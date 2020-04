Dia relanza sus ventas en plena crisis: suben un 2,6% hasta el mes de marzo

El grupo Dia comienza a ver la luz. La cadena de supermercados logró unas ventas netas de 1.696 millones de euros durante el primer trimestre de este año, marcado por el inicio de la crisis del coronavirus, lo que supone un descenso del 2,1% a tipo de cambio corriente, si bien subieron un 2,6% en términos comparables, según ha informado este martes la cadena de supermercados.

En concreto, las ventas en España subieron un 7,8% en términos comparables ('like for like'), mientras que en Portugal avanzaron un 9,3%, en un contexto previo al brote de Covid-19, impulsadas por la continua transformación del negocio. España logró sumar unas ventas netas de 1.060 millones de euros entre enero y marzo, un 1,9% más a tipo de cambio corriente, mientras que el país luso las situó en 149 millones de euros, un 4,3% más.

En el mercado español, Dia elevó sus ventas netas a pesar de una reducción del 11,2% de la red de tiendas, como consecuencia de los cierres de aquellas que se encontraban en localizaciones no estratégicas y/o con bajo rendimiento. Asimismo, las ventas comparables fueron positivas en febrero en España por primera vez en tres años confirmando, según la firma, el avance inicial del proceso de transformación que incluye la mejora del surtido, un modelo de franquicia actualizado y la mejora en toda la cadena de suministro y red de tiendas.

Dia ha resaltado además el aumento "significativo" en España de las ventas netas en marzo por el Covid-19, como consecuencia de las compras de almacenamiento previas al confinamiento, así como al incremento de las compras durante el confinamiento por el mayor consumo de comida en los hogares, en detrimento de otros canales.

En este contexto, la cadena de supermercados ha llevado a cabo la ampliación de la capacidad de la venta 'online' para satisfacer la demanda de los clientes, ha reforzado el personal de este canal con 1.000 contrataciones y ha convertido ocho tiendas para la preparación de pedidos 'online', llegando así a más clientes en alrededor de 500 poblaciones.

Stephan DuCharme, nuevo presidente ejecutivo

Stephan DuCharme, actualmente presidente no ejecutivo del consejo de administración de Grupo Dia, se convertirá en presidente ejecutivo de la cadena de supermercados tras la salida de Karl-Heinz Holland, que dejará su cargo, tanto de consejero delegado como de miembro del consejo de administración, el próximo 20 de mayo.

Ducharme asumirá su nuevo cargo "brindando orientación estratégica al equipo bajo el nuevo modelo de organización", según ha informado este martes la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). "Una eficiente área corporativa se centrará en el propósito y la estrategia de la compañía, la transformación digital, la comunicación estratégica, las relaciones institucionales, el desarrollo del liderazgo y del talento y las finanzas corporativas", ha resaltado la firma.

Stephan DuCharme lideró, en nombre de L1 Retail, la inversión inicial en el Grupo Dia siendo presidente no ejecutivo del consejo desde mayo de 2019. Fue consejero delegado de X5 Retail Group, la cadena de supermercados más grande de Rusia, entre 2012 y 2016 y desde noviembre de 2015 ejerce la posición de presidente no ejecutivo de X5 Retail Group.