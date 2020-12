El dueño de TikTok planea entrar en CMGE para ampliar el negocio de juegos

La china ByteDance, dueña de la popular aplicación de vídeos cortos TikTok, está en conversaciones para comprar un porcentaje del capital del editor de juegos móviles CMGE Technology Group Ltd. La compañía con sede en Pekín, que ha sido objeto de los ataques de la administración Trump a su negocio en Estados Unidos, ha puesto la diana en este segmento con el objetivo de seguir expandiéndose a nivel internacional.

ByteDance aprovecha, además, un momento especialmente propicio para la industria del juego, que ha sido una de las más beneficiadas por las restricciones a nivel internacional para atajar la expansión del coronavirus. ByteDance planea comprar parte o la totalidad de la participación de 27,6% de CMGE en poder de Fairview Ridge Investment Ltd, controlada por el presidente de CMGE, Xiao Jian, y el vicepresidente, Sin Hendrick, según ha avanzado esta mañana Reuters.

ByteDance estaría planeando ofrecer de 0,52 a 0,64 dólares por acción para comprar la participación en el creador de juegos de anime. Esa horquilla supondría una prima del 30% al 62% por encima del precio de cierre de la compañía el lunes, en 3,08 dólares hongkoneses. Tras la noticia, las acciones de la compañía china de juegos revirtieron las pérdidas y subieron hasta un 21% hasta 3,75 dólares hongkoneses.

Plantar cara al gigante Tencent

ByteDance ha identificado el juego como su próxima área de crecimiento estratégico y ha estado buscando oportunidades de inversión durante meses para construir su propia cartera. Lo que le ha llevado a moverse ha sido la decisión del gigante Tencent de adquirir Leyou Technologies Holdings Ltd (creador de 'Warframe' que también estuvo bajo la diana de Sony) por 1.500 millones de dólares en agosto. A fines del año pasado, trece de los títulos de ByteDance ya eran un éxito en la App Store de Apple en China.

ByteDance ha tenido cierto éxito con los juegos móviles que generan dinero principalmente a través de la publicidad. CMGE cuenta con las segundas mayores reservas de propiedad intelectual entre las firmas de juegos chinas después de Tencent, y cuenta con 'La leyenda de la espada y el hada' y la 'Espada Xuan-Yuan' en su cartera. Actualmente tiene acuerdos de licencia exclusivos con ByteDance para dos títulos: 'The King of Fighters: All Stars' y 'One Piece: The Voyage'.

El gobierno de Estados Unidos suspendió el pasado mes de noviembre la prohibición de que TikTok operase en su territorio (cuenta con 100 millones de usuarios en EEUU) tras una sentencia judicial favorable a la red social china. El departamento de Comercio anunció oficialmente que suspendió la prohibición, que estaba basada en cuestiones de seguridad nacional, en acatamiento a una orden judicial emitida por un juez federal el 30 de octubre.