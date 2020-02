Interior se debate entre Indra y Thales para poner sistema antidrones en Barajas

Hay un antes y un después desde que el lunes se cerró el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas por la presencia de drones en las proximidades. Además de la investigación que ha lanzado el equipo Pegaso de la Guardia Civil -junto con el gestor del aeropuerto Aena y el gestor de la navegación aérea Enaire- para localizar a los responsables se ha formado de urgencia un comité de sabios exprés para elegir una empresa puntera con un sistema antidrones, según ha podido saber La Información.

Dicho grupo de trabajo está liderado por la Subdirección General de Sistemas de Información y Comunicaciones (SGSICS) del Ministerio del Interior. También participan Aena, Enaire, Policía Nacional, Guardia Civil y la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), cuyo objetivo ha sido evaluar la tecnología disponible en el mercado para la detección y neutralización de drones. Una vez elegida una compañía y finalizadas las pruebas en el entorno aeroportuario, se desarrollará un cronograma de despliegue en los principales aeropuertos españoles entre 2020 y 2021. Es decir, se trata de una medida de seguridad global que trascenderá a Barajas.

Y es que los drones (o RPAS, Remotely Piloted Aircraft System) no solo han obligado a modificar la legislación sobre su uso... también van a general toda una industria para combatirlos y controlarlos. Defensa ya tiene un plan a quince años para fabricar sistemas antidrones, mientras empresas como Indra con 'Arms', Thales con 'Horus Captor' o System Dron y Embention, ya se han lanzado a un mercado que será vital en unos años. Y es que basta un dron para colapsar un aeropuerto.

En Francia, por ejemplo, la compañía tecnológica Atos se ha asociado con los Hospitales Públicos de París (AP-HP, Hôpitaux de Paris) y Nantes (Centro Hospitalario Universitario, CHU) para la puesta en marcha de un servicio de entrega de medicamentos utilizando drones. Otro dron podría interceptar a uno que porte, por ejemplo, un desfibrilador de urgencia. Por eso es clave disponer de una tecnología antidrones y España está obligada ahora a tomar soluciones rápidas con la tecnología existente en el mercado.

Desde AESA informan a este diario que "existen sistemas para detectar e inhibir drones en muchas áreas, sin embargo, el entorno aeroportuario es especialmente sensible y delicado, ya que esos sistemas no pueden interferir bajo ninguna circunstancia en las operaciones de los aviones. El trabajo de selección ya ha finalizado y se está en la fase de diseño de pruebas para probar las capacidades de dichos sistemas en un entorno aeroportuario". Es decir, ya hay favorito para proteger a los aeropuertos de Aena. No obstante, desde Interior aseguran a este medio que habrá licitación pública antes de emprender la contratación.

El binomio Indra-Thales

Estos antidrones cuentan con un sistema otoptrónico de alta precisión para hacer el seguimiento a larga distancia del aparato y con cámaras térmicas para certificar si ese dron lleva una carga que pueda suponer una amenaza. Una vez identificado, se procede a la neutralización. Según ha podido saber este medio, Indra y Thales son las candidatas favoritas a llevarse este contrato, aunque el nombre de la primera suena con más fuerza. Aena puntualiza que "estudiamos y analizamos con Enaire y el Ministerio del Interior las distintas tecnologías posibles".

Pero lo cierto es que hay muy pocas empresas que tengan operativa este tipo de tecnología. La empresa francesa Thales por ejemplo, realiza un servicio antidrones en el aeropuerto de Heathrow y en el Charles de Gaulle, en París, también opera en fase de pruebas. Indra tiene ya abierta la mejor campaña de comunicación posible para su sistema Arms. El producto está focalizado en integrarse con sistemas de gestión de tráfico aéreo (ATM) y de gestión de aeronaves no tripuladas (UTM) para discriminar con acierto las aeronaves autorizadas de las que pueden representar una amenaza.

Dron aéreo / AMINER

Esta compañía tiene a su favor que es uno de los principales fabricantes de radares y sistemas de defensa aérea del mundo, lidera también el desarrollo de sistemas de defensa electrónica, sensores de todo tipo, comunicaciones y desarrolla drones propios. Es, además, uno de los principales proveedores de sistemas ATM con proyectos entregados en 160 países y cuenta con la solución Indra Air Drone para la gestión UTM.

Lo que queda claro es que en un asunto tan sensible como este hay que esperar a un incidente para acelerar la contratación de un sistema de antidrones. Y no solo es cosa de España. En Navidad de 2018, Gatwick canceló más de 800 vuelos por drones y el caos se apoderó de las instalaciones. En enero de 2019 le ocurrió lo mismo a Heathrow. Solo después, tomaron medidas.