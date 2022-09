Deutsche Telekom pide más tiempo y alarga la batalla por la 'T' de Telefónica

Más de un año después, Telefónica y Deutsche Telekom no se ponen de acuerdo por el uso de la marca 'T'. El gigante alemán ha ganado dos meses extra, hasta mediados del próximo mes de noviembre, para contestar a las alegaciones que ha hecho el grupo español a sus reivindicaciones para frenar el registro en Europa de la nueva enseña presentada en la junta general de accionistas de 2021. De esta forma vuelve a alargar más un 'tira y afloja' que podría llegar hasta principios de 2023 con la decisión final de la Oficina Europea de Patentes y Marcas.

La pelea arrancó en el verano de 2021, unos meses después de que la compañía presidida por José María Álvarez-Pallete presentara toda la documentación para su registro formal de esta 'T' en la Oficina Europea. Deutsche Telekom, como ha hecho en otras ocasiones con otros grandes grupos en la historia reciente, salió al paso para tratar de frenar el registro. Entendía que el nuevo logotipo, que trataba de resucitar el utilizado en los 80 bajo la presidencia de Luis Solana, podía genera algún tipo de confusión con su imagen de marca, que también es una 'T'.

Ante la gran cantidad de información recibida de manos de los alemanes, Telefónica pidió una ampliación de plazo el pasado mes de mayo. Y lo logró. En julio presentó sus alegaciones a la defensa que Deutsche Telekom hacia del potencial conflicto entre las dos marcas. La operadora española ha defendido en varias ocasiones que no existe dicho enfrentamiento entre ambas enseñas. En su momento recordó que hay numerosas marcas con forma de 'T' en el mercado -el fabricante de coches Tesla u otras de telecos-. Se trata de una evolución de una enseña ya registrada, en el año 1982.

Ahora, Deutsche Telekom repite los pasos de Telefónica y pide más tiempo para contestar. Tenía como tope mediados de este mes de septiembre. Ahora podrá hacerlo en noviembre. En los primeros documentos presentados, los germanos insisten en que existe una gran similitud entre ambas enseñas. "Las diferencias visuales son claramente inadecuadas para crear suficiente distancia", apuntaban. La convivencia en el mismo sector también ha sido utilizado como argumento, pese a que existen otras empresas que también utilizan la 'T' como TPG Telecom, de Singapur.

La Oficina Europea de Marcas le ha autorizado a esa ampliación. Y, por tanto, retrasará la decisión durante unos meses. Este dictamen podría irse más allá de diciembre, lo que dejaría abierta esta batalla durante más de un año y medio. Eso sí no es descartable, pese a todas las fases que ya se han completado, que haya un acuerdo entre las partes 'in extremis'. Ya ha sucedido en el pasado con otras imágenes corporativas. Aún así no se ha mostrado ninguna intención de negociar.

La batalla podría alargarse hasta 2023 con este nuevo retraso si finalmente no hay acuerdo entre Telefónica y Deutsche.

Durante este último año, Telefónica ha mantenido invariable su nuevo logotipo -que fue aportado por la agencia internacional WPP- tanto en su sede central como en el resto de oficinas y webs. Pese a que su intención es mantenerlo y evitar que haya que retirarla, la española ya registró durante el pasado verano dos variantes con los tres puntos debajo del nombre de Telefónica que no recibió ningún tipo de oposición. Podría suponer un 'plan B' en caso de rechazo. Hay que tener en cuenta que tiene contemplados prácticamente todos los usos posibles para la operadora.

Otras batallas por sus marcas

Ese acuerdo entre las partes sí que lo alcanzó Telefónica al final del proceso con una de las filiales de servicios de CAF, que se opuso al registro de Movistar Aura. La Oficina rechazó las pretensiones de esta última y recurrió. Finalmente, antes de que hubiera pronunciamiento de la Sala de Recurso de la Oficina Europea se alcanzó "un acuerdo amistoso" entre ambas partes a mediados de 2020, en pleno estallido de la pandemia. También se firmó la paz con el gigante chino de móviles BBK, dueño de la marca Vivo Mobile, por el que la teleco podrá utilizar la marca en Brasil -no en Europa-.

Con dos de los últimos registros de marcas relevantes no ha tenido problemas. Uno de ellos es Bluevia, que se registró en octubre de 2010 después de resucitarla (fue una plataforma de aplicaciones propia que el grupo dirigido por Álvarez-Pallete lanzó en el año 2011 para tratar de competir con Apple y Google). Este mes de julio puso en marcha la 'joint venture' bajo esa marca en la que compartirá accionariado con los fondos Vauban y Predica y que gestionará la fibra rural en España. La otra enseña es Kernel, la heredera de la llamada 'cuarta plataforma'.