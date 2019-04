De ACS a BBVA y Repsol... La cuarta parte del Ibex tiene filiales en paraísos fiscales

Casi una cuarta parte de las empresas que integran el selectivo Ibex 35 está presente, de una u otra forma, en paraísos fiscales. En total ocho compañías que no siempre dan detalles sobre cuáles son los motivos que les han llevado a contar con filiales en esos territorios con menor tributación. Justifican que no están allí por motivos fiscales sino, simplemente, porque la operativa de sus negocios lo requiere. Un listado de empresas donde están algunos de los 'blue chips' del selectivo, los grandes del parqué, como Santander, BBVA, Inditex o Repsol.

En el caso de la banca, las dos mayores entidades financieras por capitalización reconocen su presencia en 'paraísos'. El Santander, en su informe anual de 2018, entra en detalles, por ejemplo, sobre si ha creado alguna sociedad de las denominadas "entidades de propósito especial o domiciliadas en países considerados paraísos fiscales".

Y sí. Explica que ha establecido "una nueva entidad en [la isla de] Jersey para adaptarse a la reforma bancaria del Reino Unido y separar la actividad desarrollada en Jersey y la Isla de Man [aunque ambos territorios no están en la última lista 'negra' de paraísos elaborada por la UE] del denominado 'ring fenced bank'. Finalmente, dicha entidad fue constituida en Jersey, pero permanece inactiva". "El negocio en Jersey y la Isla de Man se mantendrá dentro de Grupo Santander en el Reino Unido, aunque fuera de Santander UK”, resume.

Islas Caimán

Además, la entidad presidida por Ana Botín cuenta con presencia en las Islas Caiman, que está bajo el paraguas de su negocio brasileño. Con ella llegó a cabo operaciones por importe superior a 49 millones de euros, que vincula a la contratación de derivados que "incluye las sucursales en Nueva York y Londres de Banco Santander SA". Esta última, su negocio español. También, gestiona desde Reino Unido lo que denomina 'protected cell company', en la isla de Guernsey, donde también cuenta con una inversión financiera, a través de Olivant Limited "entidad cuya liquidación o venta se espera que sea llevada a cabo próximamente".

En el caso de BBVA, la entidad encabezada por Carlos Torres justifica que mantiene una "política expresa" de reducir sus actividades en establecimientos permanentes domiciliados en centros financieros 'off-shore'. Por ello, en 2018 cerró la sucursal que mantenía en las Islas Caimán. Pero siguen estando BBVA Global Finance Ltd, Continental DPR Finance Company, Garanti Diversified Payment Rights Finance Company y RPV Company; cuatro participadas con sede en las Islas Caimán.

Las compañías energéticas

También el sector energético habla sobre su presencia en este tipo de territorios. Se trata de Repsol y de Siemens Gamesa. La petrolera justifica, en su informe anual, que "evita utilizar estructuras de carácter opaco o artificioso con la finalidad de ocultar o reducir la transparencia de sus actividades. Repsol se compromete a no tener presencia en paraísos fiscales, salvo que ésta obedezca a legítimos motivos de negocio", argumenta. Y va un paso más allá, porque reconoce tener una sociedad pero inactiva.

"La compañía realiza una gestión activa para reducir su limitada presencia en territorios calificados como paraísos fiscales o que se consideran no cooperantes con las autoridades fiscales. Así, en los últimos ejercicios, Repsol ha pasado de contar con más de 40 sociedades en estos territorios a tener una presencia mínima, tal y como se describe a continuación". En concreto, señala que "por lo que se refiere a la lista española de paraísos fiscales, a 31 de diciembre de 2018 Repsol no tiene ninguna sociedad controlada que se encuentre activa y que tenga su domicilio social y fiscal en dichos territorios".

