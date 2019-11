Dia eleva sus pérdidas a 504 millones, un 1.000% más, y destapa una deuda gigante

Dia, la cadena de tiendas de alimentación controlada por Letterone (Mijaíl Fridman), registró unas pérdidas de 504,3 millones de euros en los nueve primeros meses de este año, un 1.000% u once veces más que en el mismo periodo de 2018, según ha comunicado la empresa a la CNMV. El impacto en la cuenta de resultados, según la empresa, se produce por el "el importante descenso de las ventas y también por los efectos de 'one-offs' (extraordinarios)" relacionados con la reestructuración que ha emprendido la multinacional.

El Ebitda (resultado bruto de explotación sin depreciaciones, ni intereses) en el periodo descendió hasta los 95,2 millones, un 48% menos si se compara con los 186,3 millones del año anterior. “Durante los primeros seis meses del año, la Sociedad ha venido operando en un contexto empresarial, financiero y corporativo altamente volátil y complicado que, a pesar de haber tenido una resolución final positiva, ha generado un coste significativo que se refleja en los resultados de explotación negativos registrados”, explica la compañía de distribución que dirige Karl Heinz Holland, consejero delegado nombrado por Letterone.

Un deuda disparada: 2.556 millones

La cifra de Ventas Netas bajó hasta 5.084 millones de euros, un 7,4% menos en los primeros nueve meses de 2019, mientras que las Ventas Brutas Bajo Enseña -que incluyen los impuestos indirectos- cayeron un 18,2%, hasta los 6.300 millones. Las Ventas Comparables (like for like o LfL) -que tienen en cuenta solo los espacios comerciales abiertos en ambos periodos- descendieron un 8,1%, "mostrando una tendencia negativa y un fuerte deterioro causado por los altos niveles de falta de stock en nuestras tiendas y almacenes derivado del complejo contexto de negocio sufrido durante el primer semestre de 2019".

La Deuda Neta Total a finales de septiembre de 2019 ascendía a 2.556,7 millones de euros, un 75% más que el año pasado por estas fechas, de los cuales 707,2 millones de euros correspondían a la aplicación de la nueva norma contable NIIF 16 (que convierte los arrendamientos y alquileres en parte de la deuda) y 492,3 millones de euros a los préstamos participativos de Letterone, que se convertirán en Fondos Propios cuando concluya la ampliación de capital en marcha. "Hay tres razones principales que explican el incremento de la Deuda Financiera Neta durante el período: el deterioro del capital circulante (65,7 millones de euros menos que en diciembre de 2018), el descenso del resultado operativo y el reducido volumen de financiación comercial disponible"

La compañía que preside Stephan Ducharme y dirige Karl Heinz Holland achaca sus malos resultados a un despido colectivo en España y otras medidas de recorte de plantilla en Brasil para mejorar la productividad. También a los "muy elevados niveles de falta de stock en las tiendas del grupo durante todo el periodo en los primeros seis meses del año". Por último señala también al cierre de 757 tiendas deficitarias, de las cuales 94 bajaron la persiana en el tercer trimestre. "El impacto positivo del cierre de tiendas se verá reflejado en los resultados anuales", dice Dia.

Entre los principales hitos de su transformación, Dia menciona la conversión de tiendas franquiciadas a propias, que ha afectado inicialmente a 309 tiendas, de las cuales 87 se realizaron en el tercer trimestre, con el objetivo de mejorar y reforzar la red de franquicias. Por otro lado, entre los impactos negativos de la gestión con los hombres de Fridman, Dia ha llevado a cabo "la interrupción de actividades no estratégicas para reducir la complejidad y mejorar la eficiencia (...) y el reconocimiento de devengos, pérdidas o bajas contables de cuentas a cobrar, riesgos y pasivos que había que provisionar".