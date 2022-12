Dazn pacta salir en enero de las apps de Orange y Telefónica tras la caída inicial

Seis meses después, Dazn vuelve a 'independizase' de las aplicaciones móviles de Telefónica (Movistar+) y Orange para el fútbol. El gigante del streaming ha pactado con ambas operadoras de telecomunicaciones desligarse de su señal después de meses de trabajos entre bambalinas para asegurar su plataforma y evitar los problemas de caídas surgidos en las dos primeras jornadas de LaLiga. En principio no se van a exigir reclamaciones económicas, aunque todo dependerá de si en esta ocasión hay nuevas incidencias técnicas.

El acuerdo comercial entre ambas partes implicó un 'tira y afloja' relevante no sólo en lo económico, sino también en lo técnico. Las operadoras querían controlar la señal no sólo a través del descodificador de su TV, sino también la de las aplicaciones en movilidad (tablets y teléfonos). Esta última no fue posible. Los clientes de ambas compañías que habían contratado todos los partidos de LaLiga -Telefónica sólo tenía el 55% de los encuentros, mientras que Dazn compró los derechos del resto- tendrían que hacerse una cuenta en la plataforma. Esto acabó 'explotando' el 13 de agosto, con uno de los partidos de esa jornada inaugural: el FC Barcelona-Rayo. Se acumularon los problemas en sus servidores. El proceso de creación de cuentas e identificación de usuarios y contraseñas fallaron y acarreó caídas en el servicio y numerosas quejas.

Esto llevó a una medida de urgencia planteada por las operadoras y que, en principio, estaba pensada para esas primeras jornadas. Ante las numerosas quejas de sus propios clientes, Telefónica y Orange asumían esa señal en movilidad dentro de sus aplicaciones, mientras en Dazn trabajaban para tener a punto su plataforma. No había un plazo concreto para devolver la señal a la plataforma de los británicos. Se fue posponiendo ante las dudas sobre si aguantarían los sistemas o no. Desde las telecos se exigió al menos que fuera después del Mundial de Qatar y así dar margen.

Ahora, seis meses después de ese arranque convulso y con múltiples pruebas internas y conversaciones con las operadoras, ya hay una fecha definitiva para que Dazn vuelva a emitir de manera independiente en las aplicaciones móviles -que representan en algunos casos hasta el 20% de las reproducciones de la televisión de pago de las operadoras-. Será el próximo 16 de enero, cuando se exija que los clientes de Telefónica y Orange tengan su propia cuenta en la plataforma y se conecten a través de ella. Será después de la jornada 17 de LaLiga. Ya se les está informando para que ejecuten el cambio. Por tanto, la primera prueba de fuego será en la número 18, en la que se celebrará un Athletic-Real Madrid o un FC Barcelona-Getafe.

En su momento, Orange alertó de las consecuencias económicas. Diego Martínez, vicepresidente de la división de Consumo de Orange España alertó en octubre: "El hecho de que los clientes estén accediendo a través de nuestra red o nuestra plataforma o nuestros CDN al final supone un coste adicional para nosotros". Se barajó la posibilidad de exigir por parte de las dos operadoras de algún tipo de compensación. Según explican fuentes del mercado, no se van a plantear estas reclamaciones, aunque las dos telecos estarán atentas por si se producen nuevas incidencias.

Este es el estreno relevante de Dazn en España después de años en los que ha ido ofreciendo contenidos más de nicho como la MotoGP o la Fórmula 1. La compañía, que irrumpió en el panorama en la última subasta de derechos de LaLiga como 'caballero blanco' de la patronal de clubes, comprometió 2.300 millones de euros durante cinco años para ofrecer el 45% de los partidos. La primera temporada -que es la actual- será la más complicada para rentabilizar los 460 millones. Recibió 280 millones de Telefónica para 'revenderle' sus encuentros y en torno a 100 millones por parte de Orange. Por tanto, tenía cerca de cien millones que compensar tanto en su oferta directa al consumidor (con un precio de arranque de 18 euros) y con los pactos comerciales menores como los firmados con Yoigo y otras telecos.

Batalla comercial suavizada

Sus cifras son una incógnita, pues hasta ahora no está obligada a hacer públicas sus cifras -sí lo será cuando entre en vigor este punto de la ley audiovisual-. Su apuesta se basa en incrementar la base de usuarios progresivamente para acercar la rentabilidad en los años venideros. Es por eso que una de las exigencias de este tipo de operadores era incrementar el periodo de vigencia de estos derechos a cinco años. El contrato que se firmó con LaLiga fue por este periodo. Pero Telefónica sigue aún pendiente de que le dé autorización la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), pues sigue siendo con la regulación actual un operador dominante en la televisión de pago.

La batalla comercial surgida entre Telefónica y Orange por hacerse con el mayor número de clientes con fútbol se intensificó en verano, con descuentos del 25% durante seis meses y otras ofertas. Pero muy lejos de los niveles de temporadas pasadas. Ya en noviembre empezaron a reducir su intensidad promocional tras la celebración de El Clásico. La empresa francesa cerró el tercer trimestre con un incremento del 13% en su cartera de usuarios de TV de pago, mientras que Telefónica lo recortó un 5,4% pese a recuperar clientes con el 'deporte rey' que se fueron en junio tras la finalización de la temporada.