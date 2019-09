Inditex eleva sus beneficios un 10% en el primer semestre y mejora sus márgenes

Buen trimestre y reaceleración de la rentabilidad a mitad de año. Inditex, el dueño de Zara, registró un aumento de su beneficio del 9,9% en su primer semestre fiscal (febrero a julio), hasta los 1.549 millones de euros, con un notable aumento de sus márgenes de rentabilidad gracias al impulso de su división del comercio electrónico. Las acciones han reaccionado con caídas iniciales del 4%, hasta 27,5 euros, aunque con en el transcurso de la conferencia con analistas moderan su caída al 1,7%.

Las ventas de la compañía que preside Pablo Isla se situaron en 12.820 millones de euros en el primer semestre, un 6,6% superiores a las del mismo periodo de 2018. A tipo de cambio constante también crecieron un 7% y un 5% en ventas comparables, es decir, teniendo en cuenta solo la superficie comercial activa en ambos periodos. El Ebitda (resultado bruto de explotación) fue de 3.447 millones de euros, un 47% más que los 2.343 millones de 2018 que presentó hace un año.

Por áreas geográficas, España y Europa representaron el 60% de las ventas, mientas que América tuvo un peso del 16% y el resto del mundo, incluyendo Asia, otro 24%. “El elemento más relevante es que tenemos crecimientos ‘like for like (comparables) en todas las áreas geográficas. En todos los mercados tenemos crecimientos en tienda y online, aunque preferimos no centrarnos en un área concreta sino en el enfoque global”, subrayó Isla durante la 'conference call' con analistas.

Stradivarius, a la cabeza

Las principales franquicias del grupo registraron notables ascensos en sus ventas, teniendo en cuenta que Inditex integra las cifras de venta física y comercio online. Zara, incluyendo a Zara Home, creció un 7,3% en el semestre, hasta 8.895 millones, con lo que ya representa el 69% del negocio total de Inditex. Bershka, la segunda marca dentro del grupo, vendió un 3,3%, hasta los 1.080 millones, aunque rebaja su peso al 8,4% del grupo ya que creció a menor ritmo que Zara.

Por debajo de las dos mayores marcas por ventas de Inditex se colocan casi al mismo nivel (entre el 6% y 6,8% de las ventas) Pull & Bear, Massimo Dutti y Stradivarius. Sin embargo, fue esta última quien lideró el crecimiento de los ingresos (+12,4%, hasta 776 millones) junto a la pequeña Uterqüe (+13%, hasta 52 millones), que solo representó el 0,4% de los ingresos de Inditex entre el 1 de febrero y el 31 de julio.

Crece el margen y la caja

El margen bruto (la diferencia entre el coste de fabricarlo y venderlo) se situó en 7.284 millones de euros, un 7% superior al año anterior y representa el 56,8% de las ventas (12 puntos básicos más). “El margen bruto es una mezcla de muchos elementos y en este semestre hemos alcanzado un crecimiento estable en línea con nuestras previsiones. No vamos entrar en la evolución trimestral", respondió Isla a preguntas de los analistas en una conferencia algo accidentada por problemas técnicos.

"La colección inicial otoño-invierno ha sido bien recibida por nuestros clientes. La venta en tienda y online a tipo de cambio constante creció un 8% desde el 1 de agosto al 8 de septiembre. La dirección estima un crecimiento de las ventas comparables de entre el 4% y el 6% en 2019", señala la compañía en su comunicación de resultados.

Inditex procedió al pago de 1.370 millones de euros, 0,44 euros por acción, el 2 de mayo de 2019 en concepto de dividendo ordinario a cuenta del ejercicio 2018 y distribuirá 0,44 euros por acción el 4 de noviembre. “Debido al fuerte desempeño operativo y a la buena evolución del circulante, la caja neta se incrementó un 13%, hasta los 6.730 millones”, destaca la empresa en la información financiera enviada a la CNMV.

Lanzamientos en septiembre

Inditex señala que ha continuado "abriendo, ampliando o renovando su parque de tiendas en todas las áreas geográficas, simultáneamente, la plataforma online ha seguido creciendo a ritmo constante". El grupo recuerda que en el primer semestre, Zara.com ha presentado su oferta en Brasil, Emiratos Árabes Unidos, Líbano, Arabia Saudita, Egipto, Marruecos, Indonesia, Serbia e Israel.

En este sentido, Carlos Crespo, flamante consejero delegado de Inditex, destacó en la presentación de resultados a los analistas el foco del grupo en aumentar "la calidad y espacio de la superficie comercial" en lugar del número de tiendas, al tiempo que destacó algunas ampliaciones de tiendas en Estambul o Pamplona, entre otras.

En agosto, ya en el tercer trimestre, se inauguraron las tiendas online de Zara en Qatar, Kuwait, Jordania, Bahrein y Omán, y para este tercer trimestre están programadas las aperturas de Sudáfrica (18 de septiembre), Ucrania, Colombia y Filipinas.

En total, al cierre del trimestre el Grupo disponía de 7.420 tiendas en 96 mercados, en 62 de los cuales tienen también ya oferta simultánea online. "En paralelo, las tiendas por internet de Zara, Zara Home, Massimo Dutti, Pull&Bear, Stradivarius, Oysho y Uterqüe llegan a otros 106 mercados adicionales, tal y como hará Bershka también en septiembre", avanza el grupo en su presentación.