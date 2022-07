Dazn sube tarifas en España para incluir LaLiga: 19 euros por sus cinco partidos

El segundo contendiente de la guerra del fútbol ya ha presentado sus armas comerciales. La plataforma de streaming deportivo Dazn ha elevado sus precios para incluir los partidos de LaLiga. La compañía británica coloca en 19 euros el coste para ver los cinco encuentros incluidos en su paquete. Se trata de unas tarifas no especialmente agresivas teniendo en cuenta lo establecido por Telefónica para todo el fútbol en MiMovistar. Debe 'devolver' los más de 100 millones de euros que aún no ha rentabilizado tras la venta en la oferta mayorista a la propia Telefónica y a Orange.

Hasta ahora, Dazn contaba con un plan fijo con competiciones deportivas menores. Este ya se elevó hasta los 13 euros. Se incluye la Prmier League, Moto GP o la Fórmula 1. Después de haber comprado el 45% de los partidos de LaLiga en la subasta ejecutada por la patronal de los clubes, la compañía ha elevado a 19 euros el coste de sus encuentros. Se sitúa en una banda no especialmente agresiva. Hay que tener en cuenta que Telefónica ofrece todo el fútbol, con Champions incluida, en 43 euros.

Aunando el paquete básico y el de LaLiga, Dazn ha establecido el pago en 25 euros. Para tratar de atraer a clientes con una factura anual permite contratarlo por toda una temporada pero abonando el precio reducido de manera mensual y no teniendo que hacerlo en un pago único, según ha hecho público este jueves. Los precios estarán disponibles a partir del 1 de agosto. En total son 175 partidos para toda la campaña.

Debido a que no cuenta con todos los partidos (descartó acudir a la oferta mayorista de Telefónica para ofrecer todo el fútbol en su plataforma directa al consumidor), Dazn ha tratado de explicar el funcionamiento en la elección de los partidos. Los británicos y Movistar elegirán por turnos alternos los 5 partidos que les corresponden. Los primeros emitirán en exclusiva el primer Clásico de la jornada 9.

El precio del fútbol

Dazn tiene un reto relevante en España después de la compra de los derechos de retransmisión. En la subasta elevó su desembolso hasta los 480 millones de euros. Según confirmó Telefónica, la operadora abonó 280 millones para hacerse con sus partidos en el mercado mayorista. Orange ha hecho lo propio. No ha dicho cuánto ha puesto sobre la mesa pero estaría entre los 80 y 100 millones de euros. Esto hace que hoy la británica tenga en torno a 100 millones aún por 'devolver' de la inversión inicial.

La pérdida de la exclusiva por parte de Telefónica ha levantado el velo del coste del fútbol en España. Hasta ahora no se sabía lo que se pagaba, pues las operadoras lo incluían en paquetes donde no se diferenciaba cuánto correspondía al 'deporte rey'. La operadora lo desveló con sus nuevas tarifas más flexibles MiMovistar: 43 euros, por todos los partidos de LaLiga y la Champions League. Orange aún no ha movido ficha. Antes de agosto presentará las nuevas tarifas del próximo curso.