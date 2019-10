Tambores de enfriamiento en el sector inmobiliario: mismas grúas que en 2018

La desaceleración se deja notar también en el mercado inmobiliario. Como un reflejo de la rebaja de previsión de crecimiento del PIB, el sector promotor de nuestro país sigue fuerte, pero ha comenzado a notar los síntomas de desaceleración. Así lo confirman los datos del informe 'Madrid desde el cielo' de CBRE que registra el número de proyectos y grúas en marcha en la ciudad. En concreto, se han registrado 366 grúas activas casi las mismas que se contabilizaron el ejercicio anterior.

Esta cifra no sería tan llamativa si no se comparase con la obtenida hace dos años. Y es que entre 2017 y 2018, la cifra que ahora se ha estabilizado crecía casi un 50%. Lo mismo ocurre con el número de proyectos, entre los que también se contabilizan las rehabilitaciones -tan importantes en distritos como el de Salamanca- para los que no se necesitan este tipo de instrumentos. Así, se pueden contabilizar 482 proyectos, un 15% más que en 2018, incremento que se vuelve a reducir con respecto a lo conseguido en el interanual anterior en el que casi se habían duplicado.

El número total de viviendas en construcción se situaba, hasta la primera semana de septiembre, momento en que se cerró el trabajo de campo para la elaboración de este informe, en 13.800. Si se compara con las cifras de las mismas fechas del año anterior, se obtiene un aumento de alrededor del 20%, ya que entonces se situaba en el margen de las 12.000.

El segmento residencial sigue siendo el principal dinamizador de la actividad promotora y copa casi el 80% del total. De entre todos los distritos de la ciudad, destaca el de Vicálvaro -con el nuevo desarrollo de El Cañaveral- en el que se concentra hasta un 20% del total de viviendas en construcción en Madrid, alrededor de unas 4.000, y ha sufrido un fuerte impulso en el último año.

También tienen grandes niveles de proyectos y grúas distritos como Hortaleza, Fuencarral, Moncloa y Tetuán. De hecho, solo estas cuatro zonas de la ciudad, aúnan el 50% del total de grúas. Este gran número de unidades en zonas de nueva urbanización están directamente relacionadas con la gran embergadura de algunos proyectos, como los de Quabit, Áurea o Hi Cañaveral, en Vicálvaro, o el del Parque de Ingenieros en Villaverde.

Pese a ello, y según señalan desde CBRE, no preocupa la absorción de esta oferta de casi 14.000 viviendas. Por un lado, solo el 15% están actualmente en comercialización y, por otro, la cifra de demanda en Madrid capital se sitúa por encima de esta de oferta, y rondaría, según diversas fuentes, las 20.000 anuales.

Con todos los datos sobre la mesa, se puede observar una "desaceleración porcentual con un crecimiento más reducido sobre la base", tal y como apunta Alfonso Ramírez-Escudero, presidente de CBRE España. Esta tendencia va en línea con el resto de indicadores macroeconómicos, pese a que el sector inmobiliario suele recibir las modificaciones con varios meses de retraso.