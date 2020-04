El apagón de dividendos de la banca deja sin 23 millones a los Botín y Masaveu

Finales de marzo. El Banco Central Europeo (BCE) ordena a las entidades que cancelen sus dividendos durante la pandemia del coronavirus. ¿El objetivo? Contar con más capital para poder prestar más, a lo que se unía la relajación de las normas de solvencia por parte del organismo presidido por Christine Lagarde, que quiere ser parte de la solución" al Covid-19. Lo que era una recomendación, pasó a ser una obligación y las entidades europeas suspendían sus políticas de retribución hasta, como poco, el mes de octubre.

Esta primera recomendación, que posteriormente fue obligación, se produjo en pleno reparto de dividendos en el sector, lo que hizo que algunos bancos españoles cumplieran sus compromisos con los accionistas y cancelaran los pagos que vendrían más adelante. Sabadell, BBVA o Caixabank hicieron frente a los dividendos de la primera quincena de abril. Otros, como Banco Santander, contaron con más margen de tiempo y optaron por postergar su dividendo de 2020 para el año que viene o suprimir su extraordinario, como era el caso de Bankia.

Los inversores notarán, por tanto, la suspensión de los dividendos en los próximos meses aunque dependerá de en qué entidad invirtieron puesto que muchos ya han cobrado el pago del primer trimestre. No obstante, habrá grandes inversores a los que esta medida les haga un 'roto' al dejar de percibir una importante cuantía y entre los más damnificados estarán dos familias: los Masaveu y los Botín. Corporación Masaveu, con Fernando Masaveu al frente, es uno de los grandes accionistas en el sector al contar con un 5,31% de Bankinter y un 5,763% de Liberbank, por lo que no percibirá los pagos de ambas entidades.

Mira también Santander no entregará el dividendo de noviembre de 2020 y esperará a 2021

El banco dirigido por María Dolores Dancausa comunicaba hace pocos días, en la presentación de resultados, que no distribuirá dividendos en el primer semestre de 2020 y no tomará ninguna decisión sobre la política de reparto de beneficios con cargo a 2020 "hasta al menos octubre". Por tanto, suspende el pago de junio y, probablemente, el de septiembre. Es decir, los Masaveu dejarán de inyectar los 0,067 euros y 0,064 euros, respectivamente, por lo que no podrá embolsarse más de 6,2 millones de euros. Por su parte, en Liberbank (cancelaba el pago de 0,00728 euros por título) la cuantía estaba próxima a 1,3 millones, por lo que dejará de percibir en torno a 7,5 millones de euros.

La presidenta de Banco Santander, Ana Botín, notará el impacto del coronavirus en su retribución. No solo porque no cobrará el dividendo previsto para mayo de 2020 que le correspondería a su participación (posee un 0,171% del capital) sino porque también optaba por recortase a la mitad su sueldo fijo y variable, al igual que el de su CEO, José Antonio Álvarez. Por tanto, no percibirá la retribución vía dividendos de 0,13 euros por acción o, equivalente, a 3,5 millones de euros. Además, tampoco efectuará el pago de dividendo a cuenta en noviembre (correspondiente al ejercicio 2020), del que aún no había trascendido importe pero que ha sido cancelado.

El hermano de la presidenta de la entidad cántabra, Francisco Javier Botín, tiene una participación mayor en el banco puesto que controla un 0,571% del capital. Es decir, el fundador de JB Capital Markets y presidente de la Fundación Botín podría haber percibido más de 12,3 millones que, como consecuencia del coronavirus, se han quedado para reforzar el capital de la entidad ante la inminente crisis económica que afrontará España este curso.

El BCE, en su comunicado a raíz de la cancelación de los dividendos, pedía un esfuerzo colectivo a los inversores. El organismo presidido por Christine Lagarde destacaba que "el capital conservado al abstenerse de distribuciones de dividendos y recompras de acciones también se puede utilizar para apoyar a los hogares, las pequeñas empresas y los prestatarios corporativos".

El sector financiero encarará tiempos difíciles derivados de la crisis sanitaria provocada por el Covid-19. Las aseguradoras tampoco se han librado y Eiopa, el supervisor europeo del sector, instaba también a las compañías a que suspendan temporalmente el pago de dividendos y las recompras de acciones para retribuir a sus accionistas, que deberá revisarse a medida que el impacto financiero y económico por el coronavirus comience a aclararse. No obstante, y al contrario que han hecho los bancos, ni Mapfre ni Catalana Occidente han comunicado su marcha atrás en el pago de dividendos.