El pasado año, la petrolera presidida por Antonio Brufau cerró su filial en Liberia. Sin embargo, según detalla en el citado informe anual, cuenta con Greenstone Assurance, con sede en Bermudas, pero que permanece sin actividad. Se trata de una firma aseguradora que se limita a la liquidación de riesgos asumidos en el pasado. También indica que cuenta con "participaciones minoritarias (no grupo) en entidades en paraíso fiscal". Ahí, asume un 5,66% en Oil Insurance Ltd, radicada en Bermudas; un 29,6% en Oleoducto de Crudos Pesados Ltd en las Islas Caimán; y un 15% en Transasia Pipeline, localizada en Mauricio.

Por su parte, Siemens Gamesa explica en el informe de 2018 que, si tiene firmas en paraísos éstas "tienen el carácter de sociedades operativas y responden exclusivamente al giro o tráfico ordinario de los negocios". Y pone nombre: Siemens Gamesa Renewable Energy Limited (Mauricio) y Gamesa Eolica SL, (Jordania).

'Retail' y tecnología

Hay más compañías que lo justifican por necesidades de su negocio. El grupo Inditex, por ejemplo, señala que "está comprometido con la no utilización de estructuras de carácter opaco con finalidades tributarias ni de sociedades instrumentales radicadas en territorios calificados como paraísos fiscales o no cooperantes por las autoridades fiscales españolas". En este caso, ha constituido sociedades que se limitan "a aquellos casos en que resulta imprescindible para el desarrollo de las actividades comerciales propias del grupo, como es el caso de las sociedades que operan las tiendas ubicadas en Macao y en Mónaco", donde tiene tiendas.

​Indra, que junto a la dueña de Zara ha sido una de las últimas empresas del Ibex en presentar su informe anual a la CNMV, también justifica que, si actúa "en jurisdicciones consideradas como paraísos fiscales, obedece exclusivamente a motivos comerciales y de negocio" y " no existe una estrategia de salida ni de entrada en dichas jurisdicciones motivada por aspectos fiscales".

En este sentido, el grupo tecnológico asume que, en 2018, realizó "proyectos comerciales en los siguientes países que son considerados paraísos fiscales, según los últimos listados publicados por la OCDE, la UE y la Agencia Tributaria Española". Y los desglosa. "En Bahréin, Indra cuenta con una filial, de cuya apertura se informó en 2011, con 41 profesionales que dan soporte a un gran proyecto en el ámbito de la sanidad". También trabaja en Panamá, donde tiene un centro con 144 profesionales vinculado a la ampliación del Canal de Panamá. Mientras, en Gibraltar, ha llevado a cabo el mantenimiento de los sistemas aeroportuarios del peñón; y en Jordania, su actividad está vinculada a la consultoría, "gestionando proyectos para la identificación de acuerdos de financiación óptimos para las carreteras del país"

Construcción y turismo

También una de las constructoras del Ibex cuenta con filiales en paraísos fiscales. En concreto, ACS señala en su memoria la existencia de este tipo de sociedades. La de Florentino Pérez, a cierre del ejercicio de 2018, admite que, pese a que la política actual del grupo ACS es no promover la creación de nuevas sociedades residentes en paraísos fiscales o territorios de baja o nula tributación, cuenta con algunas que ya existían con anterioridad.

Es por ello que, desde la entidad afirman que se encuentran en momento de "acometer la progresiva liquidación de las preexistentes". En ese sentido, desde la compañía afirman que "varias de las entidades residentes en paraísos fiscales están en trámite de liquidación", pero aún cuenta con algunas de ellas y no desglosa dónde se encuentran.

Las compañías turísticas tampoco se libran. Meliá señala en su informe anual que cuenta con una entidad con residencia en un paraíso fiscal, en concreto la firma Sol Meliá Funding, con sede social en las Islas Caimán. La sociedad encabezada por Juan Escarrer afirma que su "actividad es residual y relativa al antiguo club vacacional". Pese a ello, según se indica en la misma documentación, ha llevado a cabo dos operaciones con ella durante el último año. La primera, sobre las "cesiones de cartera de clientes de las sociedades americanas del segmento de club vacacional a Sol Meliá Funding para su gestión", con un importe de 120.000 euros. La otra de las operaciones es una "variación del préstamo intergrupo con la matriz, enmarcado en la política de gestión centralizada de tesorería" con una dotación de 15,68 millones de euros.