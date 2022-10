Dancausa pide un pacto entre PSOE, PP y empresarios para frenar la inflación

La consejera delegada de Bankinter, María Dolores Dancausa, ha valorado los primeros nueve meses del año fiscal de Bankinter como "plenamente satisfactorios" tras la presentación trimestral de resultados de su compañía, que se salda con un aumento de los beneficios en un 21%, hasta los 430 millones. La entidad aspira a cerrar el año en la misma línea, al no haber localizado patrones que puedan cambiar la tendencia, ante los cantos de sirena de una posible recesión en las economías occidentales.

Dancausa ha mostrado su preocupación por la incertidumbre económica actual y aboga por que los dos grandes partidos, PP y PSOE, alcancen un acuerdo junto a los empresarios para tratar de frenar la inflación. En el plano empresarial, prevé que Bankinter cumpla su objetivo de cerrar 2022 con unas ganancias de 550 millones de euros y recuperar los beneficios históricos en 2023. "Sabemos que hay mucha incertidumbre, pero seguimos enormemente confiados", ha asegurado Jacobo Díaz, director financiero de la entidad.

Los resultados presentados hoy no contemplan el impacto del impuesto a la banca, "puesto que no se conocen los detalles del mismo y tenemos grandes incógnitas". Dancausa ha calificado el nuevo impuesto anunciado por el Gobierno como arbitrario y confiscatorio, ya que en su opinión, "no han dado ninguna justificación racional de por qué la banca tiene que pagar este impuesto extraordinario". La entidad no descarta llevarlo a los tribunales, aunque esperarán a la publicación de nuevos informes por parte del BCE y que complete su tramitación parlamentaria.

Negocio internacional boyante

En cuanto al saldo moroso del banco, que asciende a 1.710 millones de euros, apuntan a su continua disminución durante los últimos años, siendo la publicada hoy la menor cifra de mora desde 2008. El conjunto de provisiones subió un 2% hasta 1.190 millones y la cobertura de morosidad llega al 65%. Preocupada por el impacto de la inflación en las familias, la CEO de Bankinter considera que ésta afectará a las más vulnerables o las que cuentan con hipotecas a tipo variable firmadas durante los últimos 5 años.

Ante la situación que pueda venir, ha mostrado su disposición a ayudar a sus clientes: "Tenemos claro que son momentos complicados y vamos a hacer lo posible para que puedan afrontar el pago de las hipotecas". Asume que una recesión económica podría afectar a la mora, "pero tenemos provisiones suficientes como para afrontarlas con holgura", ha declarado tras reconocer que hasta ahora no han recibido llamadas ni observado inquietud o dificultades para pagar las cuotas hipotecarias.

No remunerarán los depósitos

El director financiero de Bankinter, Jacobo Díaz, ha señalado que el banco no tiene intención de cambiar las condiciones de su "cuenta Nómina", que llevan siendo las mismas desde hace diez años, pese a que las condiciones del mercado hayan cambiado, por lo que de momento tampoco remunerarán los depósitos bancarios. El banco no tiene previsto modificar su política de dividendos.

Sobre sus negocios internacionales, ha puesto en valor el comportamiento de sus filiales, como la de Portugal, que ha reducido su ratio de eficiencia a la mitad, a un 50%. También ha valorado el negocio de Irlanda, cuyos beneficios duplican las pérdidas de Evo Banco durante estos nueve meses. Bankinter ha aumentado sus costes en todos sus negocios regionales, algo que achaca a los mayores gastos de personal por la inflación y las subidas de salario. Su ratio de eficiencia ha seguido creciendo hasta el 45%, mientras que el del negocio en España se sitúa en 41,8%, "el que posiblemente sea el mejor de la banca española".