Draghi no dará su veredicto sobre TIM hasta que el fondo KKR formalice la OPA. 

El Gobierno italiano se ha pronunciado este jueves sobre la posible oferta de compra de la compañía italiana TIM (antigua Telecom Italia) por parte de KKR y asegura que no moverá ficha hasta que el fondo estadounidense presente de manera oficial una propuesta de adquisición ante el regulador bursátil nacional. "El Gobierno está siguiendo con mucha atención la oferta. Estamos en el principio del camino. La propuesta de KKR no es vinculante", dijo hoy el ministro de Desarrollo Económico, Giancarlo Giorgetti, en una comparecencia parlamentaria. Así, añadió que "si KKR, o cualquier otro, formaliza la opa, se activará un procedimiento que permitirá al Ejecutivo adoptar decisiones, tanto en lo que respecta a las autorizaciones necesarias en el sector como las consiguientes evaluaciones de la acción de oro", añadió.

KKR ha ofrecido de forma "amistosa" y de momento "no vinculante" comprar la totalidad de Telecom Italia a 0,505 euros por acción, lo que supone valorar la compañía en 11.000 millones de euros, además de que el fondo asumiría la deuda de la italiana, que a finales de septiembre superaba los 22.000 millones de euros. La oferta está condicionada a dos controles de confirmación con una duración estimada de cuatro semanas, y en este tiempo, KKR quiere asegurarse de que cuenta con el visto bueno del Gobierno italiano, que tiene la facultad de usar el llamado "golden power" o acción de oro para bloquear operaciones en empresas consideradas estratégicas.

Giorgetti, mente económica de la ultraderechista Liga, recordó que el primer ministro italiano, Mario Draghi, ya ha advertido de que en la operación serán prioritarios "la protección del empleo, de la tecnología y de la red". "Dentro de Telecom hay activos de carácter estratégico en el sector de la defensa y la seguridad nacional, además de redes e instalaciones relevantes para el sector de las telecomunicaciones" para los que "el control público es fundamental. Este es el perímetro en el que el Ejecutivo evaluará la oferta de KKR, que ahora es solo una manifestación de interés", destacó.

Los sindicatos se reunieron este jueves con el ministro Giorgetti pero no quedaron satisfechos porque, explicaron a la salida a los medios italianos, "el Gobierno aún no ha decidido el camino" y no ha dado detalles del proyecto futuro. El pasado 26 de noviembre, el Consejo de Administración de Telecom Italia aceptó la renuncia de su consejero delegado, Luigi Gubitosi, quien había sido acusado de tener un interés particular en que la oferta de KKR prosperara, afirmaciones que siempre ha rechazado. Vivendi, socio principal de Telecom Italia con el 23,75 % del capital, considera que la oferta "no refleja el valor real" de la italiana y ya ha avisado de que "es un inversor a largo plazo y no tiene intención de desprenderse de su participación".