Dimas Gimeno: "El proyecto WOW no nace para competir con El Corte Inglés".

Dimas Gimeno regresa este sábado al ruedo del comercio minorista, tras su salida hace cuatro años de El Corte Inglés, al frente de la marca WOW, un nuevo sello que, según su creador, "no nace para competir" con el gigante de la distribución, sino para desplegar un "nuevo concepto de compra" que integra la venta digital en un espacio físico.

El sello de WOW es "innovador, único y complementario" a la oferta de cadenas como El Corte Inglés, asegura Gimeno en una entrevista con EFE, a solo dos días de abrir el sábado las puertas al público de su primer gran espacio, de 5.500 metros cuadrados multimarca sobre 8 plantas y ubicado en la gran arteria comercial de Madrid, en el número 18 de la Gran Vía.

Gimeno, por capacitación y juventud, parecía destinado a suceder a su tío Isidoro Álvarez al frente de El Corte Inglés. De hecho, fue su presidente entre 2014 y 2018. Pero formas dispares de entender el negocio entre él y su prima Marta Álvarez, a la sazón la actual presidenta, facilitaron su salida del grupo y, poco después, también del capital de la sociedad con la venta de sus acciones.

Para el ex de El Corte Inglés, de 46 años, WOW "es una continuidad vital como profesional, pues me considero todavía joven". Comenta que tuvo "el gran privilegio" de dirigir "una gran compañía". Sin embargo, Gimeno reitera que no quiere "competir con nadie específicamente".

"Confío plenamente en este proyecto y sé que va a funcionar", puntualiza Gimeno, quien posee una "participación relevante" en la sociedad, que comparte con otros fundadores (Hugo Cortada y Rafael Medina) que han invertido también su dinero, además del fondo de inversión FJLabs.

Edificio en alquiler por 10 años

WOW actúa como inquilino del que fuera primer edificio construido en la Gran Vía a comienzos del siglo XX, mediante la firma de un contrato a diez años prorrogable con los propietarios, los fondos IBA Capital y CBREGI, que antes ejecutaron la rehabilitación integral del inmueble. La nueva marca ha efectuado, eso sí, una inversión "muy importante" en la decoración interior y en tecnología, cuya cifra no ha desvelado su presidente pero que incluye más de 150 pantallas para dar vida a un concepto que conecta al cliente con el mundo digital.

Gimeno aclara que WOW "aún no es un gigante, pero es una marca muy ambiciosa y quiero que se haga notar desde el principio". Estas propuestas pasan, ha añadido, por "consolidar el modelo, demostrar que funciona y el día de mañana seguir creciendo y hacer rondas de financiación para ese crecimiento".

"No tenemos las limitaciones de las grandes empresas y sus estructuras. Empezamos de cero. Sin pasado. Por lo que cogemos desde el comienzo lo mejor de los dos ámbitos, el físico y el digital", explica. Para el presidente de WOW, es "precipitado" todavía hablar de expansión. "Lo primero es dar este primer paso bien y luego, por qué no, ir a otra gran ciudad", agrega.

El nuevo espacio contará con cerca de 100 empleados propios, a los que se añadirá el personal de algunas marcas. Gimeno opina que sus empleados serán "la mejor manera de garantizar que se explica muy bien quiénes somos y lo que ofrecemos". Él mismo resume para EFE esa personalidad: "Las marcas consolidadas de toda la vida estarán en WOW de otra manera, con fórmulas más atractivas y lanzamientos exclusivos, para ofrecer un producto diferenciador en moda, cosmética, decoración, electrónica, tecnología y, cuando se terminen las obras de arriba, también de gastronomía".