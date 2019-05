¿Un aluvión de multas? La DGT dispara los gastos de su 'megacentro' de radares

Tráfico quiere pisar el acelerador en la expansión de radares en España y, por tanto, de las sanciones. El director general, Pere Navarro, avisaba a principios de año: "En España sólo hay 1.000; debemos acercarnos a Europa". Sólo este año sumará otros 40 más. La consecuencia: el presupuesto del centro con el que gestiona todas las multas de toda la red fija española se ha disparado para los tres próximos años. Un 60% más para un contrato que en 2015 ganó Indra.

El incremento importante de sanciones impuestas a través de estos radares generó un problema de infraestructura a Tráfico a mediados de la década anterior. Ante ello externalizaron los trabajos y construyeron el centro de tramitación de denuncias automatizadas en León. Por este pasan más de la mitad de todas las multas de España. Desde mediados de 2008, cuando abrió sus puertas, hasta febrero pasado ha gestionado 19,6 millones de sanciones a conductores que han incumplido límites de velocidad, peajes, ITV o no llevaban el cinturón de seguridad.

En 2015 se sacó el concurso por un presupuesto de 21,9 millones de euros, que quedaron en 17 millones, que fue lo ofrecido por Indra para quedarse con el contrato. Ahora, cuatro años después, la DGT vuelve a licitar esta gestión. Y lo hace con un particular 'subidón' en el gasto previsto. En concreto, del 57%: 34,7 millones de euros, según el pliego que acaba de ser publicado y al que se podrán presentar todas las empresas tecnológicas.

El contrato tiene una duración de dos años. Y se tramita por la vía de urgencia, porque la vigencia del anterior termina en julio, después de dos años de prórrogas. En este caso también se plantea una posible ampliación que elevaría el desembolso de la DGT a la adjudicataria por encima de los 70 millones de euros.

¿Por qué esta subida? "El presupuesto base de este contrato responde a los precios de mercado al que se dirige esta contratación", explica la DGT en la memoria. Según la estimación económica del contrato, se espera que anualmente se generen 4 millones de imágenes a través de los radares. Es decir, que se inicien cuatro millones de procedimientos por exceso de velocidad u otros incumplimientos detectados.

Estas cifras de actividad prevista de los radares no pueden ser comparadas con las del año anterior, porque no existe un documento público detallado de la licitación de 2015. En el proyecto de presupuestos de 2019, que se empezó a tramitar en enero pero que no llegó a buen puerto por la falta de apoyos políticos, Tráfico esperaba recaudar 356 millones de euros en multas, una cifra similar a la del año anterior.

El otro gran capítulo de este contrato es el del mantenimiento de los radares. La empresa que sea adjudicataria también se encargará de 'cuidar' de los 416 dispositivos y 629 cabinas en las que estos van alojados. Esta es la cifra actual. Sin embargo, la Dirección General de Tráfico ya anunció a comienzos de año la adquisición de hasta 40 más para ir incrementando el número total en las carreteras, poniendo el foco en las secundarias (donde la velocidad se redujo de 100 a 90 kilómetros por hora). "En Reino Unido hay 7.000, en Francia hay 4.000, en España hay 1.000. En Holanda, que debe ser como Aragón, hay 800. Yo creo que debemos acercarnos un poco a lo que son los estándares europeos", explicó Pere Navarro en enero.

El anterior contrato es gestionado hoy por la cotizada española Indra, junto con otros dos socios tecnológicos: Telvent y WorldLine Iberia. Se impusieron a otros tres contendientes, gracias a que ofrecieron la oferta económica más ajustada. Ahora arranca la cuenta atrás para conocer quién será el que se quede con el jugoso contrato para los próximos años.