desde su análisis, esto es así porque Bankinter es una entidad con un perfil de riesgo "muy prudente y conservador, construido hace años", que les hace estar tranquilos. "No tenemos exigencias de provisiones adicionales en nuestras conversaciones con los supervisores", ha apostillado.

Este viernes, 23 de julio, el Banco central Europeo (BCE) comunicará su decisión sobre los dividendos a la banca. Dancausa tiene "plena confianza" en que podrá volver a distribuir beneficios, puesto que "no existe ninguna razón para que no sea así. La banquera ha indicado que Bankinter es un banco "solvente y de resultados previsibles". "Espero que nos den el plácet para distribuir un pay-out del 50% en metálico". "Podemos hacerlo sin ningún riesgo. No esperamos objeción alguna", ha remarcado. A su vez, se ha referido a los test de estrés, cuyos resultados se conocerán el próximo 30 de julio. "Estamos convencidos de que los resultados van a ser muy buenos, incluso contemplando escenarios adversos con pandemias", ha precisado.