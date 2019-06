Defensa hace caja y saca a subasta lotes de viviendas entre 27.000 y 80.000 euros

Este año el ministerio de Defensa, por fin, se libró de uno de sus inmuebles más jugosos: los restos del Hospital del Aire de Madrid, un proyecto que yacía en el abandono desde los años sesenta. El Ministerio de Defensa cerró la venta de los terrenos que ocupó hasta 2004 el Hospital del Aire en la calle de Arturo Soria en Madrid. El comprador es la sociedad Dedir Clinica, propiedad de Welldone Investment, que ha adquirido los terrenos por un total de 22,6 millones de euros.

El ministerio sacó a subasta dichos terrenos hace casi un año y lo anunció a través del portal de subastas inmobiliarias Addmeet. Sin embargo, al principio no recibió ninguna oferta. Pero este activo no es el único que tiene Defensa, que es titular bienes inmuebles mucho más económicos a los que no sabe cómo dar salida.

Defensa acumula cientos de miles de metros cuadrados procedentes de subastas desiertas. Y lo gestiona a través de una inmobiliaria propia que recibe el nombre de Invied (El Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa), donde además se ocupa de las viviendas de los militares. Actualmente tiene casi un centenar de pisos a módicos precios en las localidades de Lleida, Calatayud (Zaragoza), Ferrol, Medina del Campo (Burgos), Narón y Noia en A Coruña, Olot (Girona), San Fernando (Cádiz), Tremp (Lleida) y Valladolid.

Hay ofertas realmente interesantes. En Ferrol casi 100 metros cuadrados en la Avenida del Mar, 15 por 49.280,25 euros. O los 84 metros en Narón por 24.455,81 euros. Siendo el más caro un bajo ubicado en el centro de Valladolid, en la calle Francisco Suárez, que con 140 metros cuadrados se vende en adjudicación directa por 134.713,99 euros.

Aspecto del inmueble de la Avenida del Mar en El Ferrol. / Google Maps

Según Defensa, a 31 de diciembre del pasado año, el Invied contaba con unos 8.000 inmuebles enajenables, 5.500 no enajenables y aproximadamente 457 inmuebles desafectados y puestos a su disposición. Los primeros, compuestos por viviendas militares, locales y solares, son aquéllos que pueden ser transmitidos de un propietario a otro, es decir, vendidos, mientras que los desafectados están formados por inmuebles que ya no tienen el uso al que estaban destinados y ahora están en posesión del Instituto.

Asimismo, los ingresos obtenidos por el organismo a través de la venta de inmuebles en este ejercicio ascendieron a 84,6 millones de euros entre viviendas, solares y locales.

El proceso de compra de estos inmuebles es similar a otros, pero con alguna especificación que hay que tener en cuenta. Se puede acceder a una venta directa cuando se ha declarado previamente la subasta desierta. Esta información se facilita en la página web del mencionado Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa. Se pueden visitar los inmuebles, previa cita vía telefónica, para saber el estado real de los mismos y acceder a las notas simples. La gran ventaja es que estos inmuebles no suelen tener cargas y, la desventaja, el deterioro de los mismos. Aún así en este tipo de ventas puede haber chollos inmobiliarios a bajo coste.

El precio de estos inmuebles nunca puede ser inferior al que se ofertó cuando estaba siendo subastados. Tampoco permiten la opción de la compra a plazos. Si al final se decide por la compra de un inmueble deberá remitir un escrito a la sede física del Invied en la calle Isaac Peral 20-32 de Madrid y mandar un correo electrónico. Después se debe ingresar un 5% del importe en la cuenta que este organismo tiene en el Banco de España, a modo de reserva.

Sin la constitución de esta garantía la oferta no será declarada en firme. Una vez acreditado el ingreso, que no implica la compra del inmueble, se tramita la solicitud y se inician los trámites para generar la escritura de compraventa y se abonará el resto del importe. El proceso puede durar hasta dos meses. Y, ojo, que los gastos de la compraventa serán por cuenta del comprador.