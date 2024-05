Digi llevará el mantenimiento de la fibra vendida a Macquarie y descarta ajustes

Digi ha vendido seis millones de accesos de fibra óptica a los fondos liderados por Macquarie Capital por 750 millones de euros. La operación generó dudas entre los sindicatos por potenciales recortes de costes debido a que no necesitaría el mantenimiento de esa infraestructura. El cuarto operador español confirma que en el acuerdo firmado con las gestoras se incluye un 'leasing' por 25 años en el que seguirá siendo el proveedor de mantenimiento. Esto hace que el movimiento no vaya a implicar, según aseguran a los analistas, ningún ajuste en la estructura del grupo que suma más de 7.700 empleados en el país.

"La venta de la fibra va a ser neutral", aseguraba el consejero delegado, Serghei Bulgac en la presentación de resultados. El acuerdo, según apunta, les permite externalizar un activo y monetizarlo para así poder repagar parte de la deuda y afrontar las inversiones en despliegues y expansión por toda Europa que tiene ahora sobre la mesa. Además han suscrito un acuerdo de 25 años que le asegura el acceso a la infraestructura construida para dar servicio al mercado español. Pero el mantenimiento seguirá corriendo a su cargo.

La plantilla del operador de origen rumano superó la barrera de los 7.700 trabajadores. Es una de las más altas del sector, debido a que ha llevado a cabo una apuesta personal por incluir en su propia estructura los empleados de los 'call centers' y o los de instalación y mantenimiento de la infraestructura física. Para este último apartado contaba con unos 2.570 trabajadores categorizados en 'Construcción'. Estos seguirán preservando el buen funcionamiento de las redes y deberán encargarse de los despliegues vinculados al 5G. Los sindicatos habían mostrado sus dudas sobre si realmente la venta podía acarrear recortes laborales, pues lo habitual es que también se externalice la gestión.

Esta venta es especialmente relevante por el peso que tiene respecto a lo desplegado con fondos propios por parte de Digi -el resto para alcanzar todos los clientes que tiene en España se cubre con el acuerdo mayorista con Telefónica-. Según sus propios datos, hoy cuentan con más de 9 millones de hogares pasados con fibra en España. De esos, se entregarán 4,25 millones a los fondos -los 1,75 millones se desplegarán en los próximos tres años-. Los otros 4,75 millones se mantendrán en los activos del grupo (dentro de este grupo se sitúan los varios millones incluidos en el acuerdo con Abrdn).

La venta, cuyas cifras vinculadas a los costes del 'leasing' no se han hecho públicas por ninguna de las partes, no se ha completado. Deberá pasar por varios filtros regulatorios debido a su tamaño y también al carácter estratégico de los activos. Uno de ellos es la propia Comisión Europea y también el Gobierno de España. No se espera que haya una autorización a corto plazo, pues previsiblemente pasarán varios meses hasta lograrla. No se ha dado un plazo específico al mercado.

Despliegues de 5G, ¿para cuándo?

El otro gran frente en materia de infraestructuras que la operadora dirigida en España por Marius Varzaru debe abordar ahora es el despliegue de la red propia de 5G. La adquisición de espectro radioeléctrico en el marco de la fusión con Orange y Másmóvil -que supone una inversión de hasta 140 millones de euros- trae consigo una serie de compromisos de inversión lo que le llevará a construir sus propias torres en las grandes ciudades para seguir apoyándose en la red de Telefónica en el resto. Esas frecuencias, que a la postre son las 'autopistas' que sirven para el envío de las señales, no las disfrutará hasta 2025, según apuntó el CEO a los analistas.

"Estamos en el proceso para obtener las frecuencias; esperamos terminar en las próximas semanas", apuntaba el primer ejecutivo. Una vez se haya finalizado, ellos tendrán el derecho a contar con ese espectro entre sus activos. Pero, a nivel técnico, "se nos transferirán sólo durante el pasado año, alrededor de mitad de 2025". En el otro lado está el 'timing' de mercado específico después de haber logrado el acuerdo con Telefónica, que ya está especialmente avanzado y que no sólo contemplará el alquiler de infraestructuras sino también la compartición (sharing). Para estos despliegues, en definitiva, están en "una fase muy preparatoria".

Esas conversaciones con Telefónica se están ultimando y ya se ha firmado un primer pacto que deberá sustanciarse en las "próximas semanas". El consejero delegado de la operadora incumbente, Ángel Vilá, aseguró la semana pasada que en base a un coste unitario los términos y condiciones del acuerdo y los volúmenes de actividad proyectados supondría un flujo de ingresos "equivalente al menos a lo que tenemos en el contrato actual y con un plazo mucho, mucho más largo". El pacto actual vence en el año 2026.