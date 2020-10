Dentix, en concurso de acreedores: ¿podrán los clientes reclamar su dinero?

Finalmente, Dentix ha solicitado concurso de acreedores en los juzgados de lo mercantil de Madrid, acogiéndose a la ley de protección de quiebras, ante su incapacidad para hacer frente a las deudas contraídas con KKR, BBVA y Cetelem, sus principales financiadoras.

La firma de salud dental arrastraba problemas de financiación desde el año 2018, por su modelo de negocio basado en la fuerte expansión y los créditos al consumo, y había solicitado el concurso preliminar de acreedores el 13 de abril. Tras el cierre de las clínicas por el estado de alarma, Dentix reabrió un reducido número de sus más de 350 establecimientos en toda España, con la incorporación del 30% de la plantilla y la prorrogación del ERTE hasta el 31 de diciembre.

El concurso de acreedores de Dentix, con una deuda total próxima a los 240 millones de euros, provocará el despido de casi la totalidad de la plantilla, compuesta por unas 3.400 personas, según detalló El Confidencial.

Unos 100.000 clientes afectados

Según Adicae, esta solicitud "no comporta por sí misma una nueva suspensión de los servicios comprometidos", aunque Dentix no ha hecho ninguna mención alguna a los clientes, a los tratamientos contratados ni a la continuidad o no de los servicios. No obstante, la asociación señala que cerca de 100.000 clientes se pueden ver afectados por el posible cierre de la cadena de clínicas dentales.

Por su parte, la asociación de consumidores Facua ha informado de que ha recibido "multitud de peticiones de asesoramiento" por parte de los pacientes, a los que distintas entidades financieras reclaman el pago de los préstamos gestionados por Dentix para la financiación de sus tratamientos pese a que llevan meses paralizados o ni siquiera se iniciaron.

Lo cierto es que al tratarse de un concurso de acreedores, los clientes son los últimos de la lista (primero irían trabajadores, personal, etc.), por lo que muchos tendrán difícil recuperar su dinero, según detalla a El Mundo, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

Los clientes que sí podrán tener más suerte son aquellos que tuvieron su tratamiento ligado a algún tipo de financiación. Esto es porque la reclamación recaería sobre la entidad que haya financiado y no sobre Dentix.

La OCU ya recomendó reclamar

El pasado mayo, pese a que muchas clínicas permanecían cerradas, los clientes seguían pagando las cuotas de Dentix. Una situación que llevó a la OCU a recomendar a los afectados reclamar a la clínica, a las autoridades de consumo y a las financieras. ¿Cómo?

Lo primero sería presentar una reclamación por escrito, mediante correo electrónico certificado a la central o burofax a la clínica donde le atienden, haciendo constar la no finalización del tratamiento y la solicitud de su expediente completo: historial, presupuestos, contrato, facturas, etc.

También se recomienda: presentar una reclamación ante las autoridades de consumo de la Comunidad Autónoma en la que resida, alegando que el tratamiento no se ha finalizado o por cualquier otro motivo relacionado.

Por último, si se considera, además, que ha habido mala praxis, realizar una peritación por otro dentista para presentar su denuncia ante los juzgados locales.