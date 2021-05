'De bancos, banqueros y supervisores': la memoria viva del sector financiero

Un relato construido a base de vivencias personales para narrar hechos y situaciones trascendentales de la historia del sector financiero español prácticamente desconocidas hasta ahora. Esto es lo que ofrecen las memorias de Aristóbulo de Juan, 'De bancos, banqueros y supervisores. 50 años en la trinchera' (Ediciones Deusto), que acaban de ver la luz. Su título no es, ni mucho menos, una licencia: el ex director general del Banco de España huye de teorías para trazar desde una posición de protagonista o testigo de los acontecimientos, desde la primera línea del 'frente financiero', un crónica humana sobre el devenir de la banca y la economía española durante las últimas cinco décadas.

Solo una memoria privilegiada como la de Aristóbulo de Juan (Madrid, 1931) podía relatar de primera mano cómo se desarrolló el paso de la banca del viejo al nuevo mundo o la historia del extinto Banco Popular, porque más de 50 años de experiencia en el sector -13 en puestos directivos en la banca comercial y 12 como alto funcionario del BdE y el Banco Mundial-, avalan el gran logro de estas memorias: su excepcional valor didáctico. El autor tiene la llave para entender que sucedió en la crisis de los 80 y en la modernización de la supervisión del BdE, porque recoge todo lo vivido "directamente desde la trinchera" en una obra amena y directa que transmite el entusiasmo de De Juan por su trabajo. Un 'background' imprescindible para afrontar crisis futuras que tiene "la obligación moral de difundir".

Y es que Aristóbulo es "el gran experto en lo que él identifica como 'el lado oscuro de la banca'", en palabras de Pedro Luis Uriarte, vicepresidente y consejero delegado de BBV y BBVA entre 1994 y 2001. Una expresión que define lo que pasa al otro lado del reluciente espejo bancario, "debajo de la mesa, donde nada se ve y muchas veces ni siquiera se intuye, hasta que estalla y arrasa con todo". Ante ello, el autor logró, como recuerda Álvaro Cuervo, catedrático emérito de Economía de la Empresa UCM y presidente de CUNEF, un cambio en la inspección a toda la banca "que comprendía a los ocho grandes, e incluyó la reorganización de la Inspección, la priorización de informes ejecutivos y el establecimiento de las bases informáticas de la Inspección".

Un economista "por azar"

Resulta curioso que quien dejó semejante huella en su paso por el Banco de España acabase en el sector financiero por casualidad. De joven, Aristóbulo de Juan soñaba con ser médico, antropólogo o juez. Finalmente estudió Derecho pero sus dudas vocacionales no se disiparon. Acababa de licenciarse y se preparaba para completar el servicio militar en Marruecos cuando una mañana de verano, sentado en el borde de la piscina del Club del Canal de Isabel II, una conversación cambió su vida. "José Juan Durán se sentó a mi lado. Era técnico comercial del Estado, cuerpo de prestigio, adscrito entonces al Ministerio de Comercio y fusionado hoy con el de economistas del Estado. Comentando con él mis dudas, me habló de su trabajo en el Ministerio de Comercio, me lo describió y sugirió: "¿Por qué no preparas mi misma oposición? Es un trabajo muy interesante".

El resto es la historia de cinco décadas en las 'trincheras' del sector. Obtuvo un Máster en Derecho y Economía en la Escuela de Funcionarios e inició su carrera como funcionario internacional en Ginebra y Río de Janeiro. Después comenzó a trabajar en banca, más de una década en la comercial y nueve años en la órbita del Banco de España, inicialmente como primer ejecutivo del Fondo de Garantía de Depósitos y después como director general de Inspección. Posteriormente, fue asesor financiero del Banco Mundial en Washington durante tres años, donde trabajó en las áreas de la reforma financiera de países emergentes y la solución de crisis.

Atesoró un sinfín de experiencias hasta que, cuando estalló en España la crisis de 2008, comenzó a escribir regularmente sobre las políticas oficiales (destaca su obra 'Anatomía de una crisis: Cómo la mala gestión y la injerencia política cambiaron la vida de todos y provocaron el rescate financiero', de 2013), proponiendo soluciones alternativas basadas en décadas de experiencia que no dejaron indiferente a nadie en el sector. Ahora, De Juan vuelve a la carga con sus memorias y apunta a conseguir lo mismo. Siempre "directamente desde la trinchera".