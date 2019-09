El discurso de Michael Golden ('The New York Times') en los Premios Heraldo

Buenas noches. Gracias por esa amable introducción.

Es un honor estar frente a ustedes esta noche para aceptar el Premio de Periodismo Antonio Mompeon. Acepto humildemente este honor en nombre de los hombres y mujeres que crean 'The New York Times' y su gran periodismo. También agradezco y deseo reconocer a las muchas personas en esta sala que trabajan para hacer de Henneo la fuente de un gran periodismo que juega una parte tan importante en la vida cotidiana de los habitantes de Zaragoza y España.

También extiendo mi agradecimiento personal y profesional a Fernando de Yarza. Él y su familia han dedicado sus vidas al periodismo y al servicio a la gente de esta región. Fernando también cumple roles críticos en las asociaciones de medios de comunicación españoles, europeos y mundiales. Todos nos beneficiamos de su dedicación, y estoy orgulloso de llamarlo amigo.

Mira también La defensa del Periodismo de calidad centra los Premios Heraldo

Estamos en un momento difícil y aterrador para el periodismo. Internet ha cambiado la forma en que vivimos en casi todos los rincones del mundo y en muchos aspectos de nuestra vida cotidiana. En ninguna parte el cambio ha sido más profundo que en periodismo y comunicación.

Para las compañías de noticias, nuestro público es más grande que nunca. Al mismo tiempo, internet ha alterado el modelo económico. Internet ha creado nuevas formas para que las personas reciban noticias e información, así como nuevas formas de transmitir información. Hoy, la mayoría de las personas dicen que reciben la mayoría de las noticias e información de las redes sociales: Facebook, WhatsApp, Twitter, Snapchat, la lista continúa.

Si bien este es un desafío para las compañías de medios, existe un desafío mayor para la sociedad. Hace apenas una década, la mayoría de las personas recibían noticias directamente de marcas establecidas de medios de comunicación como 'Heraldo de Aragón', 'El País', 'The New York Times', ya sea en forma impresa o en línea. Estas marcas y otras como ellas tienen una larga historia y, lo que es más importante, una valiosa tradición de informar noticias e información basadas en hechos. Las marcas son responsables de lo que informan. Cuentan con personal de periodistas para garantizar que sus noticias sean confiables e informativas.

Hoy, cualquier persona con conexión a Internet puede presentar material que parezca una noticia. En las redes sociales, donde la mayoría de las personas obtienen gran parte de su información, en demasiados casos es difícil conocer la verdadera fuente del informe. ¿Es una fuente confiable como 'Heraldo de Aragón'? ¿O es alguien que ignora la verdad en busca de un objetivo oculto? Las mentiras y las "noticias falsas" son difundidas por personas que han encontrado una manera de reunir una audiencia y ganar dinero con la publicidad. O, peor aún, difunden mentiras perjudiciales en la búsqueda de una agenda política.

En los últimos cuatro años, países extranjeros como Rusia y China han creado organizaciones estatales que difunden mentiras para socavar las democracias en todo el mundo. Las mentiras se presentan como si fueran noticias de una fuente que a primera vista parece creíble.

A pesar de la ingenua aceptación del presidente Trump de la negación rusa, las agencias de inteligencia de EE UU. Y el Departamento de Justicia han confirmado los esfuerzos en curso del gobierno ruso para socavar las elecciones estadounidenses. Lo mismo ha sido confirmado por los gobiernos de Europa.

Las historias más importantes de hoy - cambio climático, migración masiva, un panorama político cada vez más polarizado - hacen que el periodismo honesto y basado en hechos sea más importante que nunca. Y, sin embargo, la verdad está bajo ataque como nunca antes.

¿Qué debemos hacer al respecto? ¿Cómo pueden funcionar las democracias si el electorado no puede separar la información confiable de las mentiras? Esto debería ser una alta prioridad para todos en esta sala. Creo que la respuesta tiene que ser un enfoque coordinado por la sociedad en su conjunto.

Eche un vistazo más amplio a cómo funcionan las sociedades. Las empresas alimentarias son responsables de lo que distribuyen. La gente confía en las marcas que producen alimentos saludables. Las compañías de medios como 'Henneo', 'El País', 'The New York Times' son responsables de lo que publican. Las compañías automotrices son responsables de la seguridad de los vehículos que producen. Lo mismo debería ser cierto para las empresas de redes sociales.

Imagínense por un momento si alguien comienza a vender automóviles peligrosos e inseguros mientras fingen que cumplen con los estándares de seguridad. La respuesta de las empresas y los gobiernos establecidos sería inmediata y dura. ¿No es el esfuerzo de socavar la democracia igual de peligroso, si no más peligroso?

La sociedad debería abordar este problema. Los gobiernos deben continuar sus esfuerzos para responsabilizar a las redes sociales de lo que se publica en sus plataformas. La Unión Europea es uno de los líderes en este esfuerzo. Debería ser un gran esfuerzo de todos los gobiernos. Las compañías de redes sociales como Facebook, propietaria de Instagram y WhatsApp, han hecho más para crear esta terrible situación, por lo que les corresponde hacer todo lo posible para corregirla.

El plan de estudios de educación debe incluir la enseñanza sobre las redes sociales y cómo reconocer las marcas confiables que presentan información. Y cómo identificar los signos de "noticias falsas" y mentiras. El propósito de la educación es crear una ciudadanía informada y capaz que sea crítica para el futuro de la sociedad. Durante generaciones, fue fácil identificar fuentes confiables de información. Ahora es mucho más complejo y debemos abordar este hecho.

Las organizaciones empresariales como la Cámara de Comercio deberían crear programas que promuevan el valor de las marcas. Todas las compañías tienen interés en educar a los consumidores sobre cómo identificar productores confiables de bienes y servicios, incluidas las compañías de medios.

Las compañías de medios como 'Henneo' y 'The New York Times' están trabajando todos los días para distinguir su periodismo y demostrar su valor. Eso continuará. Pero lo que está en juego para la sociedad es demasiado alto para que esto no sea un esfuerzo que todos toman en serio.

Como dijo Daniel Patrick Moynihan, un famoso senador de los Estados Unidos, "Tienes derecho a tu propia opinión. Pero no tienes derecho a tus propios hechos".

Gracias por el honor de este premio y la oportunidad de hablar con ustedes.