Dia capea la crisis de la Covid-19 con un alza trimestral de las ventas del 2,5%

El avance de la facturación en Brasil y España en plena crisis generada por la pandemia de coronavirus ha permitido al grupo Dia elevar sus ventas un 2,5% en el tercer trimestre del año hasta los 1.679,2 millones de euros desde los 1.638,3 millones de euros que obtuvo en el mismo periodo hace justo un año. De acuerdo con el avance de su facturación que la compañía ha remitido esta misma mañana a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el incremento de las ventas 'like to like', es decir, en términos comparables, ha sido del 6,3%.

En su comunicación al regulador, la compañía resalta cómo se mantiene el crecimiento positivo de sus ventas netas, así como de las ventas comparables, "impulsadas principalmente por España y Brasil, con un aumento del tamaño de la cesta media gracias a las medidas de transformación del negocio España y Portugal continúan con un buen comportamiento, beneficiándose de la nueva oferta mejorada de frescos y nuevo modelo de franquicia", apunta.

En términos comparables, el mayor incremento de la facturación se registra en Brasil, del 17,5% hasta los 233,3 millones de euros, si bien sigue siendo España la unidad que más aporta al grupo de alimentación: 1.101,5 millones de euros con un alza del 7,6% entre julio y septiembre. En Portugal, Dia registró unas ventas de 163,1 millones de euros (+1,1% 'like to like') y en Argentina de 181,3 millones de euros, con un retroceso del 3,5% también en términos comparables.

En el caso de España, la firma destaca el hecho de que continúe la fuerte tendencia positiva en las ventas netas, a pesar de contar con un 8% menos de tiendas y de los efectos estacionales negativos del período. Además, asegura que el nuevo modelo de franquicias ya se ha implementado en más de 700 tiendas a septiembre, lo que representa un 65% del total de los establecimientos con los que cuenta en nuestro país.

Fuerte devaluación del real brasileño y venta de tiendas

En lo que respecta a Brasil, su segundo mercado, las ventas netas aumentan un 20% en moneda local, a pesar de contar con un 12% menos de tiendas como consecuencia del cierre de localizaciones no rentables. El grupo explica que el importe de la venta en euros en el país carioca está impactado por una devaluación del real brasileño del 30% durante el período (en el que la incertidumbre a nivel global ha desplazado a los inversores hacia activos considerados más seguros como el dólar). Además, ha alcanzado un acuerdo con socios locales para vender las operaciones de Rio Grande do Sul, que representan 79 tiendas (sobre el total), como parte de la estrategia de crecimiento y rentabilidad sostenibles en el estado de Sao Paulo.

Desde la distribuidora constatan además que Brasil y Argentina muestran un sólido crecimiento de las ventas netas en moneda local, "gracias a la optimización continua de la red de tiendas y de la operativa en ambos países". Stephan DuCharme, Presidente Ejecutivo del grupo asegura que Dia "ha continuado con su trayectoria positiva durante el tercer trimestre y en el acumulado del año, gracias a los continuos esfuerzos de transformación que se han llevado a cabo y que se han centrado en la oferta mejorada de frescos a los clientes".

Explica además cómo los menores niveles de turismo internacional durante la temporada alta de vacaciones, que ha sido visible en el nivel de tráfico en tienda, "no han tenido un impacto material" en su desempeño anual hasta la fecha en España y Portugal, ya que "se ha mantenido un incremento en el nivel de la cesta media y continuamos con nuestro propósito de convertirnos en la oferta de proximidad escogida por los clientes", añade DuCharme.