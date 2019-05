Dia elige a Lidia Bedman, la mujer de Abascal, para publicitarse en plena crisis

La cadena de distribución Dia está pasando por uno de sus peores momentos a nivel económico y societario -pese al pacto con los bancos, excepto con Santander-, pero ello no impide que siga adelante con su estrategia publicitaria a través de conocidos 'influencers'. La última en caer en las redes de los supermercados ha sido Lidia Bedman, la mujer de Santiago Abascal y excandidata a la Asamblea de Madrid en las listas de VOX, que ha publicitado en Instagram un 'post' de la firma.

"¡De compras! Ir a la compra es uno de mis Spa de ciudad favoritos. Lo de pasearme entre los pasillos y organizar la compra de la semana me relaja muchísimo. Casi más que el gimnasio y ya sabéis que le doy duro 😜. Algunos de mis productos de compra favoritos están en el supermercado @dia_esp a precio más bajo. Así que he aprovechado para hacerla. ¿cómo organizáis la compra, diaria, semanal o mensual ? #BajadaDePreciosEnDia #ad", reza el anuncio que ha colgado en su cuenta de esta conocida red social.

Tal y como ella misma reconoce y como obliga a indicar la normativa de esta red social, se trata de una publicidad pagada por la marca -pese a desconocerse el precio concreto que la compañía paga por cada una de estas fotografías, que suele calcularse por miles de euros-, por lo que en la descripción de la imagen la 'influencer' ha añadido el término 'ad' -advertisement, anuncio publicitario-.

Bedman es licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad CEU-San Pablo, y tiene un máster en Dirección Comercial y Marketing, por lo que ha aprovechado sus conocimientos en este campo para sacar partido a sus cuentas en redes sociales y convertirlo en un modo de vida. Pese a todo ello, no deja de resultar extraño -teniendo en cuenta que la mayoría de publicaciones de su cuenta están relacionadas con la moda y la belleza- que sea la elegida por Dia para llevar a cabo esta campaña.

Además, la situación actual de la compañía, en plena crisis y con el agua al cuello en lo financiero, hace que esta colaboración se vuelva relevante. El magnate ruso Mijail Fridman ha logrado hacerse con el 58,36% de la compañía a través de una opa, pero todavía tiene que superar un último obstáculo: la luz verde de todas las entidades bancarias acreedoras para que la ampliación de capital a la que se comprometió pueda salir adelante.

Es necesario recordar que el próximo 31 de mayo vencen 895 millones de euros de la deuda que Dia tenía contraída con esas entidades. Además requiere la aplicación de ‘quitas’ a los bonos por otros 900 millones de euros. Pese a ello, la publicidad no se ha frenado y la publicación de Lidia Bedman da buena fe de ello.

Bedman cuenta con 144.000 seguidores en esta cuenta, poco más de la mitad de su marido, Santiago Abascal, que cuenta con 268.000. En cambio, la 'influencer' ha visto como su número de 'followers' crecía de forma exponencial en los últimos meses, sobre todo tras la celebración de su boda de la que compartió todos y cada uno de los detalles a través de su cuenta de Instagram.

Pese a todo ello, las críticas en los propios comentarios de la fotografía publicitaria sobre su unión con Dia no se han hecho esperar. "¡Cuánta falsedad! Ni creo que vayas al Dia a comprar, ni que te guste", escribe una usuaria. "De verdad, no os dais cuenta de los ridículo que a veces os queda el postureo. Es decir, no vas a la compra con tacón de aguja y no llevas en tu compra diaria, tal y como tú has dicho más arriba, cinco botellas de suavizante. Me parece guay que quieras hacer publicidad, vas “monisima”, pero no vendas motos", señala otra.

Tras haber formado parte de las listas de Vox a la Asamblea de Madrid en 2015, la política no tiene hueco en sus redes sociales y la 'influencer' ha decidido optar por los contenidos de moda y belleza -con marcas con las que también realiza colaboraciones pagadas- para llenar su 'time line' de Instagram.