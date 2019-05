La desinversión de Clarel sigue estancada pero Dia ya cuenta su venta para salvarse

Dia lograba hace unos días la luz verde de los bancos acreedores para salvarse y Fridman ya ha finalizado la compra de más del 40% de los títulos de la compañía que le han permitido llegar a hacerse con casi el 70% de la firma de supermercados. Pero no todo son buenas noticias y es que la venta de Clarel -la filial de belleza, salud, hogar y cuidado personal- y de Max Descuento -tiendas para profesionales de hostelería- no está consiguiendo los resultados esperados, según señalan diversas fuentes, y se ha quedado en 'stand by'.

En cambio, el ahora accionista mayoritario, LetterOne -en manos del magnate ruso Mijail Fridman- cuenta con el dinero que pueda obtener como consecuencia de desinversión de estos activos para salvar la compañía. En concreto, y tal y como comunicó la propia compañía en el hecho relevante a la CNMV en el que confirmaba el acuerdo con los acreedores, una de las condiciones de la modificación y refundición de la deuda bancaria sindicada de Dia es la "no obligatoriedad de proceder a la amortización anticipada de la Financiación Sindicada Existente con cargo a fondos obtenidos por desinversiones (incluyendo, desinversiones en los negocios de Clarel y Max Descuento)".

Más allá de la venta de estas filiales, este mismo punto también alude a los fondos obtenido con el aumento de capital de 500 millones de euros al que hará frente el propio Fridman y "cualquier préstamo participativo que LetterOne, a su discrección, pueda decidir adelantar con anterioridad la aumento de capital", tal y como confirma el documento.

En cambio, y por encima de que el magnate ruso ya se haya apuntado el dinero de la venta para atar el futuro de la compañía, esta no parece que vaya a cerrarse pronto. Desde la firma señalan que "no hay novedades" sobre el proceso de venta, pero fuentes financieras consultadas por este diario son más duras al respecto: "No va a ser nada fácil que alguien se quede con ellas", confirman, "la venta está estancada".

Las fechas en la desinversión de estas filiales se han ido retrasando cada vez más. Tanto fue así que en un primer momento se marcó el verano como límite para que Dia se deshiciese de estos activos; en cambio las cosas no son nada fáciles y las más de 1.200 tiendas de belleza de la compañía de distribución y las 35 de su cadena Max Descuento, no tienen claro cuándo saldrán de la firma.

Las similitudes de Clarel con Holland and Barrett

Clarel no es un activo estratégico para Dia. Así lo han asegurado en varias ocasiones desde la compañía de distribución y esa es una de las razones principales para llevar a cabo la venta. En cambio, el nuevo accionista mayoritario, LetterOne, podría tener razones más allá de esta para lanzarse a vender este gran paquete de establecimientos. Holland and Barret, compañía con una gama de productos muy similares y que también es propiedad de los rusos, ha desembarcado en nuestro país.

Tal y como consta en la página web de L1, en su pata dedicada al 'retail' existen dos compañías: la propia Dia y la ya mencionada Holland and Barret. De hecho y según la información propia de esta marca, cuenta con productos de belleza natural y nutrición y ya tiene cuatro tiendas en zonas turísticas del sur de nuestro país -Torremolinos, Marbella, Fuengirola y Torrevieja-.

Las similitudes entre una y otra cadena son visibles para el consumidor y la salida de Clarel, una vez se termine el proceso de venta, dejaría paso a esta otra compañía. De hecho, y tal y como señalaba Stephan DuCharme, hombre de Fridman para reflotar Dia, desde el fondo del magnate ruso no descartaban ampliar el negocio de esta filial -originalmente británica y que adquirieron en 2017- en nuestro país.